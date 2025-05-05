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無國界鐵板料理插旗古亭！和洋風味混搭　曾獲全台十大鐵板燒TOP1

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Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

台北市忠孝敦化商圈知名的「墨賞新鐵板料理（Mosun Teppanyaki）」也插旗古亭了！同樣秉承時尚、感動、浪漫、簡約、舒適五大特點，在二樓內打造結合法式宮廷元素與時尚酒窖造型的用餐空間；並且，讓精緻鐵板燒料理具備賓至如歸的溫暖感受。多道的佳餚美饌，在師傅精湛的技巧下，以細膩的方式傳達美味。此行，品嚐的三重奏海陸套餐是最推薦的主打，而鮑魚及和牛等食材料理，也值得饕客們細細品嚐。

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▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲餐廳相鄰捷運古亭站8號出口，約莫五分鐘的步程，入口位置可由該大樓捷運京華大廈正門進去。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲空間設計以法式宮廷為主軸，結合酒窖與圓拱格局，搭配柔和光影與環繞窗景；讓食客在紫色座椅的鐵板燒餐桌前，感受豐富人文奢華的美食佳釀。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲當天是正式營運的第一天，料理桌檯都已經事先準備完畢；在服務人員的帶領下入座，並且細細解說相關環節與料理內容，讓我感覺備受尊榮禮遇。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

2020年榮獲全台十大鐵板燒TOP1
當日為我們料理的副主廚已經有二十多年的經驗，本身以義式料理為基礎，融入日式與歐陸的風味，將無國界料理精神透過精湛的技巧，在250°C的鐵板燒的舞台上盡情發揮！其特點，注重食材原味以西式醬汁強化本韻，使各式肉類與海鮮滋味更鮮明，於【2020年榮獲全台十大鐵板燒TOP1】殊榮。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

主打各式各樣的海陸套餐
餐點內容以套餐形式提供，另有划算的商業午餐，每人均消約莫在新台幣1,000－3,000元左右。這回品嚐的是No.1「三重奏海陸套餐」料理，它與「海陸套餐」都是餐廳推薦的主力，而豪華的龍蝦海陸套餐、鮑魚海陸套餐，也都收錄在裡面提供！

迎賓餐點
用餐前先喝到一杯迎賓的玫瑰荔枝蘋果醋飲，如果想要加點酒水的話，他們家的搭配紅酒也很不錯，另外還有可續點新鮮烘烤的法式手工麵包，飲水則有氣泡水與礦泉水可選擇。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲再來開胃小點是魚子醬雲丹海膽蒸蛋，味道很滑嫩而且淡雅的味道很不錯，外觀也很可愛。

開胃前菜「法式青醬百菇田螺、米蘭燉牛頰配布里歐」
開胃前菜我與友人品嚐的是，法式青醬百菇田螺與米蘭燉牛頰配布里歐。前者以田螺、杏鮑菇結合堅果奶油蒜末與洋芋泥，讓九層塔、巴西里和核桃碎的香味更誘人；後者以奶油蒜末添加雞蛋與花椒油，令現刨起司牛肉更可口。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

現沖匈牙利海鮮湯、松露酥皮海鮮巧達湯
湯品部份，匈牙利海鮮湯與限量加價的松露酥皮海鮮巧達湯都很推薦！前者是擁有好口碑的經典，以北寄貝、草蝦、淡菜、蛤蜊等食材，以現沖湯汁讓饕客享用其細緻鮮香的好味；而奶油酥皮很薄脆，搭配多種海鮮食材的松露濃湯，讓人一吃就愛上！

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

煙燻鮪魚沙拉佐塔塔醬、橙香油封鴨腿沙拉
沙拉部分，他們的煙燻鮪魚沙拉佐塔塔醬及橙香油封鴨腿沙拉都好吃！前者以綜合生菜、羅蔓、白花椰菜、切片橄欖、小番茄等搭配微炙煙燻鮪魚，讓清爽的風味更具體現；而同樣以綜合生菜搭配橙瓣、薯泥、櫻桃蘿蔔與小番茄，則讓較具脂肪的鴨腿肉嚐起來油而不膩。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲進入主菜之前，則會有杯微酸帶甜的西班牙手工雪酪Sorbet品嚐清口。

三重奏海陸套餐
三重奏海陸套餐的海鮮主餐為時旬野生海魚、北海道干貝及美國波士頓活龍蝦半尾，用料都是很頂級的內容。香煎微焦的海魚搭配濃郁的醬汁很厚實，使生食級干貝與帶汁水的龍蝦肉，各彰其肉質精彩特色，而且兩者在醬汁上做了區隔，令這道主餐在視覺味蕾上擁有更多層次展現。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

A5日本和牛
加價升級的牛肉主餐改成A5日本和牛牛排搭＋和牛捲，真的是令人食指大動！本身選用來自鹿兒島的和牛肉70g，炙煎約五分熟便可以嚐到爆炸性的油脂風味，而將紫蘇和飛魚卵包覆的和牛捲，更是鮮甜中帶有陣陣香氣，十分美味！

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

紐西蘭一級菲力牛排
若不想加價升級的話，那麼個人推薦這道PS紐西蘭一級菲力牛排。本身以穀飼方式讓肉質具備極佳的軟嫩度，油脂香甜味也很足夠，其菲力自帶的油花很適合各種熟度；搭配烤蔬、蒜片、紅酒醬與調味鹽也都很好吃。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

鮑魚海陸套餐
另一套鮑魚海陸套餐主菜也很厲害，它選用重約180g的南非活鮑魚，以北海道的鹽漬昆布悶蒸，讓食材保存鮮甜的風味。料理時，也細心處理肝臟等部位，再以松露波特酒干貝雞汁奶油醬搭配享用，讓軟綿細嫩的鮑魚好吃到極致！

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲當天我還加點了北海道干貝，以及商業午餐提供的帕馬森起司雞排來吃。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲這回兩顆干貝我還特別要求盡量不要煎的太熟，讓生食級的原始風味可以更多的保存。

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲鐵板燒入門的雞排我很滿意，酥香的雞皮薄脆好吃，但雞肉保持軟嫩的口感，配上起司片與塔塔醬，真的堪稱一絕！

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲最後一道料理是季節鐵板炒飯，本身以牛筋膜搭配蒜頭、雞蛋去拌炒，上頭還有松露醬做點綴提香，嚐起來口感略濕軟不死鹹，較滿足多數人的喜好。

甜點、飲品
結尾的甜點飲品有多項組合可任意搭配選擇，最後我與友人點了法式焦糖布蕾、抹茶熱蛋糕佐冰淇淋，飲料則是蜜香睡蓮花茶與季節果汁品嚐。花苿視覺效果很吸睛，而現打果汁很夠味；薄脆焦糖與濃郁布蕾老少咸宜，而現淋的抹茶醬的冰淇淋蛋糕，堪稱最佳收官作，其冷熱混搭滋味讓人難忘！

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼墨賞新鐵板料理 古亭店。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

評價
能以新鮮食材及高超手法製作出如此多道的鐵板燒料理，真的讓人感受到「墨賞新鐵板料理」對料理的用心與堅持。古亭店本身位於鄰近師範大學與中正紀念堂的商辦交界處，很適合喜歡品嚐和洋混搭的饕客享用，讓自身肉品海鮮的料理，呈現「1＋1＞2」的精彩效果！

墨賞新鐵板料理 古亭店 Mosun Teppanyaki

地址：台北市中正區南昌路二段103號2樓
電話：02－23675566
營業時間：11：30－15：00，17：30－22：30

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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