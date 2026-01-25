ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
豐FOOD推辦桌菜主題「佛跳牆無限吃」　姓名對中1字送紅蟳米糕

▲姓名對中1字送紅蟳米糕　豐FOOD辦桌菜主題「佛跳牆無限吃」。（圖／取自豐FOOD官網）

▲豐FOOD推辦桌菜主題，經典台菜無限吃。（圖／取自豐FOOD官網）

記者黃士原／台北報導

台北Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」在2026年推出新主題，以「寶島豐台味・逗陣來辦桌」為主題，集結各式台味經典菜餚，佛跳牆、剝皮辣椒雞湯、魷魚螺肉蒜全都吃到飽，而且還祭出姓名對對碰活動，只要含有「家、豪、志、明、淑、芬、雅、婷」任一字，就送「紅蟳米糕」1份。

▲姓名對中1字送紅蟳米糕　豐FOOD辦桌菜主題「佛跳牆無限吃」。（圖／取自豐FOOD官網）

▲魚子醬龍蝦沙拉。（圖／取自豐FOOD官網）

▲姓名對中1字送紅蟳米糕　豐FOOD辦桌菜主題「佛跳牆無限吃」。（圖／取自豐FOOD官網）

▲紅蟳米糕。（圖／取自豐FOOD官網）

「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直，提供多國特色料理，1月起推出「寶島豐台味・逗陣來辦桌」主題菜色，集結各式台味經典菜餚，魚子醬龍蝦沙拉、佛跳牆、蒜香脆皮雞、蚵仔酥、花好月圓、剝皮辣椒雞湯、魷魚螺肉蒜都能吃到飽。

除了經典辦桌菜，豐FOOD還祭出姓名優惠，2月28日前，只要含有「家、豪、志、明、淑、芬、雅、婷」任一字（需同字），午、晚餐送「紅蟳米糕」1份。

▲「悅．市集全日餐廳」本周起推出大西洋風味主題菜色。（圖／取自台北新板希爾頓酒店臉書）

另外，悅．市集自助餐廳1月5日起推出大西洋風味主題菜色，串聯歐洲西岸與美洲的經典風味，供應從加勒比海的香辣烤魚、葡國風味紅酒燴牛尾、薩丁尼亞珍珠麵沙拉、英式經典漁人派、鹽烤大西洋鮭魚。假日有限定料理─威靈頓牛排，以香濃蘑菇醬、鹹香帕瑪火腿包覆紐西蘭菲力牛排，搭配金黃千層酥皮。

此外，迎接馬年，悅．市集也推出限時優惠，2月28日前，姓名含有「馬」字（同音亦可）或「生肖屬馬」，即享2人同行、第2位半價，2月14日至2月22日的春節期間不適用。

關鍵字： 美食雲 豐FOOD Buffet 姓名優惠 美食優惠

關穎.陶晶瑩都入坑CORTIS　幸福笑：真的很可愛！

