陰陽海旁療癒咖啡廳！隱身濱海公路半山腰上　海天一線視野遼闊

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

瑞芳「山生。宅」可以看海的景觀咖啡館推薦，新北金瓜石水湳洞咖啡館推薦十三層遺址旁邊，這間位在台2線濱海公路半山腰上的咖啡館。這裡有大片落地窗可以看到陰陽海景觀，菜單以咖啡、甜點還有義大利麵為主，天氣好的時候，向著遠方望去，藍天加上大海的無敵山海視角特別迷人，不過靠窗的位置比較熱喔！

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交通

地址在十三層遺址台二線濱海公路旁的半山腰上，如果用Google導航山生。宅地址，它會帶你繞一大圈到上方的山路，所以南下過了十三層遺址之後就要注意路上指示。看到山生。宅的箭頭就可以轉進去，這邊有停車場可停汽車和機車，停好車走一小段階梯即可到達。搭乘客運在水湳洞站下車，步行過來就好。

怎麼去？

自行開車：南下經過十三層遺址後，在水湳洞漁港對面，注意右邊山壁上貼有山生。宅的標示，轉進去停好車，就可以看到。

大眾運輸：可以從瑞芳火車站搭乘「大臺北公車886區間車」或「856台灣好行黃金福隆線」在水湳洞站下車，然後步行到咖啡館。

環境

▲想要到山生。宅別跟著導航走，入口就在十三層遺址附近、水湳洞漁港對面，台二線濱海公路轉進去的地方。

▲停車場位置：可以停在底下的空地，在這就可以看到咖啡廳位置。

▲沿著階梯往上走一小段路就可以抵達。

▲往山下的視野看過去，可以看到水湳洞漁港跟瑞芳有名的陰陽海。

擁有大片落地窗盡享山海美景

位置不算多，最大亮點就是一整排大片落地窗，直接迎向陰陽海與十三層遺址，咖啡廳靠窗的座位陽光灑落通透明亮，可惜這邊的位置直曬太陽真的很熱。

▲這是一間可以看到山和海的景觀咖啡館，真的蠻美的！但下午靠窗的位置因為日曬會比較熱一點。

▲吧台有擺放幾張高腳椅。

菜單及消費須知

▲每人低消一杯飲料，客滿限時90分鐘。

菜單價錢

▲品項寫在牆壁的黑板，有咖啡、檸檬飲、茶飲、義大利麵和蛋糕甜點。

▲使用自家烘焙咖啡，店內也有販售咖啡豆。

咖啡飲料評價

冰釀花茶150元、檸檬咖啡200元

飲料點了冰釀花茶跟檸檬咖啡，景觀咖啡館的價位不便宜，還好味道很喜歡。冰釀花茶像是甜蜜的清茶，帶點菊花與甘草的香氣，入喉回甘，適合不喝咖啡的人。透明色澤搭配冰塊，拍照也蠻美的，只是靠窗位置，冰塊融化超快，後來又去跟老闆要了一些冰塊。檸檬咖啡酸中帶點咖啡的苦韻與果香，清爽順口，尾韻還有檸檬皮的清香，搭配海景一起喝超級療癒！

▲天氣好的這天，來九份瑞芳旅遊，搜尋可以看到海景的咖啡館，找到這間有不少人推薦。

心得

坐擁海景的療癒系咖啡館山生。宅不只是喝咖啡的空間，無論是望著陰陽海發呆，靜靜品嚐一杯咖啡，還是純粹為了逃離城市的喧囂都值得來一趟，但建議怕熱的人可以早點來，避開陽光最強烈的時間，才能好好欣賞海景。

山生。宅

地址：新北市瑞芳區明里路34號

電話：0963－053454

營業時間：10：30－18：30（每月的20號公布下個月開門時間）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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