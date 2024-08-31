平日內用免費加麵吃到飽！台南超平價拉麵79元起口味多元

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲台南豚將拉麵公園店，平價拉麵79元起，平日不限時段內用拉麵可免費加麵吃到飽。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者黃亭詠

台南平價拉麵「豚將拉麵公園店」，平日不限時段內用拉麵可免費加麵吃到飽，真的好佛心，價格也很親民，拉麵79元起，還有丼飯、炸物可以選擇，而且拉麵口味選擇也不少，台南的朋友快來試試看。

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▲豚將拉麵公園店店址位於北區公園路上，延平市場斜對面。

▲用餐時段人潮還不少，一直有饕客陸續來用餐。

▲加麵規則是平日可以免費加麵吃到飽，但不能加湯、加料，一人以上共食也無法提供加麵。

▲菜單餐點選擇蠻多元，有拉麵、烏龍麵、丼飯、炸物、小菜等。

柚香鹽味拉麵99元

這碗吃起來還蠻清爽，裡面有叉燒肉、豆芽菜、蔥花，湯頭中帶點胡椒香，不會太油膩，也不會太死鹹，順口的湯頭配上Q彈的極細拉麵，吃完很滿足，還沒加麵就很有飽足感。

麻辣味噌拉麵150元

裡面有兩片叉燒肉、半顆溏心蛋、玉米、筍干、豆芽菜和蔥花，叉燒肉軟嫩不柴，吸附麻辣湯頭很夠味，麵條是細麵，趁熱吃有著Q彈口感，以三種不同辣椒及花椒調製而成的湯頭，喝起來麻香夠味，辣味我覺得還蠻鮮明，越吃越開胃。

▲溏心蛋30元。

▲酥皮豆腐60元豆腐外皮薄帶有外酥內軟的口感，配上蒜蓉醬提味真的好搭。

▲蟹肉沙拉49元，夏天來份蟹肉沙拉真的太適合了，搭配上香甜玉米，吃起來很清爽。

▲日式和風炸雞95元，炸雞粉漿不會太厚，炸得香酥，肉質不柴，沾上帶點甜味的醬料就很涮嘴了。

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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