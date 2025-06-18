三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台灣美食小吃當然少不了「肉圓」，三重好吃的肉圓也有不少間，這篇食記要推薦的是超級平價肉圓，一顆肉圓只要25元！真的是25元肉圓喔！很多在地人從15元開始吃，到現在25元真的還是很便宜，阿伯應該是做興趣的！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

三重人從小吃到大

25元肉圓是一位騎著三輪車的阿伯經營的，地點在新北市三重區仁愛街444號前和分子尾70巷，又被稱為分子尾肉圓。這是很多三重在地人的美好回憶，很多人都是國小吃到現在，下午兩點左右出攤到賣完為止，阿伯會問要外帶還是現場直接吃，裝的方式不一樣，很多人一次都外帶好幾顆肉圓回家，也有人很隨意的站著吃肉圓。

▲我從20元開始吃，阿伯的肉圓是油炸的，也有賣貢丸湯，都是25元，真的是銅板美食！

▲25元肉圓是我吃完午餐後的下午茶小吃。

肉圓

油炸的肉圓皮嫩Q軟，醬汁甜甜的很好吃，內餡有瘦肉和筍塊，喜歡吃辣的還可以請老闆加點辣醬，吃完肉圓覺得這價錢真的很便宜啊！吃兩個也不是問題，難怪有人來買就是三個、四個和五個這樣外帶。大概只有在地三重人才知道的肉圓，價錢真的很佛心！有時候阿伯會休息，有經過一定要吃一下的小吃推薦給大家。

三重阿伯分子尾肉圓



地址：新北市三重區仁愛街444號前和分子尾70巷

營業時間：14：00－賣完就收

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►湳雅夜市粵式牛雜鍋噴泉香氣四溢！還有隱藏版牛鞭牛蛋能挑戰

►卡啦雞腿堡鋪上滿滿椒麻醬超涮嘴！小巨蛋4.7顆星早午餐

►藏身鐵皮屋下的在地小吃！宜蘭純手工魚丸米粉 滿滿配料Q彈涮嘴