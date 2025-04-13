宜蘭幽靜老宅滿載復古回憶！阿嬤煮的紅茶＋雞蛋糕　還是間咖哩店

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭有許多美食，這次要介紹的是一間咖哩專賣店「哇咖吚哩－咖哩製造所」，光是店名就充滿巧思，重音念起來像台語的「我喜歡你」，輕聲則像「我和你」，這樣有趣的諧音讓人一聽就印象深刻。位於宜蘭市的巷弄內，是一間以老宅改建的餐廳，環境懷舊又溫馨，給人一種回到過去的感覺。這裡主打各式風味的咖哩料理，讓饕客能在這裡品嚐到不同風格的濃郁咖哩與現烤雞蛋糕，如果有時間強烈建議內用，也可以和店狗一起玩！

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交通資訊

自行開車

如果是自行開車前往，宜蘭市的交通相對便利，但因為店家位於巷弄內，建議將車停放在鄰近的停車場，再步行至餐廳。鄰近停車場有宜蘭大學停車場（距離餐廳約5分鐘步行路程）、東門夜市停車場（距離餐廳約8分鐘步行路程）。

公車

搭乘宜蘭勁好行公車至「復興路口」站下車，步行約3分鐘；搭乘台灣好行冬山河線至「宜蘭轉運站」，步行約10分鐘。

環境

店家收藏了許多復古老物件與物品，像是老花窗製成桌面、黑膠唱片、老電話、木製桌椅等，每一處角落都充滿故事，讓人彷彿回到了過去的時光。

▲走進店裡立即感受到懷舊的氣氛，就像是走過時空隧道來到六、七零年代的感覺，透明啤酒杯也令人很懷念。

介紹

這裡主打各式風味的咖哩料理，讓饕客能在這裡品嚐到不同風格的濃郁咖哩。此外，店家還特別提供兒童高腳椅，並且寵物友善，讓家庭與毛小孩都能一同享受美食。

菜單

來到這裡就是為了吃咖哩而來，分為日式咖哩和泰式咖哩兩種底醬，主菜可以選擇不同，內用就是套餐的方式，有供應小菜、飲料和古早味雞蛋糕。

▲也可以加點雞蛋糕、手工豬肉丸、香米飯、醃漬小菜等，但前面二項有限量供應。

自助取用

▲內用需自行取用餐具和飲用水，如果有需要添加辣油也可以自行調整。

推薦餐點

春綠咖哩嫩雞塊 290元

這道咖哩以香氣濃郁的綠咖哩為基底，微微的辣度加入嫩滑的雞肉塊，濃厚的椰奶風味讓整體口感更為豐富，搭配白飯與配菜，讓人一口接一口停不下來。

▲每日湯品這天喝到的是洋蔥紫菜湯，喝起來很暖胃、清爽。

▲醃漬小菜是海帶芽和牛蒡絲，這也是很經典的日式小菜，清涼爽口很解膩。

雞腿排是採取現點現做

需等候15分鐘左右的製作時間。雞肉口感細嫩，單吃可以吃到雞腿排肉的湯汁，也可以蘸著綠咖哩醬汁一起享用，味道特別香濃。

▲也有不少配菜，像是蓮藕片、小黃瓜、茄子、地瓜、番茄等，可以搭配著咖哩一起享用。

▲咖哩醬汁微微的辣度的特別香，搭配白飯一起吃剛剛好，吸飽了湯汁的香氣也很迷人。

阿嬤煮的紅茶

這款紅茶主打傳統古早味，茶香醇厚但不苦澀，甜度適中，喝起來就像小時候阿嬤親手泡的紅茶一樣，帶來滿滿的回憶感。

古早味雞蛋糕

現點現烤的雞蛋糕外酥內軟，帶有濃郁的蛋香，吃起來香甜可口，套餐會附上兩顆。單吃就很香，也可以蘸煉乳吃起來更香甜，這份量搭配套餐一起享用剛剛好。

用餐心得

哇咖吚哩－咖哩製造所是一間值得推薦的巷弄美食，無論是餐點的風味，還是店內的氛圍，都能帶來一場美好的味覺與感官體驗，如果你喜歡咖哩，或是想找間充滿懷舊感的特色餐廳，這裡會是一個不錯的選擇。

哇咖吚哩－咖哩製造所

地址： 260宜蘭縣宜蘭市復興路一段121巷16號

營業時間：11：00－14：00、17：00－20：00（周三公休）

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