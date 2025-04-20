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開箱2024首爾美食百選中餐廳！招牌東坡肉入口即化＆剁椒魚頭香辣下飯

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

這家位於首爾的「桂香閣 계향각／Gyehyanggak」，是位列2024首爾美食百選裡的知名中餐廳；其主廚申桂淑教授不單在學校任教，也曾於三十多年前來台學習料理，並且曾透過EBS電視台重遊舊地，讓許多韓國觀眾看見寶島之美。這回與去首爾旅行，透過友人的介紹造訪了這家人氣餐廳，享用美味可口的東坡肉、剁椒魚頭與辣子雞等好料，讓我與旅伴品嚐時直呼好吃！

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▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

餐廳本身位於捷運惠化站的大學路（대학로）成均館附近
這一帶環境比較偏向文青風格，其店家特色外觀辨識度很高，一樓為中餐廳二樓則是披薩專賣。當天，我與旅伴特務黑與兩家餐廳主人合照，留下很難得的珍貴影像。

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

申教授本身任教於培花女子大學的烹飪系
從本名中取其一為餐廳命名，以打造了具有清代袁枚所著飲食文學《隨園食單》風格的中餐廳。這本書記述許多廚師必知的許多知識，以及多達400道的料理，而她憑藉20年的苦心自學，除了於2015將書譯成韓文外，也於2016年在厚岩洞成位韓中食學研究所以繼續鑽研此書，在今年（2025）還來台灣參加活動及考察米其林餐廳。

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

餐廳環境空間不算很大，有提供開放座與包廂座
風格設計簡約有中國書院的味道，在裡頭還有個半開放式的廚房，可以看到主廚在裡頭烹調的畫面。用餐當日有不少慕名而來的饕客，並且其中不乏申教授的老主顧，她都會去打招呼致意，她本人也通曉中文，所以溝通沒有問題，可惜時間匆忙沒法多聊。

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

首先，搭配熱茶的是三道冷菜
分別為拌香菜、涼拌藕片與麻辣黃瓜，雖然是前菜但是份量不小，而且都有各自的調味，讓來客在用餐前可以開開胃，每一道我都喜歡。

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲一份六個的蒸餃飽滿實在，本身屬於皮厚料餡多的風格，裡頭是豬肉搭韮菜的內容，味道口感不錯而且風味足。

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲主食是海鮮炒飯，內容有蝦肉、魚肉與干貝等等，米粒晶瑩剔透而且顆顆分明帶鑊氣，味道不油膩嚐起來鹹淡適中。

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

招牌菜之一的剁椒魚頭很有特色
與台灣帶膠質鰱魚頭略不同，它的味道較偏肥瘦兼具；其剁椒醬製作得很道地，鹹香辣皆具相當地下飯！

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

這道辣子雞也是相當受到食客們的歡迎
選用的辣椒材料不馬虎，並且搭配帶骨雞肉嚐起來很涮嘴，品嚐時嘴中又辣又麻的滋味很過癮！

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

一人一份的東坡肉真是讓人食指大動
這也是桂香閣的鎮殿之寶！本身同樣遵循傳統方式，以三層肉去製作到鹹甜香糯、入口即化的程度，幾乎是來此必嚐的美味；而且，這道料理雖然肥滋滋，但味道卻很濃郁。

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

最後提供品嚐的是甜藕
這也是餐廳的人氣甜品。它的製作很費工，口感味道略偏扎實，但是糯米心和糖汁都很夠味，也是很好吃的結尾佳餚。

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼桂香閣 계향각 Gyehyanggak。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

在「桂香閣 계향각／Gyehyanggak」用餐平均消費大約是台幣1000－2000元左右，菜色內容我看了一下，不少都是台灣人愛吃的內容；主要有些跟江浙山東菜很相似；口味上，我覺得做的很道地，難怪可列位百大亞洲餐廳14選之一。

桂香閣 계향각 Gyehyanggak

地址：86 Dongsung-gil, Jongno District, Seoul, 南韓
營業時間：11：00－22：00（周一公休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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