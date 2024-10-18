在地人最不想公開的隱藏美食！台南大條麵只賣35元、水餃2.5元

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撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者黃亭詠

台南有一家台南人最不想公開的口袋愛店，東西好吃又便宜，價格超佛心的那種，所以在地人都很不希望這一家店曝光，因為他們會越來越難吃到，今天挑了一天，假日特地騎車上來台南朝聖一波，因為他們家的地理位置交通不是那麼方便，所以通常都是在地人光顧。

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盧家麵食外觀

地點就在台南市南區的巷弄裡，其實照著Google的地圖找，蠻容易到達的，只是巷弄裡面比較不好停車，摩托車還算方便，汽車的話就要停在外面的大馬路上，而且巷子口一彎進來，就能看到排隊的人潮。

▲單看他們家的外觀很難聯想到是一家麵店，若不是有人潮，我可能會覺得這裡是一家宮廟之類的。

▲巷子口有招牌指引，所以不會太難找。

盧家麵食內用環境

盧家麵食內用環境

座位算是蠻多的，但全坐滿，來這裡吃麵最好是兩個人一起來，一個人排隊點餐，一個人找座位分工進行。

▲人潮不容小覷，超多人要有排隊的心理準備，而且一排可能超過30分鐘。

▲一旁包水餃的阿姨也是從頭到尾手都沒有停過。

▲滷菜雖然在櫥櫃裡，但這邊的方式是讓客人自己夾。

盧家麵食菜單

他們家的菜單超佛心，全部都銅板價，麵類都是大碗35元、小碗30元，水餃韭菜的一顆才2.5元有夠便宜！滷味的價格也有寫上去，另外也有冷凍的可以買。

▲這樣一大盤滷味只要90元真的超佛，有肉有小腸有豬皮、豬耳朵、豬頭皮、豆干、海帶等7種。

▲豬耳朵軟軟脆脆的口感很不錯，最喜歡吃麵配豬耳朵。

▲豬肉的部分這次選的是瘦肉，吃起來也不會太乾太硬，軟嫩口感很好吃。

▲海帶很入味，而且很大一片，口感偏軟好咀嚼。

▲豬頭皮很軟嫩，滿滿的豬油香氣以及充滿膠質的口感，很有彈性，可以再加上一點辣椒。

▲大條麵30元，最多人點的就是這大條麵，當然也有細麵跟米粉可以點。

▲麵很勁道但保有滑嫩感，沒有太厚重的粉感，個人覺得很好吃，裹上肉燥跟油脂的鹹香，大口大口的吸麵超過癮。

▲水餃高麗菜3元一顆、韭菜2.5元一顆，內餡與餃子皮的比例剛好，而且煮得剛剛好，沒有爛爛糊糊的。

▲高麗菜肉餡的部分調味較淡，但我很喜歡吃他的外皮，Q彈且很有嚼勁。

▲韭菜的調味就比較夠，不用沾醬就很好吃，而且滿滿的韭菜，爽脆的口感太好吃。

▲貢丸湯一碗只要15元，有三顆貢丸，熬煮的高湯很清爽，簡單的調味配上脆口彈牙的貢丸。

盧家麵食

地址：台南市南區新建路51巷6號

電話：06－2641047

營業時間：11：00－20：00（星期天早上不營業）

高雄美食地圖

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