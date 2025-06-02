福島2000年古湯散策攻略！朝聖奈良時代開湯至今的復古湯屋

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY's 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於福島市的「飯坂溫泉」與鳴子溫泉、秋保溫泉並列奧州三大名泉，其考據背景超過兩千年以上，在早期也被稱之為鯖湖之湯。此地最大的特點，不單是具備悠久的歷史，也是日本最早發現「鐳」溫泉的地方，所以除了懷舊的老街風情之外，還有許多公眾澡堂與足湯建築都值得造訪。

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交通

來到此地的方式除了自駕外，一般可從東京或是仙台出發，搭乘 JR東北新幹線再轉電車，抵達福島站後再搭乘電車過來。目前虎航有提供夏季航班，所以可以從福島機場過來，時間交通也是相當地方便。車站本身就在十綱橋旁，也是在地地標建築物，此行住宿的「松島屋 桃香」就在附近，步行僅需十分鐘。

歷史背景

飯坂溫泉共有9個公共浴場與3個泡腳池，其豐沛天然的放流式溫泉是其特色，溫度較高約42度左右。抵達飯坂溫泉駅後，會看到名著「奧之細道（奥の細道）」作者松尾芭蕉像，此地也是他的停留佇足之地。並且在此還有1904年（明治37）年時，真鍋嘉一郎發現鐳元素的紀念碑，當時比獲得諾貝爾獎的居禮夫人，大約晚六年左右。

波來湯

從車站步行不到五分鐘便是「波來湯」，這是相當先進的公共浴池，本身為2011年為了建造櫓太鼓場所而翻修改建，從外圍走廊可以看見河道的景觀。

舊堀切邸＆十間藏

接著，我們來到了「舊堀切邸」去走走，這裡在早期是當地豪農的宅邸，在此有福島縣內最古老的倉庫－十間藏，以及免費的足湯、手湯可以使用。早期面積是現在的兩倍大，現今成為當地免費的年長者休憩中心，日式庭園及樹齡260年的山毛櫸是亮點。

十間藏本身外觀有修繕過，但是整體結構維持得很好，內部一樓可參觀但二樓不能上去。旁邊有詠歸亭可休憩，此地類似遊客中心，可以在這裡逛逛。

鯖湖神社（鯖湖湯）

離開宅邸後，我們轉往景點較集中的區域，而當中我們有經過前一晚方用餐過的「餃子 照井」，在此同樣也有免費足湯可使用。當地友人跟我說，早期飯坂溫泉全盛時期大約有120多家的旅宿，而現今大約剩不到三成。此地曾是車水馬龍的紅燈區，不過相較以往已沒落了許多。

這裡緊鄰斜坡的湯道坂，其沿伸轉換的感覺，跟北投溫泉有點相似，是車站沿湯澤通走到溫泉區中心點－鯖湖神社的必經道路。除了交錯的舊宅新邸之外，在這裡還有以前留下的販酒商店，以及自助販售的溫泉蛋，是來到飯坂溫泉的必訪景點路線。

鯖湖神社鄰足湯與學校也是飯坂溫泉發祥之地

供奉的是藥師如來。其祭拜的方式，是將溫泉水淋到佛像上，便能祈願治癒身上的疼痛。旁邊巨型木造塔很醒目，是早期在地人引水加熱後，再透過管線流到不同的旅宿當中，這個設計在許多溫泉鄉都有看見，而地上的圓孔蓋則是鯖湖湯外觀。

自奈良時代起開湯至今的鯖湖湯

也是俳句大師芭蕉的造訪所，其特色在於採用羅漢柏建構而成，環境大致維持原樣但有改裝痕跡，相當復古。造訪當天很幸運沒有湯客在裡頭，詢問管理者獲准拍照，真的很開心！

桃花之里（花ももの里）

最後，在離開鯖湖神社後，我們驅車來到較高處的桃花之里走走，入內參觀需付費。不過，去的時間有點早，花開還不到三成有點可惜。

飯坂溫泉觀光協會

地址：福島県福島市飯坂町十綱町3番地

營業時間：09：00－18：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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