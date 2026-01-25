桃園四百有找火鍋吃到飽！220克大肉盤＋66種自助吧無限供應

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月

中壢青埔IKEA在去年12月新開了美食街，很多餐廳都入駐了，這次要跟大家推薦是全台灣第一家的「二旭鍋」，二鍋壽喜燒集團的最新力作，就在青埔IKEA跟大家見面！

位置

位置其實算是很好找，從高鐵青埔站走過來IKEA的一樓美食街，一走進來左手邊就是「二旭鍋」，酒紅色的布景，看起來真的是相當氣派！

自助吧

先來看看自助吧，在這裡用餐，自助吧是無限享用的，吃多少拿多少，光是蔬菜這一區就超多樣化，我光是看就看到有點眼花撩亂。

醬料區

光是醬料區就讓我們選了好久，十幾種醬料真的會讓人搖擺不定，尤其還有這個特製的韭花醬，拿來涮肉片，真的會有點像是在吃水餃的感覺。

▲這邊有一些特調醬料的配法，給大家參考看看。

炸物區

炸物區每天都會不一樣，聽說薯條會比較是常駐食物，因為可以作搖搖薯條，韓式炸雞調味調得很好，但我第二次來就不一樣了，就看當天有什麼食材安排。

▲旁邊8種調味粉可以自己加，加完再搖一搖，自己客製化想吃的口味，小朋友一定會很喜歡。

主食

來吃這種自助吧吃到飽的火鍋，如果有帶小朋友，我會很在乎他們主食是什麼，像有些火鍋店的白飯或是麵食類的材質好不好吃，非常取決我後面會不會再來的重點之一。主食部分，有咖哩、松露炊飯，還有肉燥，更有超多麵食可以無限取用，還有台南的雞蛋鍋燒意麵！

肉燥飯

這個肉燥飯我實在是大推，大家一定要吃看看，它真的是完整的復刻出台南肉燥飯的味道，旁邊居然還有一堆肉燥飯可以放的配料，我後來第二次跟朋友去消費，肉燥飯居然是人氣第一，七點多就被客人挖光光，你就知道這個肉燥飯有多好吃了！

▲飲料也很多種，軟性飲料，也有UCC的咖啡機。

▲吃完還可以來個雪花冰或是霜淇淋，霜淇淋還是老虎堂的黑糖奶茶，吃起來味道好讚啊！

菜單品項

來這裡用餐，採用手機點餐，先選湯底再選主餐，記得那個很大支牛肋排在牛骨清湯裡面，要點進去才能選是要清湯還是要加牛肋排。

柚香麻辣 79元

湯頭很多樣，這次我們試了很多種湯頭，像這種柚香麻辣味道很特別，柚子酸甜中和了麻辣的辛辣，喝起來就有點像是酸菜魚的滋味，辣度也減輕很多。

台式砂鍋魚頭 99元

這邊還有砂鍋沙茶魚頭湯頭，給的還是一整個炸過的魚頭，比較可惜的是我們當天的沙茶湯頭比較淡，如果再濃一點會更棒！

古早味酸筍 59元

古早味酸筍湯頭這次是我挑選的，這個湯頭很解膩，而且涮起肉來，帶著酸甜的滋味，很合我的口味，相比較下來，這一款湯頭涮肉比涮海鮮更棒。

健胃胡椒雞 49元

胡椒雞湯是今日的亮點，胡椒雞湯喝起來很甘甜帶點鹹香，胡椒味是濃郁的，喝起來好順，全場大家幾乎都把票投到這邊來。

牛骨清湯＋牛大骨湯頭 129元

這個牛大骨我真的極力推薦，只要再加129元，除了有好喝的牛肉清湯之外，還有一根這麼大的牛肋排，真的是有夠超值，光是這根牛大骨就值回票價啦！

大口嗑肉

雖說點這個牛大骨湯有附上剪刀給客人剪開來比較好入口，但是還是比較喜歡這樣大口撕肉的感覺比較爽快豪邁，而且那個牛肉好嫩。

西班牙伊比利豬 529元

光是給客人的肉品裡，基本肉盤就是220克，如果我以最便宜的369元梅花豬，再點個129元的牛大骨湯頭，這樣不用600元，會吃到飽翻天，一個正常成年男性的食量，絕對可以吃得飽，別忘了，還有自助吧那些無限享用的食材啊！光是台南肉燥飯就可以讓你吃到爆啊！

梅花豬、雪花牛

就算是最便宜的梅花豬跟雪花牛，給的肉品份量就是這麼多，而且油花也漂亮，可以吃很多肉肉，感覺就是很幸福啊！

▲如果想要吃好一點的，像是板腱牛或是澳洲M8和牛，這邊也都有，而且份量也非常令人滿意。

▲四盤肉品這樣排排站，是不是非常震撼，來這裡就是要吃肉，吃肉才是王道。

雙人海陸海龍王盛盒 1799元

如果是兩人同行，可以選這個海陸套餐，除了有兩盤肉品之外，還多了這個海鮮船，還有龍蝦喔！除了龍蝦之外，還有蛤蜊、魷魚、蚵仔、干貝、淡菜、鱸魚、螺肉跟鮑魚，這樣滿滿的海鮮，真的超豐盛，這樣兩人套餐我覺得非常划算，而且那個海鮮好新鮮，又有龍蝦，真的很可以！

▲龍蝦丟下去煮，像是酸筍鍋或是原味高湯這種比較淡口味的湯頭下去煮，那個湯頭也是很鮮美的。

用餐心得

基本上，我覺得「二旭鍋」的自助吧真的還蠻強的，生鮮蔬食的種類多，副食也給的很多，尤其是那個台南肉燥飯，還有飲料機跟雪花冰、霜淇淋，如果我用最便宜的300多塊點梅花豬，以免費的昆布湯頭這樣下去用餐，其實不用五百塊我可以吃超撐，那個肉給的份量超多，男生絕對會看到肉品的面子上，衝來吃看看，有空假日來IKEA美食街，爸爸們真的可以來吃二旭鍋看看，不用擔心吃不飽。

二旭鍋桃園青埔店

地址：桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號

電話：03－2878986

營業時間：11：00－22：00

