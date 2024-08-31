高雄瑞隆路「6元麻糬」天天排隊熱賣！外Q彈內軟糯香氣十足

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撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者柯珮萱

先不說阿伯每天開攤，只賣6元的麻糬只是想圖個要活就要動，並獲得身體健康的退休人生，最重要的是他的工作態度，總是穿著絲質襯衫來開攤，一做就是5、6年，早上時間就是在家煮米、待吹涼、揉米糰，備各種甜泥餡料、等中午永和豆漿閉店，他才出來開攤，每天的備料售完為止。

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每種口味都可以混搭

甜泥餡料都是自己手工熬煮調味，對食材原料要充滿感謝和耐心，沒有速成方法，台灣傳統米食小點，吃起來帶有甘甜味軟糯糯的麻糬，有飽足感又好吃，對於下午時分想喝點熱茶及甜點，讓頭腦休息一下，非常適合來一份解解饞。

瑞隆路阿伯麻糬店家外觀

開攤大約過30分鐘就呈現排隊人潮，老闆包麻糬的手沒有停下來過，對客人也都很客氣有耐心，顧客也都熟門熟路，芋頭、綠豆、紅豆、花生餡、芝麻口味都可以混搭，很願意稍微等待，不會催促。

▲像雪球般圓滾滾的麻糬，看老闆揉捏的手法好有節奏頻率，每顆軟綿麻糬都變得乖巧聽話任人揉捻，伸縮自如可大可小。

▲阿伯拈粉的手法不手軟小氣，將麻糬一直滾來滾去，將粉料裹上一層又一層，變得好大顆。

麻糬10顆60元

口味混搭麻糬，顆顆圓滾飽滿又帶財，傳說土地伯公愛吃麻糬，帶麻糬祭拜會保佑黏財，同事家人一起分享，不用選擇，每種口味都吃得到，外層的粉料不會甜只有香氣，餡料很綿密不會太膩很好吃。

▲芝麻及花生粉都會加上特調糖粉，不會過甜，搭配熱茶及黑咖啡都很對味。

▲阿伯默默且殷勤的工作，開攤工作也是要站好幾個小時，手沒有停過的揉捏包麻糬，對客人也親切溫和，就像麻糬一樣能包容很多不同。

瑞隆路阿伯麻糬菜單

瑞隆路阿伯麻糬

營業地址：高雄市前鎮區瑞隆路167號

營業時間：12：30～17：30 （周日公休）售完為止

高雄美食地圖

作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格

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