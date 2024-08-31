ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄瑞隆路「6元麻糬」天天排隊熱賣！外Q彈內軟糯香氣十足

高雄美食地圖

高雄美食地圖 高雄美食地圖

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者柯珮萱

先不說阿伯每天開攤，只賣6元的麻糬只是想圖個要活就要動，並獲得身體健康的退休人生，最重要的是他的工作態度，總是穿著絲質襯衫來開攤，一做就是5、6年，早上時間就是在家煮米、待吹涼、揉米糰，備各種甜泥餡料、等中午永和豆漿閉店，他才出來開攤，每天的備料售完為止。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

每種口味都可以混搭
甜泥餡料都是自己手工熬煮調味，對食材原料要充滿感謝和耐心，沒有速成方法，台灣傳統米食小點，吃起來帶有甘甜味軟糯糯的麻糬，有飽足感又好吃，對於下午時分想喝點熱茶及甜點，讓頭腦休息一下，非常適合來一份解解饞。

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

瑞隆路阿伯麻糬店家外觀
開攤大約過30分鐘就呈現排隊人潮，老闆包麻糬的手沒有停下來過，對客人也都很客氣有耐心，顧客也都熟門熟路，芋頭、綠豆、紅豆、花生餡、芝麻口味都可以混搭，很願意稍微等待，不會催促。

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲像雪球般圓滾滾的麻糬，看老闆揉捏的手法好有節奏頻率，每顆軟綿麻糬都變得乖巧聽話任人揉捻，伸縮自如可大可小。

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲阿伯拈粉的手法不手軟小氣，將麻糬一直滾來滾去，將粉料裹上一層又一層，變得好大顆。

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

麻糬10顆60元
口味混搭麻糬，顆顆圓滾飽滿又帶財，傳說土地伯公愛吃麻糬，帶麻糬祭拜會保佑黏財，同事家人一起分享，不用選擇，每種口味都吃得到，外層的粉料不會甜只有香氣，餡料很綿密不會太膩很好吃。

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲芝麻及花生粉都會加上特調糖粉，不會過甜，搭配熱茶及黑咖啡都很對味。

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲阿伯默默且殷勤的工作，開攤工作也是要站好幾個小時，手沒有停過的揉捏包麻糬，對客人也親切溫和，就像麻糬一樣能包容很多不同。

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

瑞隆路阿伯麻糬菜單

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

▲▼崗山公園甜點下午茶，瑞隆路阿伯麻糬。（圖／部落客高雄美食地圖提供）

瑞隆路阿伯麻糬

營業地址：高雄市前鎮區瑞隆路167號
營業時間：12：30～17：30 （周日公休）售完為止

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

【你可能也想看】

►滷蛋肉燥飯＋油豆腐貢丸50有找！鼓山人稱「在地灶咖」便宜又大碗
►鳥松濕地步道升級完成！濕地林間自由穿梭　大口呼吸芬多精
►趁熱吃有流心感！鳳山狀元糕攤價格超佛心　放涼後Q彈口感也好吃

關鍵字： 瑞隆路阿伯麻糬 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 高雄美食地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

推薦閱讀

飄香半世紀口味依然不變！高雄無名大腸豬血湯　乳白高湯膠質滿滿

飄香半世紀口味依然不變！高雄無名大腸豬血湯　乳白高湯膠質滿滿

只賣90元整碗全是料！虱目魚綜合湯＋10元地瓜飯　高雄隱藏版早餐

只賣90元整碗全是料！虱目魚綜合湯＋10元地瓜飯　高雄隱藏版早餐

老饕敲碗回歸！高雄前金蔥油餅塞滿蔥餡　鮮肉湯包水準不輸大飯店

老饕敲碗回歸！高雄前金蔥油餅塞滿蔥餡　鮮肉湯包水準不輸大飯店

2.5kg龍王號霸氣登場！滿載明太子炸雞和肉排　必點溫泉蛋冰淇淋

2.5kg龍王號霸氣登場！滿載明太子炸雞和肉排　必點溫泉蛋冰淇淋

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

亞航0元機票今中午開搶　飛日本450起

亞航0元機票今中午開搶　飛日本450起

2樂園軍警優惠　免費玩海洋公園

2樂園軍警優惠　免費玩海洋公園

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

嘉義觀音瀑布9月4日免費開放入園

1日限定「苑裡鬼門關夜市」9／1登場

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

基隆「恐龍AR生態園區」試營運免門票

新竹2銷魂美食！「羊排炕鍋」超豪邁

國慶煙火在雲林　9/13搶先看「3分鐘試放」

手搖飲3大飲品限時買1送1！

彰化最新360度景觀火鍋曝光！

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

亞航0元機票今中午開搶　飛日本450起

2樂園軍警優惠　免費玩海洋公園

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

必勝客13吋大比薩半價吃只有2天

高雄瑞隆路「6元麻糬」天天排隊熱賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366