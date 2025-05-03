開箱漢江浪漫遊覽船！絕美日落夜景盡收眼底　還有夢幻音樂水燈秀

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

來到首爾遊玩，那麼「漢江遊覽船 ELAND CRUISE／한강유람선」是很推薦的行程；不單價格便宜，還可以遊玩汝矣島公園、欣賞漢江日夜景及餵食海鷗等等。並且，於限定的季節日期，還可以在沿岸賞櫻花及觀看盤浦大橋月光彩虹噴泉 （반포대교 달빛무지개분수），真的很不錯！

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汝矣島現代百貨 The Hyundai Seoul

當天，我們從弘大搭首爾捷運5號線來到汝矣島站（여의도역），從這裡先來在地知名的「汝矣島現代百貨 The Hyundai Seoul」去走走。因為是假日，所以遊客相當地多，而且美食街賣店都塞滿了人；我們簡單拍了一下韓劇《來自星星的你》、《淚之女王》著名場景後，再轉往美食街去覓食，最後買了外帶。

從百貨至漢江公園步行約15分鐘

接著，我們再步行約15分鐘的路程到漢江公園（한강공원）去走走，若是不逛百貨的話，也可以直接乘坐地鐵至汝矣渡口站（여의나루역），而渡船售票處就在3號出口。

冬天遊客較少

公園佔地比想像中的要大上許多，時值隆冬所以遊客比想像中少，不過在春暖花開的三四月，這裡可是人山人海的盛況！有不少遊客在這裡租借自行車或三輪車，平均價格約新台幣100－300元左右。

盤浦大橋超好拍

這次我們訂的是傍晚的遊覽船，所以大約還有一個多小時的時間可休息拍照，拍拍盤浦大橋是一大重點。當日天氣非常地好，所以滿多學生情侶也出來玩，親子家庭都在室內吧！

▲順行走到渡船碼頭，在這裡可以看到船隻停泊，外頭有休閒座椅及攤位。

▲這裡也有室內販賣店，可以簡單吃東西，售票兌換處在碼頭前；若是上KKday預訂優惠票的話，記得要提前去兌換實票票券。

▲船隻本身並不大，主要分成室內座、後方廁所／販賣店，以及上方的戶外甲板。

▲船隻啟航不久，就會有成群的海鷗靠近，現場可用船家送的蝦味先投餵。

航行時間不到1個小時

遊覽船航行的時間大約一個鐘頭不到，會由碼頭出發穿繞過盤浦大橋後，再返回到出發點；出發時會有要救生衣穿著解說，以及景點內容說明等等。

盤浦大橋月光彩虹噴泉展演

4至10月會有每日4到6次不等的盤浦大橋月光彩虹噴泉（반포대교 달빛무지개분수）展演；遊客們可以在造型山坡、漢江眺望台和月光廣場上觀看，屆時會有200個五顏六色的20分鐘音樂水燈秀，展出的時段如下。

►4－6月、9－10月：12：00、19：30、20：00、20：30、21：00

►7－8月：12：00、19：30、20：00、20：30、21：00、21：30

依依不捨地下船

當晚我和旅伴撐到最後才下船，最後也拍到一點點魔幻時刻的色溫！並且，船長看我還在拍照，還跟我說了最佳角度；在碼頭入口處，來自香港的旅人看我們在拍照很好奇，我也幫她拍了幾張照片留念。坐遊覽船很需要好天氣加持，如果在晴天時來玩比較能拍到好照片，當天色溫真的很棒；如果不是天氣超冷的緣故，我其實還想再多待公園走走，不過回弘大吃烤牛腸和炸雞，也很完美！

漢江遊覽船（首爾汝矣島公園）

地址：290 Yeouidong-ro, Yeouido-dong, Yeongdeungpo District, Seoul

時間：11：00－22：00（各航線運營時間各異）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

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