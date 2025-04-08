台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！乾炒醬汁濃縮甜辣口感鍋氣十足

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

台南不愧是美食之都，其中鱔魚意麵更是代表性的小吃之一，在永樂市場內，有一間屹立超過50年的老字號店家「福昇小食鱔魚意麵」，以現點現炒的方式，搭配獨門醬汁與Q彈的意麵，成為在地人和觀光客必訪的美食之一。特別是老闆娘炒鱔魚的手法，更是令人驚艷，翻炒間彷彿舞動著鍋鏟，被稱為「跳舞炒鱔魚」。

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交通資訊

自駕

若開車前往，可將車停在海安路地下停車場或成功路停車場，再步行約5－10分鐘，即可抵達永樂市場。由於國華街一帶道路較窄，建議停車後步行前往，機車可停放在市場周邊的機車停車格。

公車

搭乘台南市公車2、5、88號至「國華海安路口」站，下車後步行約3分鐘即可到達。

環境

來到這裡會見到滿滿的排隊人潮，我們是平日前往還排了這麼多人，不管內用外帶都是同一排排隊，沒有客製化餐點，熟客都是先打電話來預訂。點菜是自己寫品項，闆娘會依序出餐。

▲店內雖然座位不多，但翻桌率快，因此稍微排隊等候一下是值得的。

菜單

▲我們決定跟著菜單上的星號點餐，剛好也是我們平時就很愛的花枝和鱔魚系列，可以單點或加意麵一起吃。

老闆娘跳舞炒鱔魚

▲開放式的廚房讓人能夠親眼見證老闆娘「跳舞炒鱔魚」的神技，鍋鏟翻炒間火光四射，香氣四溢，讓人食慾大開。

▲餐點以傳統手法製作，從選材、醬汁調配到炒製方式，都展現了師傅的堅持與功力。

▲作法通常都是先炒意麵，另外會再炒花枝或鱔魚再將料放上去。魯的作法是像羹湯，我們喜歡乾炒，所以都是點乾炒系列。

▲店家製作時不會客製化，如果有喜歡吃辣的朋友可以自行添加胡椒粉、辣椒粉和辣椒醬，灑些辣椒粉調味更好吃。

餐點

▲這裡的鱔魚意麵不僅口感極佳，醬汁更是靈魂所在，帶點微微焦香，鹹甜適中，搭配意麵讓人一吃就上癮。

乾鱔魚意麵 140元

其實我平常到台南也很常吃鱔魚意麵，像是阿江鱔魚、炒鱔魚專家．信義小吃店、八三鱔魚意麵、黃家鱔魚意麵等，各有特色，這回見到福昇小食鱔魚意麵當然也不容錯過了。

▲這道乾炒鱔魚意麵是店內招牌，選用新鮮鱔魚，經過高溫快炒，外皮微酥內裡柔嫩，搭配特製醬汁後，鹹甜交織的濃郁風味。

▲唯獨就是意麵炒得太軟，而且都斷掉，比較扣分一些些，不然灑上辣椒粉又甜又辣的口感真的很開胃。

花枝意麵 140元

▲愛吃海鮮的朋友絕對不能錯過這道炒花枝！花枝經過快炒後保有鮮嫩Q彈的口感，搭配蒜香與醬油的調味，使味道更有層次。

▲可以看得出來花枝相當肥厚，花枝肉很厚實，口感相當有咬勁，愈嚼愈香，也可以選擇乾炒花枝當成配菜。

心得

店內雖然座位不多，但翻桌率快，稍微排隊等候一下是值得的。來到台南，不只要吃牛肉湯、蝦仁飯，鱔魚意麵更是不能錯過的經典美味！福昇小食鱔魚意麵的獨門醬汁、意麵與快炒的香氣，是吃完還會懷念的滋味。

福昇小食鱔魚意麵

地址：700台南市中西區國華街三段161號

營業時間：11：30－20：00

電話號碼：06－2236229

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