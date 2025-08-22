高雄隱藏手路菜！40隻老母雞慢熬16小時　還有整條舒肥牛舌端上桌

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。

撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者陳品勻

在講求話題性與獨特體驗的餐飲時代，「隱藏版料理」成了懂吃行家的口袋密碼，而有著時尚中菜老靈魂美譽的「蒸鮮腸粉」，因為有精熟台粵菜系的正統師傅親自掌杓，近期又「祕密」推出一系列老師傅手路菜，舒肥牛舌、陳香二十清蒸午仔魚、小香風蘿蔔絲酥餅，道道都是饕客們爭相搶訂的夢幻逸品。有機會品嚐到這樣的隱藏版料理，每人客單價在1200元至2500元之間，每桌8人以上12人以內即可，菜色內容可以再電話訂位調整喔！

內行人才知道的隱藏版私房料理

蒸鮮腸粉一直是我們全家人的愛店，那天不小心被我們發現5月份有全新推出了好幾道可以單點的無菜單料理，說是無菜單，其實我覺得更像是「隱藏版料理」，因為這些菜都不會出現在菜單裡，每一道都得提前個3天以前訂，不然現場看別桌有，臨時想點都點不了。

▲經營超過15年，除了平價港點受歡迎，功夫大菜也總是推陳出新；近年來在隱藏版料理這一塊，更是令許多資深饕客心花怒放。

全新推出隱藏版新菜色

是主廚私藏的家鄉味，也是人氣料理的升級版，給人一種「內行人才知道」的神祕優越感。近期的新菜色，有主菜類的陳香二十清蒸午仔魚、舒肥牛舌，還有點心類的小香風蘿蔔絲酥餅，都是既美味又有創意。

揉入20年陳皮的絕妙滋味 陳香二十清蒸午仔魚

首先第一道必推必點的，就是「陳香二十清蒸午仔魚」。選用的是屏東返鄉青年以生態養殖法所用心養殖出來的午仔魚，精選8個月左右、重量約400至450g，其肉質細緻，鮮度上乘，清蒸鎖住原味，搭配鹹香欖菜，而真正畫龍點睛的，是加入了歷經時光洗鍊的20年陳皮，帶來一股迷人的甜，將港式家常菜引出極為講究的風味。

▲20年熟成的陳皮已經算是極高級的中藥材了，入菜後釋出淡雅柑橘香氣，與魚肉的清甜相互提襯，清爽卻又帶有記憶度。

▲佐以薑絲與蒸魚醬油輕提味，魚皮滑嫩、魚肉細緻，每一口都帶有陳皮微妙的回甘與欖菜的鹹香。

酸爽Q滑 金湯酸菜石斑魚

春夏時令，酸爽當道。這道「金湯酸菜石斑魚」選用肉質緊實、膠質豐厚的石斑魚片為主角，汆燙保留口感與鮮甜，入口滑嫩，恰如其分地展現出高級白身魚的細緻風骨。

▲用老母雞慢火熬煮數小時而成的琥珀金湯，濃郁而不油膩，搭配手工醃製酸菜，更能勾出了金湯的鮮香精華，酸香爽口又層次分明。



▲提味增香的花椒、蒜末、紅椒圈，用熱油澆淋激香，勾人食慾，也讓整道菜的口感擁有酸、香、辣的鮮明性格，卻又不失細膩柔斂。

一整條涵蓋各部位的舒肥牛舌 美味到令人咋舌

牛舌本身風味濃郁，透過舒肥工法，把牛舌的軟嫩又提升了一個檔次，而這道「舒肥牛舌」，是一次上一整條的澎湃份量，不是整條沒切端上桌那種一整條啦！是指能吃到從舌尖到舌根的牛舌全部部位，會一整條一起料理好後再切片上桌，視覺效果很驚人。

▲不論是細嫩滑順的舌尖部位，或是肉質厚實有彈性的舌中段，還有肌理緊密有韌性的舌根，每個部位都好好吃啊！



▲選用的是數量稀少的台灣牛，經長時間低溫舒肥處理，再炙燒激香，才能使肉質從內到外保持完美熟度。

慶生超推黃酒悶豬腳麵線 台灣少見魯菜手法烹製

很多常客都喜歡在這裡辦慶生宴，也是因為他們家的菜都是老少咸宜的，尤其是這道「黃酒悶豬腳麵線」，是台灣比較少見的魯菜作法，有喜慶的麵線來祝壽，還有燜燉到骨肉分離的大豬腳，份量大看起來又澎湃，大人小孩都愛吃，真的超推薦！

▲以老薑爆香，添了白芷、肉桂，佐以醇厚黃酒慢火燜煮的豬腳，顏色不深但卻很入味，皮Q肉嫩、筷子一夾便骨肉分離。

▲手工麵線吸飽了鹹香湯汁，還呼應長壽、團圓、好運的寓意，非常適合在節日與親友共享，看似簡單，實則不凡，是行家才懂得慢慢回味的經典手路菜。

飽滿海味咕溜溜 蒜蓉銀絲蒸龍蝦

特殊節慶日的宴席難免想點一些看起來比較華麗的菜色，像是這道「蒜蓉銀絲蒸龍蝦」就超適合的，看這對半剖開顏色鮮紅亮橘帶著奢華感的大龍蝦，一上桌就讓滿桌人開心歡喜。超大隻的龍蝦清蒸處理，肉質細嫩彈口，蒜蓉嗆香至金黃微酥，油潤不膩、氣味豐盈，每一口都能吃出飽滿海味與自然甘美。

▲鋪底的粉條吸飽了龍蝦與蒜蓉醬的鮮汁，是這道菜中不可忽視的靈魂角色，滑溜溜香噴噴，好吃程度根本和龍蝦一樣搶手。

經典江南名湯 上海醃篤鮮

湯品首推用40隻老母雞、金華火腿、豬皮等食材慢熬16小時以上的「上海醃篤鮮」，這道經典江南名湯，很老派但是真的爆炸好喝！

▲湯裡頭用到的高級金華火腿，就在入口的冷藏櫃裡高高掛著，用它慢慢煨煮出的濃郁湯頭，乳白澄潤，一喝就讓人上癮。

▲火腿帶有鹹香與發酵後的特殊風味，與鮮肉相互交織，既增添湯頭的厚度，又不搶走鮮味的主場，醃篤鮮的每一口都喝得出時間與火候的講究。

小香風蘿蔔絲酥餅 可愛到捨不得吃掉

超級重點來了！迷死人的小香風蘿蔔絲酥餅隆重登場！天啊這造型也太可愛了吧？這真的是蘿蔔絲酥餅？怎麼會有這麼粉嫩的顏色，還有個小提把，這款可以吃的小香包，超夯超搶手！沒有預約真的吃不到！

▲取用了甜菜根的顏色，一顆顆都是師傅手工製作，小香風蘿蔔絲酥餅就是這一季點心類的顏值擔當與最大亮點。

▲它絕不只是好看而已，層層酥皮包裹鮮香內餡，烤得外酥內嫩，一口咬下鹹香四溢，絕對是好看又好吃。

文思豆腐 紅油炒手 好吃點不完

▲單點的隱藏版菜單，自然要再搭配些經典菜色，像是這個美得藝術品一樣的「上湯文思豆腐」。

▲還有包了整隻蝦子在裡面的紅油炒手。

▲我們是一定要點芋絲糕跟蘿蔔糕的，鹹香夠味。

▲還會幫吃素的長輩點全素的金瓜腸粉，超好吃。愛吃又愛挖寶的老饕行家們，當然要選這堪比私廚的神級料理，快來訂一波最新的隱藏版菜單吧！

蒸鮮腸粉港式飲茶－高雄

隱藏版料理預定專線：07－5589001 （周一至五09：00－18：00）

義享店

地址：高雄市鼓山區大順一路115號6F（義享時尚廣場）

電話：07－5507711

營業時間：11：00－21：30

消費方式：10％服務費

澄清總店

地址：高雄市三民區青年路二段529號

電話：07－7777286

營業時間：平日11：00－14：00；17：00－21：30／例假日11：00－21：30

消費方式：10％服務費

裕誠店

地址：高雄市左營區裕誠路322號

電話：07－5588002

營業時間：11：00－21：30

消費方式：10％服務費

高雄美食地圖

作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格

