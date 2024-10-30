東港美食尋寶！45元佛心飯湯爽嗑鮪魚塊櫻花蝦、湯頭濃郁超飽足

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撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者蘇相云

屏東東港，一個充滿海味與人情味的小鎮，除了有豐富的漁獲和壯麗的海景外，當地人的生活美食也有著獨特的魅力，來上一碗最道地的Q媽媽飯湯，是一天精氣神的活力補給，也是最能代表東港的美味之一。

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Q媽媽飯湯在哪裡？

東港鎮巷子略帶曲折但還不到離奇，找到一間矗立在福德巷與延平路交會的Y字路口的福安宮，在它旁邊的小攤子就是了，不算顯眼，小巷子也不好停車，但想到飯湯令人難以抗拒的溫暖鮮美，我願意慢悠悠散步走進去。



必點招牌湯飯小碗40元、大碗45元

來到Q媽媽，飯湯當然是必點！不加味精、清淡不重鹹，他們家的飯湯主打一個原汁原味，湯頭不油膩，濃濃古早味，而且份量十足，是名副其實的「銅板美食」。

料好實在CP值超高！

湯裡的鮮魚肉塊，肉質Q彈、帶點皮下層或肚邊的軟嫩口感，每一口都充滿了大海的氣息，再加上櫻花蝦、白蝦、魚丸、筍絲、芹末等多樣配料，讓每一口飯湯都充滿了驚喜。

屏東的飯湯還有分海陸

靠海的以海鮮為主，如東港的飯湯，配料裡必定有蝦猴、鮪魚、魚丸等，內陸的則以蔬菜為主，這裡作為東港的代表，經常客滿已經說明了它受歡迎的程度。

▲飯湯有加肉燥，為湯頭增添了濃厚的鹹香味，是飯湯的靈魂所在，飯量很多吃得超飽，搭配上其他配料，不僅口感豐富，還能感受到一股古早味的溫暖。

▲飯湯的真諦就是濃郁的古早味湯頭，鹹鮮的肉燥香，搭配鮪魚塊、櫻花蝦、白蝦、魚丸、筍絲、芹末等，匯集成一整碗滿滿的美味，彷彿擁有全世界，一上桌就讓人激動不已 。

▲除了飯湯，還有陽春麵，大碗40元、小碗35元，飯類有肉燥飯，還有少見的魚肉飯，小菜有滷蛋、黑輪、油豆腐、福州丸、貢丸，樣樣都讓人欲罷不能。

感想

這碗銅板價的飯湯，讓人吃了還想再來，對於早起的饕客來說，東港的早晨因這一碗飯湯變得更加美好，來到東港，絕不能錯過Q媽媽飯湯這一碗滿滿的古早味，不過Google Map上的營業時間跟官方臉書粉絲團的不太一樣，要去的朋友請注意一下。

Q媽媽飯湯

地址：屏東縣東港鎮福德街11號 （福安宮廟前）

營業時間：10：00～14：30 （周三休息／不定期店休於臉書公告）

聯絡電話：0929－518303

高雄美食地圖

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