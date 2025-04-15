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只賣110！台南30年虱目魚肚粥　湯頭清甜口感滑嫩含豐富膠質

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▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

台南素有「虱目魚的故鄉」之稱，來到這座充滿古都韻味的城市，怎能錯過一碗新鮮美味的虱目魚粥呢？今天要帶大家品嚐的是隱藏在南區的「永華虱目魚粥」，開業三十幾年，這間店鋪雖然低調，沒有大排長龍的觀光客，卻深受在地人喜愛，尤其是魚肚粥與魚皮粥，每一口都充滿濃濃的鮮味，魚肚粥一碗110元比我到市場買生的虱目魚肚還便宜，當然這裡吃比較划算啊！

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▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

交通資訊
從台南火車站出發，開車約需15分鐘，建議直接導航「永華虱目魚粥」，旁邊就有私人停車場可以停放相當方便。若搭乘公車，建議搭乘台南市公車5號、7號或10號，在「永華路一段」站下車，步行約 2 分鐘即可抵達。

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

店內的環境相當普通，門口有三張桌子可以讓客人直接內用，在地人大多都是外帶回家享用，門口也貼有照片和英文與日文說明，可能為了方便觀光客點餐 。

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

菜單／MENU
永華不僅賣虱目魚粥，店內的豬血湯系列也很受歡迎，但早上會以粥品為主，要晚一點才有供應豬血湯，熟客已經早上就來問好了沒。

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

推薦美食
來到永華虱目魚粥，最推薦的當然是這裡的虱目魚粥系列，店家每日選用新鮮的虱目魚製作，搭配熬煮的飯湯，湯頭清甜不油膩，吃起來十分爽口。

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

虱目魚粥70元

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲最基本款的虱目魚粥，魚肉已去刺，適合不想費心挑魚刺的人，還有加入蚵仔添加鮮味，帶點淡淡的魚香與米香。

油豆腐二塊20元

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲油豆腐吸滿湯汁，咬下去時滿滿的汁液爆開，搭配主食一起吃剛剛好。

魚肚粥110元

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

絕對是店內最超值必點的招牌
滿滿一大塊的魚肚粥比我到市場買生的一片140還便宜，上方還灑了韭菜和油蔥增添香氣，魚肚粥的魚肚超大塊，口感滑嫩帶點膠質，搭配米粥一起吃，一大早身子都暖了起來。

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

魚皮粥80元

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲滑嫩Q彈的魚皮，搭配些許薑絲與蔥花，增添風味，魚皮讓整碗粥更加美味。

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲魚皮給的份量也很多，闆娘建議要蘸些醬油和豆瓣醬會更加可口，增添香氣，一早就有了充足的一餐。

▲▼永華虱目魚粥。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

用餐心得
這間「永華虱目魚粥」不僅口味道地，食材新鮮，價格也非常親民，是許多台南人從小吃到大的早餐店。湯頭帶有淡淡的魚香，口感清爽又不油膩，魚肚與魚皮的部分特別鮮嫩，魚肉幾乎沒有腥味，光是湯頭就能感受到店家對食材的用心。

永華虱目魚粥

地址：702台南市南區永華路一段47號
營業時間：07：30－18：30（周五公休）
電話：06－2234457

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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