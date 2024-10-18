ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

在地人最不想公開的隱藏美食！台南大條麵只賣35元、水餃2.5元

高雄美食地圖

高雄美食地圖 高雄美食地圖

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。

撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者黃亭詠

台南有一家台南人最不想公開的口袋愛店，東西好吃又便宜，價格超佛心的那種，所以在地人都很不希望這一家店曝光，因為他們會越來越難吃到，今天挑了一天，假日特地騎車上來台南朝聖一波，因為他們家的地理位置交通不是那麼方便，所以通常都是在地人光顧。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

盧家麵食外觀

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

地點就在台南市南區的巷弄裡，其實照著Google的地圖找，蠻容易到達的，只是巷弄裡面比較不好停車，摩托車還算方便，汽車的話就要停在外面的大馬路上，而且巷子口一彎進來，就能看到排隊的人潮。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲單看他們家的外觀很難聯想到是一家麵店，若不是有人潮，我可能會覺得這裡是一家宮廟之類的。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲巷子口有招牌指引，所以不會太難找。

盧家麵食內用環境

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

盧家麵食內用環境
座位算是蠻多的，但全坐滿，來這裡吃麵最好是兩個人一起來，一個人排隊點餐，一個人找座位分工進行。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲人潮不容小覷，超多人要有排隊的心理準備，而且一排可能超過30分鐘。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲一旁包水餃的阿姨也是從頭到尾手都沒有停過。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲滷菜雖然在櫥櫃裡，但這邊的方式是讓客人自己夾。

盧家麵食菜單
他們家的菜單超佛心，全部都銅板價，麵類都是大碗35元、小碗30元，水餃韭菜的一顆才2.5元有夠便宜！滷味的價格也有寫上去，另外也有冷凍的可以買。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲這樣一大盤滷味只要90元真的超佛，有肉有小腸有豬皮、豬耳朵、豬頭皮、豆干、海帶等7種。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲豬耳朵軟軟脆脆的口感很不錯，最喜歡吃麵配豬耳朵。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲豬肉的部分這次選的是瘦肉，吃起來也不會太乾太硬，軟嫩口感很好吃。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲海帶很入味，而且很大一片，口感偏軟好咀嚼。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲豬頭皮很軟嫩，滿滿的豬油香氣以及充滿膠質的口感，很有彈性，可以再加上一點辣椒。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲大條麵30元，最多人點的就是這大條麵，當然也有細麵跟米粉可以點。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲麵很勁道但保有滑嫩感，沒有太厚重的粉感，個人覺得很好吃，裹上肉燥跟油脂的鹹香，大口大口的吸麵超過癮。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲水餃高麗菜3元一顆、韭菜2.5元一顆，內餡與餃子皮的比例剛好，而且煮得剛剛好，沒有爛爛糊糊的。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲高麗菜肉餡的部分調味較淡，但我很喜歡吃他的外皮，Q彈且很有嚼勁。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲韭菜的調味就比較夠，不用沾醬就很好吃，而且滿滿的韭菜，爽脆的口感太好吃。

▲▼台南市盧家麵食，藏身在巷弄裡人氣銅板美食，超狂佛心價水餃一顆2.5元。（圖／高雄美食地圖提供）

▲貢丸湯一碗只要15元，有三顆貢丸，熬煮的高湯很清爽，簡單的調味配上脆口彈牙的貢丸。

盧家麵食 

地址：台南市南區新建路51巷6號
電話：06－2641047
營業時間：11：00－20：00（星期天早上不營業）

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

【你可能也想看】

►佛系經營的巷弄古早味！1000cc綠豆湯只賣40元　不是當地人不知道
►高雄「50元有找炭燒燒肉飯」老店！現點現烤濃郁炭香超下飯
►高雄瑞隆路「6元麻糬」天天排隊熱賣！外Q彈內軟糯香氣十足

關鍵字： 盧家麵食 美食雲 美食情報 達人美食 台南美食 銅板美食 古早味 台灣特色系列 高雄美食地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

苗栗泰安住宿推薦！特搜6間溫泉飯店　露營也能泡湯還有寵物友善

苗栗泰安住宿推薦！特搜6間溫泉飯店　露營也能泡湯還有寵物友善

拜訪台南7家深夜限定點心天堂！招牌＆介紹一次看　還有寵物友善

拜訪台南7家深夜限定點心天堂！招牌＆介紹一次看　還有寵物友善

特搜桃園「燒肉吃到飽」攻略！安格牛桌邊現切、澳洲M9和牛隨你吃

特搜桃園「燒肉吃到飽」攻略！安格牛桌邊現切、澳洲M9和牛隨你吃

中壢懶人一日遊！美食推薦國旗米干　景點有浪漫玫瑰園、羊世界

中壢懶人一日遊！美食推薦國旗米干　景點有浪漫玫瑰園、羊世界

萬聖節變裝道具3折起！賣場優惠一次看

萬聖節變裝道具3折起！賣場優惠一次看

司馬庫斯「2025櫻花季時間曝」

司馬庫斯「2025櫻花季時間曝」

台北知名「窩著咖啡」10月歇業

台北知名「窩著咖啡」10月歇業

宜蘭森林系藝廊咖啡！網大推甜點超強

宜蘭森林系藝廊咖啡！網大推甜點超強

全國最高！高雄萬聖節30m高「巨型南瓜燈」亮相

全國最高！高雄萬聖節30m高「巨型南瓜燈」亮相

大稻埕增「復古茶席」造景免費拍！

大稻埕增「復古茶席」造景免費拍！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北第1家「六扇門」試營運

八方雲集金牌牛肉麵這分店吃得到

27折起！「5飯店線上旅展」一次看

手搖飲大杯飲料任選2杯99元改版升級

拉麵名店「鬼金棒」10年員工創業

嘉義最美解憂山城美食、景點攻略

台灣人赴日必吃美食排行　燒肉奪冠

板橋市場50年老攤！嫩口煙燻鴨肉必吃

烏來「蘇卡利漫活」溫泉別墅12月開訂

開箱「台南最高峰咖啡民宿」

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

萬聖節變裝道具3折起！賣場優惠一次看

司馬庫斯「2025櫻花季時間曝」

台北知名「窩著咖啡」10月歇業

宜蘭森林系藝廊咖啡！網大推甜點超強

全國最高！高雄萬聖節30m高「巨型南瓜燈」亮相

大稻埕增「復古茶席」造景免費拍！

首爾樂天世界「必玩設施＆票價」攻略

7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366