ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

韓國米其林推薦燒肉台北限定！熟成豬肉饗宴全程有專人代烤

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於韓國首爾得到連續六年米其林推薦的「金豬食堂（금돼지식당）」插旗台北，地點就在南西商圈一帶。本身主打正宗韓式烤肉，環境、餐具及全程桌邊服務，也是維持當地一貫的作業流程，讓台灣燒肉愛好者也可以品嚐。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
餐廳前身是麵屋一燈原址，本身相鄰捷運中山站，步行大約十分鐘即可抵達。金色招牌字樣搭配白色牆面外觀，是來自於本店的特色。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

環境
開幕初期除了線上預約訂位外，現場採限額發放號碼牌方式。一樓是肉品冷藏櫃與料理台，二樓是小包廂與餐飲吧，三樓則是開放式用餐區。每一層樓有提供洗手間，為男女共用單間。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

菜單＆餐點內容
餐點內容為套餐式，有分成2至5人四種選擇。另外有酒水及單點品項，平均單人消費大約是1000－1500元左右，價格較韓國本店高了一些。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

餐點
除了越光米飯之外，另外還有搭配農心拉麵的泡菜豆腐鍋，泡菜味道跟韓國本土接近，屬偏酸帶鹹辣味的那種，湯頭裡還有辣椒、豬骨肉及青蔥等等。當天我享用的是「金豬5人盛宴席」，價格4750元加一成服務費，內含熟成帶骨豬五花、熟成梅花肉、熟成霜降肉、羅勒盤、烤蔬菜拼盤、泡菜鍋及拉麵米飯。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲供應肉品僅有豬肉選項，因未開放韓國肉品進口使用，故其來源是台灣雲林的究好豬，是本土很有名且品質優良的頂級食材。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲肉品燒烤的流程為梅花肉＞霜降肉＞豬五花，我們後來有再單品加點，份量為150g與套餐會有所不同。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲燒烤器具是來自韓國安城鑄鐵烤盤，全程為專人燒烤服務，以確保品質口感味道一致性。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼我最推薦他們的五花肉，略脆微焦的口感最佳，再來就是豬頸的霜降肉，保持水嫩的風味很棒。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲調味鹽是英國皇室御用馬爾頓天然海鹽，另外還有提供大蔥醬與韓國辣醬，但我覺得生菜包肉會比配飯好吃。

最後提供的料理是烤豬皮
首先會將豬皮烤熟讓表面毛質燒盡，然後反覆揉烤保留彈性，最後沾特製醬佐黃豆粉吃，味道偏甜，但口感軟Q像米糕。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼現場除了酒水外，提供的生菜、醬料與配菜都可續吃到飽。

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼金豬食堂 Gold Pig Taiwan。（圖／部落客wisely授權提供）

▲果汁茶飲都是瓶罐裝，招牌的金豬Highball是採用濃度較高的特調，但我喝的感覺是還好，外觀看起來很漂亮。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

心得
因為剛好今年二月去了趟首爾自助行，再加上之前在濟州島差旅，所以也在當地吃過幾次不同家的韓國烤肉。這回給我的體驗很不錯，食材新鮮度很夠，環境簡約、服務算快，相信未來應該還會再拓店，對喜歡吃韓國美食的饕客是一大福音！

金豬食堂（금돼지식당）Gold Pig Taiwan

地址：台北市中山區南京東路一段29號
營業時間：11：00－22：00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►無國界鐵板料理插旗古亭！和洋風味混搭　曾獲全台十大鐵板燒TOP1
►開箱漢江浪漫遊覽船！絕美日落夜景盡收眼底　還有夢幻音樂水燈秀
►開箱2024首爾美食百選中餐廳！招牌東坡肉入口即化＆剁椒魚頭香辣下飯

關鍵字： 金豬食堂 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 WISELY’s 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【驚險救援】女子喝水嗆到！　友人摳喉急救網全嚇傻

推薦閱讀

黃仁勳二訪私廚推夏季新菜一次看！媲美招牌雞湯「美人肚」必喝

黃仁勳二訪私廚推夏季新菜一次看！媲美招牌雞湯「美人肚」必喝

福島2000年古湯散策攻略！朝聖奈良時代開湯至今的復古湯屋

福島2000年古湯散策攻略！朝聖奈良時代開湯至今的復古湯屋

台北福華60道港點粵菜吃到飽！燒臘BBQ、鮑魚蝦燒賣無限供應

台北福華60道港點粵菜吃到飽！燒臘BBQ、鮑魚蝦燒賣無限供應

開箱福島信夫山絕美烏崎展望台！15分鐘輕鬆登頂＋俯瞰城市美景

開箱福島信夫山絕美烏崎展望台！15分鐘輕鬆登頂＋俯瞰城市美景

北海道札幌期間限定烤玉米攤車！

北海道札幌期間限定烤玉米攤車！

台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

獨／麥當勞APP手機點餐隱藏功能曝

獨／麥當勞APP手機點餐隱藏功能曝

遊以色列、伊朗旅行團全喊卡　觀光署：暫無團客受影響

遊以色列、伊朗旅行團全喊卡　觀光署：暫無團客受影響

八方雲集馬祖唯一分店月底熄燈

八方雲集馬祖唯一分店月底熄燈

韓國米其林推薦燒肉台北限定開箱！

韓國米其林推薦燒肉台北限定開箱！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸

桃園、八里中餐廳吃到飽6/16回歸

八方雲集馬祖唯一分店月底熄燈

可不可「酷涼奶茶系列」新上市

粉專被盜　丹丹漢堡：已檢舉並申請復原

出生年分有「6」點豬肋排送炸蝦

蘇杭365裕隆城店吃到飽7月回歸

北市住一晚2700元起贈自來水園區門票

新北「3大夜間節慶」賞燈籠、聽音樂

手搖飲消暑優惠

熱門行程

最新新聞更多

北海道札幌期間限定烤玉米攤車！

台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

獨／麥當勞APP手機點餐隱藏功能曝

遊以色列、伊朗旅行團全喊卡　觀光署：暫無團客受影響

八方雲集馬祖唯一分店月底熄燈

韓國米其林推薦燒肉台北限定開箱！

飛東京驚見9000元票價！旅遊達人喊「真的有感」

摩斯漢堡全新南洋風系列6/23開賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366