每次快閃兩個月就休息！新莊河南燒餅煎烤交疊工序繁複

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

新莊美食推薦「川豫手工餃子河南燒餅」一年只開六個月，每次營業時間只有短短兩個月，上次吃過這特別的河南燒餅，終於又等到開賣。地址就在川豫麵館隔壁，菜單就賣手工河南燒餅和外省口味餃子，以外帶為主，若是在隔壁吃麵也可以買過去吃，我比較喜歡剛做好的，口感酥脆更好吃。（最近營業時間：2025／5／24 至 2025／7／21）

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燒餅是現烤現賣

▲來吃麵的時候看到隔壁有開，師傅正在製作河南燒餅，第一次看到這種燒餅機器真的很吸睛。

▲站在門口就可以看到師傅手工製作的畫面，從擀皮到成型出爐通通自己來，為了要吃到現烤出爐，我就在現場等一下下。

▲原味燒餅剛好出爐，錯過前面製作畫面，師傅說接下來剛好要製作紫薯燒餅，是我愛吃的口味。

▲紫色的燒餅是紫薯口味，我覺得比原味更好吃。

▲製作好的紫薯燒餅先在鐵板上煎過，這模樣真像我愛吃的地瓜煎餅，煎到酥脆的感覺真好吃。

▲煎好後，再放入烤爐烘烤，整個過程大概15－20分鐘。

▲等待河南燒餅出爐時間，旁邊也有現包的水餃，這裡賣的是外省口味，內餡有幾種選擇。

▲店員說購買的大多是預訂客，買冷凍水餃回家自己煮。

口味有以下幾種（20顆一包）

高麗菜豬肉餡120元、韭菜豬肉餡 120元、香菜豬肉餡140元、小茴香豬肉餡170元、羊肉大蔥餡170元。

▲外帶兩包韭菜水餃，宵夜煮來吃真的很不錯，這水餃包裝很簡單，可惜沒有漂亮外盒，不然適合買來送朋友。

▲燒餅出爐，口味有原味和紫薯兩種，原味裡面是五香粉，我對紫薯比較有興趣。

▲除了河南燒餅也有芝麻糖餅，買五個送一個。

▲如果家裡有烤箱加熱可以買多一點，這燒餅要熱的才好吃，上次來買到冷的口感是偏Q，我還是喜歡吃脆的。

紫薯燒餅

▲等到剛出爐的燒餅真的有點燙，熱呼呼的好酥好脆，現場馬上吃看看。

▲麵香明顯，燒餅很有層次、嚼感極佳，真的好好吃，紫薯一點點甜，不會膩口。

芝麻糖餅

糖餅的麵皮較厚實，酥又帶嚼勁，和燒餅口感不太一樣，以白芝麻和砂糖為內餡，吃完麵再來一個芝麻糖餅真的很不錯，這味道比紫薯燒餅還甜，兩種風味都不錯。一年只開三次、每次兩個月的河南燒餅，我想我過不久又要報到了！要是錯過這次時間，下次營業時間可電話問問店家。

川豫手工餃子河南燒餅

地址：新北市新莊區建安街9巷14號1樓

營業時間：11：00－15：00、17：00－19：30

電話：02－22045397

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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