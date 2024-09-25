高雄「50元有找炭燒燒肉飯」老店！現點現烤濃郁炭香超下飯

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。

撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者柯珮萱

在地經營20餘年的燒肉飯老店，即使在現在物價瘋狂上漲的時候，店家依然維持銅板價，其中主打的燒肉飯及滷肉飯也是台灣著名的傳統美食之一，如果是想品嘗在地的傳統滋味，選擇在地多年的老店家很合適！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

賀加燒肉飯外觀

位於苓雅區福德三路及河北路的交接處，遠遠的在馬路上就能看見店家明豔的大紅色招牌，也是台灣許多傳統小吃經典的招牌樣式，店家旁邊原先是一家早餐店，不過現在已經暫停營業，而多出來的騎樓位置正好能供內用座位擺放。

▲一到用餐的尖峰時段總是人潮爆滿，內用更是座無虛席。



▲就連外帶生意也是依單接一單，不過店家動作蠻迅速，通常也都不會等待太久。

賀加燒肉飯環境

點餐時空氣中時不時會飄散出一陣陣的滷菜鹹香味道！而浸泡在深褐色的滷汁中經過一段時間滷製的豆腐、滷蛋及貢丸看起來都已經相當入味，光看就不難想像一口咬下去的多汁下飯，這也是燒肉飯常見的經典配菜！

▲爐台是對外開放的設計，騎樓內主要是滷菜及湯品，如果需要點餐也都是到這裡找服務人員。

烤肉香氣十足

遠比滷菜還要誘人的當屬混合著炭香味的燒肉，還未抵達店家前就已經聞到撲鼻而來的烤肉香，一片片經過醃漬的燒肉在炭火爐上烤得焦香，而炭火獨特的煙熏香氣也都緊緊附著在每一片燒肉上。

▲店家通常會來回翻烤直到邊緣呈現微微焦脆的樣子。

賀加燒肉飯菜單

▲內用全部品項都是50元有找的銅板價。

燒肉飯 45元

採用無肥肉及油脂部位，經過醃漬再炭烤後表面是入味的醬汁色，並帶有一點炭烤痕跡，整碗飯都散發出微微的碳香味，肉質吃起來偏乾有嚼勁，但是不會柴，越嚼越香，鹹度搭配白飯剛剛好，不過一碗飯的分量對於一個女生來說是蠻剛好的，對男生來說可能就會稍微不夠，可以再搭配小菜或滷肉飯。

▲燒肉都是現點現烤的，還未上桌就先被濃郁炭香及烤肉香味吸引。

滷肉飯 45元

滷肉飯的肥肉對於現代人來說可能會覺得偏油了一點，如果是能接受帶有肥肉的人，他們的滷肉都已經滷製的很入味了，可以嘗試看看，瘦肉部分不柴，也因為經過滷製吃起來還會帶有一些肉汁，很下飯。

紫菜湯 20元





▲每一碗紫菜湯都有滿滿的料。

滷筍乾 20元





▲滷筍乾絕對是搭配燒肉飯及滷肉飯的最佳拍檔，如果不想吃偏重口味的滷菜，還蠻推薦可以搭配筍乾，相對清爽一點。

賀加燒肉飯

地址：高雄市苓雅區福德三路269-1號

電話：07－7226037

營業時間： 05：30－14：30（每周二公休）

高雄美食地圖

作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格

【你可能也想看】

►高雄瑞隆路「6元麻糬」天天排隊熱賣！外Q彈內軟糯香氣十足

►高雄大社「25元手工麵」超級便宜！口感Q彈飽吸滷汁香氣有夠涮嘴

►滷蛋肉燥飯＋油豆腐貢丸50有找！鼓山人稱「在地灶咖」便宜又大碗