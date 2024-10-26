衝台南永康黃昏市場挖寶！嫩口豬腳一夾骨肉分離、膠質醉雞太欠吃

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者黃亭詠

尚青永康黃昏市場美食真的還不少，之前也來這裡逛過好幾次，大型的黃昏市場除了有隱藏版美食以外，還有百貨區可以挖寶！今天來分享尚青永康大型黃昏市場4家美食，紹興酒醉雞、5元麻糬、紅燒豬腳、獅子頭、素食越式料理，美食任你選，旁邊就有停車場非常方便。

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▲永康尚青黃昏市場還有專屬的汽機車停車場，來買菜很方便。

▲市場內也是維持得很乾淨，逛起來很舒適，大型遮雨棚不怕風吹日曬。

市場美食介紹

醉飄鄉第27攤

太晚來會吃不到的陳年紹興醉雞必買，除了醉雞以外，還有豆乾，三杯雞心、雞珍可以選擇。

陳年紹興醉雞一盒380元

▲辦桌冷盤會看到的醉雞，以中藥材、紹興酒，將雞肉捲拿去蒸，肉汁鎖住，帶有雞肉膠質，肉質口感Q彈，冰涼好吃。

三杯雞珍、雞心每盒50元＆無水黑糖滷豆乾50元

▲很適合買回去當下酒菜，三杯口味的雞珍及雞心，香氣十足，雞珍脆口彈牙，雞心也不會太硬，無水黑糖滷豆乾吃起來微甜不死鹹。

眷村美食第68攤

主要販售紅燒豬腳、蹄膀，蔥燒排骨還有獅子頭。豬腳看起來很夠味，馬上來一盒。

▲那天3點多到，獅子頭就剩最後3顆，我們就全部包起來。

獅子頭2顆50元、5顆100元

▲這個獅子頭很大顆，扎實咬下帶肉汁，裡面有添增荸薺，豐富口感與層次，這個也好好吃！

紅燒豬腳一盒100元

以月桂葉、八角、薑、醬油、蠔油及冰糖下去滷製，油亮油亮的豬腳香滷入味，豬皮口感Q彈，肉質軟嫩，筷子一夾骨肉分離，單吃或配上白飯都好吃。

佛在素河粉／越南美食第70攤

越式料理也有素食的，餐點有鹹有甜，像是招牌的法國麵包、越南摩摩喳喳、越南春捲這裡都看得到。越式甜點則每日都不一樣。

▲這邊有菜單可以給你們參考。

▲越南摩摩喳喳35元，配料很豐富，有木耳、西米露、粉條、地瓜、花生、綠豆，配上椰奶味蕾層次十足。

▲招牌法國麵包60元，麵包口感香酥，裡面有豆腐、小黃瓜、泡菜、杏鮑菇，結合多種餡料，口感清爽無負擔。

涼拌粉條75元

這道很適合夏天，裡面有豆腐、泡菜、小黃瓜、生菜、豆芽菜、花生、九層塔等，還有酥脆的炸春捲，食材非常豐富，喜歡吃辣的話可以加上辣椒，整體吃起來不油膩。

麻糬第26攤

這家現包麻糬有7種口味可以選擇，而且價格超佛心原味麻糬3元、包餡麻糬5元，真的好便宜。

▲花生、芝麻吃起來不會太甜膩，而且這個大小入口剛好，不會太大顆，口味都可以自由搭。

尚青永康黃昏市場

地址：台南市永康區中山南路282號

營業時間：14：00－20：00

電話：06－3023200

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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