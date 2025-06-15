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宜蘭70年老麵攤隱身北館市場巷弄　現包手工餛飩皮薄餡厚湯頭清甜

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

宜蘭麻醬麵推薦「一香飲食店」隱藏在北館市場的排隊麵店，創立於民國41年，超過70年老店，營業時間早上6點半開始到下午，假日用餐時間會排隊等很久，建議平日再來。

只要上網搜尋宜蘭麵店、宜蘭麻醬麵、手工餛飩麵、北館市場美食就會出現「一香飲食店」，真的是宜蘭市排隊名店，菜單提供乾麵、湯麵還有各種湯類的小吃為主，其中最不能錯過一香飲食店招牌手工餛飩，阿嬤現包現煮，新鮮好吃。

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▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲位在宜蘭北館市場裡，從宜蘭火車站步行約10分鐘，附近還有很多美食小吃跟景點可以順遊，像是宜蘭新月廣場、宜蘭酒廠、幾米公園等。

一香飲食店 環境

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲一邊是南館市場，另一邊則是北館市場，從狹小的巷子進去直走就可以看到。

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲藏身市場老巷，外觀就像市場裡常見的鐵皮攤位，門口總是有不少人，黃底紅字的燈箱招牌也是市場的特色。

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

店內環境
有內用座位，大約是兩個攤位的空間，座位數不多，人多時要有耐心等待，我假日來等了一小時，店內環境簡單整潔，也有冷氣開放，牆上貼滿菜單與在地報導，是宜蘭很常被推薦的美食名單。

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲選了攤位前的長板凳坐，可以看到店家包餛飩跟煮麵的畫面，現包現煮的餛飩感覺就很厲害。

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲裝滿滿炸醬是「一香飲食店」的招牌，很多人都會點炸醬麵＋餛飩湯一套

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲假日人潮非常多，店家煮麵的手沒停過，生意非常好，趕時間真的不要假日來朝聖。

一香飲食店 菜單
有麻醬麵、炸醬麵、陽春麵、餛飩麵、魚肉丸麵等，其他還有餛飩湯跟魚肉丸湯，除了內用和外帶，一香飲食店也有提供餛飩、魚肉丸和炸醬宅配訂購。

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

炸醬麵 30元
份量不像炸醬麵三兄弟那麼多，但搭配一碗餛飩湯，早餐份量剛剛好，但這天不知道是炸醬放太少還是加了太多湯，吃不出炸醬的味道，比較像加了肉湯的乾麵。

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲點炸醬麵卻沒炸醬的味道，麵條吃起來像在吃普通乾麵，或許是假日人多影響品質？下次平日有機會再來試試看好了。

餛飩湯 40元
現包現煮的手工餛飩，皮薄透光、內餡飽滿，湯頭清甜不油膩，整體的口感跟味道很棒！大推他們的手工餛飩，下次來吃餛飩麵好了。

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼一香飲食店麻醬麵。（圖／部落客陳小可提供）

整體心得
宜蘭的日常美味就藏在北館市場，這間「一香飲食店」是許多媒體藝人來宜蘭市很常報導推薦的麵店，經過多次真的大排長龍，這次炸醬麵的味道有點可惜，改天有經過再給一次機會。

一香飲食店

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路137巷7號
營業時間：06：30－16：30
電話：03－9323289

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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