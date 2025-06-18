韓國米其林推薦燒肉台北限定！熟成豬肉饗宴全程有專人代烤

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於韓國首爾得到連續六年米其林推薦的「金豬食堂（금돼지식당）」插旗台北，地點就在南西商圈一帶。本身主打正宗韓式烤肉，環境、餐具及全程桌邊服務，也是維持當地一貫的作業流程，讓台灣燒肉愛好者也可以品嚐。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



位置

餐廳前身是麵屋一燈原址，本身相鄰捷運中山站，步行大約十分鐘即可抵達。金色招牌字樣搭配白色牆面外觀，是來自於本店的特色。

環境

開幕初期除了線上預約訂位外，現場採限額發放號碼牌方式。一樓是肉品冷藏櫃與料理台，二樓是小包廂與餐飲吧，三樓則是開放式用餐區。每一層樓有提供洗手間，為男女共用單間。

菜單＆餐點內容

餐點內容為套餐式，有分成2至5人四種選擇。另外有酒水及單點品項，平均單人消費大約是1000－1500元左右，價格較韓國本店高了一些。

餐點

除了越光米飯之外，另外還有搭配農心拉麵的泡菜豆腐鍋，泡菜味道跟韓國本土接近，屬偏酸帶鹹辣味的那種，湯頭裡還有辣椒、豬骨肉及青蔥等等。當天我享用的是「金豬5人盛宴席」，價格4750元加一成服務費，內含熟成帶骨豬五花、熟成梅花肉、熟成霜降肉、羅勒盤、烤蔬菜拼盤、泡菜鍋及拉麵米飯。

▲供應肉品僅有豬肉選項，因未開放韓國肉品進口使用，故其來源是台灣雲林的究好豬，是本土很有名且品質優良的頂級食材。

▲肉品燒烤的流程為梅花肉＞霜降肉＞豬五花，我們後來有再單品加點，份量為150g與套餐會有所不同。

▲燒烤器具是來自韓國安城鑄鐵烤盤，全程為專人燒烤服務，以確保品質口感味道一致性。

▲▼我最推薦他們的五花肉，略脆微焦的口感最佳，再來就是豬頸的霜降肉，保持水嫩的風味很棒。

▲調味鹽是英國皇室御用馬爾頓天然海鹽，另外還有提供大蔥醬與韓國辣醬，但我覺得生菜包肉會比配飯好吃。

最後提供的料理是烤豬皮

首先會將豬皮烤熟讓表面毛質燒盡，然後反覆揉烤保留彈性，最後沾特製醬佐黃豆粉吃，味道偏甜，但口感軟Q像米糕。

▲▼現場除了酒水外，提供的生菜、醬料與配菜都可續吃到飽。

▲果汁茶飲都是瓶罐裝，招牌的金豬Highball是採用濃度較高的特調，但我喝的感覺是還好，外觀看起來很漂亮。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



心得

因為剛好今年二月去了趟首爾自助行，再加上之前在濟州島差旅，所以也在當地吃過幾次不同家的韓國烤肉。這回給我的體驗很不錯，食材新鮮度很夠，環境簡約、服務算快，相信未來應該還會再拓店，對喜歡吃韓國美食的饕客是一大福音！

金豬食堂（금돼지식당）Gold Pig Taiwan

地址：台北市中山區南京東路一段29號

營業時間：11：00－22：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►無國界鐵板料理插旗古亭！和洋風味混搭 曾獲全台十大鐵板燒TOP1

►開箱漢江浪漫遊覽船！絕美日落夜景盡收眼底 還有夢幻音樂水燈秀

►開箱2024首爾美食百選中餐廳！招牌東坡肉入口即化＆剁椒魚頭香辣下飯