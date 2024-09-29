ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

佛系經營的巷弄古早味！1000cc綠豆湯只賣40元　不是當地人不知道

高雄美食地圖

高雄美食地圖 高雄美食地圖

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。

▲▼右昌綠豆湯(高雄楠梓)，就是想要喝到你，巷弄深處的隱藏美味。（圖／高雄美食地圖提供）

撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者黃亭詠

在高雄市楠梓區的巷弄深處，有一間隱藏版的綠豆湯店，沒有招牌，沒有華麗的裝潢，卻在當地擁有超高人氣，這就是「右昌綠豆湯」，這家綠豆湯店位於住宅區內的右昌一巷，右昌元帥廟附近的小巷子裡，如果不是當地人，可能真的不容易找到這家店。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

超級低調的巷弄綠豆湯

▲▼右昌綠豆湯(高雄楠梓)，就是想要喝到你，巷弄深處的隱藏美味。（圖／高雄美食地圖提供）

做生意講究的它都不在乎，不要顯目引人的扛棒，不追求採訪報導曝光，真不知道該說是低調內斂，還是佛系經營。要不是在地人推薦或是上天註定讓你發現，你經過100次都不覺得這是間是右昌人都知道的名店。

▲▼右昌綠豆湯(高雄楠梓)，就是想要喝到你，巷弄深處的隱藏美味。（圖／高雄美食地圖提供）

招牌就是它，古早味的綠豆湯
袋裝，簡單到不行卻也令人無比滿足。一袋大約有1000cc，冰涼清爽，一大家子喝都夠，價格也非常親民，只要40元就能喝到這麼一大袋，性價比超高，真的是令人難以抗拒的夏日涼品。

▲▼右昌綠豆湯(高雄楠梓)，就是想要喝到你，巷弄深處的隱藏美味。（圖／高雄美食地圖提供）

綠豆湯煮得軟嫩但不會過於稀爛
每一口都能吃到綠豆的顆粒感，再加上冰涼的口感，特別適合在夏天享用。甜度稍高，如果喜歡清淡一點的口味，可以加些冰塊來稀釋。很多人還會將這綠豆湯改做成冰棒。

▲▼右昌綠豆湯(高雄楠梓)，就是想要喝到你，巷弄深處的隱藏美味。（圖／高雄美食地圖提供）

▲▼右昌綠豆湯(高雄楠梓)，就是想要喝到你，巷弄深處的隱藏美味。（圖／高雄美食地圖提供）

▲除了綠豆湯和紅茶外，店裡也有賣黑輪等其他小吃。

▲▼右昌綠豆湯(高雄楠梓)，就是想要喝到你，巷弄深處的隱藏美味。（圖／高雄美食地圖提供）

這家店不僅有綠豆湯，還有古早味紅茶
這紅茶不只是單純的紅茶，覺得還帶有些許青草味，讓人懷念起兒時袋裝紅茶的味道。紅茶和綠豆湯一樣，同樣一大袋裝約1000cc竟才30元。

▲▼右昌綠豆湯(高雄楠梓)，就是想要喝到你，巷弄深處的隱藏美味。（圖／高雄美食地圖提供）

沒有過多的形容，只能說右昌綠豆湯真的很樸實可愛了！
最能代表台灣的傳統古早味，隱身巷弄中，有點神秘，但很真誠，連菜單價目表都只是A4打印貼整齊。

右昌綠豆湯（高雄楠梓）

地址：高雄市楠梓區右昌一巷134之3號
電話：07－3613813
營業時間：09：30－18：00

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

【你可能也想看】

►高雄「50元有找炭燒燒肉飯」老店！現點現烤濃郁炭香超下飯
►高雄瑞隆路「6元麻糬」天天排隊熱賣！外Q彈內軟糯香氣十足
►高雄大社「25元手工麵」超級便宜！口感Q彈飽吸滷汁香氣有夠涮嘴

關鍵字： 右昌綠豆湯 美食雲 美食情報 達人美食 高雄美食 綠豆湯 古早味 高雄美食地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

苗栗泰安住宿推薦！特搜6間溫泉飯店　露營也能泡湯還有寵物友善

苗栗泰安住宿推薦！特搜6間溫泉飯店　露營也能泡湯還有寵物友善

拜訪台南7家深夜限定點心天堂！招牌＆介紹一次看　還有寵物友善

拜訪台南7家深夜限定點心天堂！招牌＆介紹一次看　還有寵物友善

特搜桃園「燒肉吃到飽」攻略！安格牛桌邊現切、澳洲M9和牛隨你吃

特搜桃園「燒肉吃到飽」攻略！安格牛桌邊現切、澳洲M9和牛隨你吃

中壢懶人一日遊！美食推薦國旗米干　景點有浪漫玫瑰園、羊世界

中壢懶人一日遊！美食推薦國旗米干　景點有浪漫玫瑰園、羊世界

日本二層泡雞白湯拉麵10/11登台

日本二層泡雞白湯拉麵10/11登台

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

日料吃到飽「旭集」插旗微風廣場

日料吃到飽「旭集」插旗微風廣場

體驗萬華「凌晨限定」市場美食！

體驗萬華「凌晨限定」市場美食！

腦科學家：對自己好的才會幸運！

腦科學家：對自己好的才會幸運！

「1.2萬坪彩繪稻田」降臨桃園！

「1.2萬坪彩繪稻田」降臨桃園！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯二「全家霜淇淋旗艦店」開箱！

被鍋貼耽誤的牛肉麵店

台中「乾烙韭菜盒子」每天只賣4小時

「1.2萬坪彩繪稻田」降臨桃園！

手搖飲教師節優惠懶人包！

熊一燒肉10月新開2家分店

日月潭最高星空酒吧　270度看湖景

無印良品最新民宿10月千葉開幕

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

鹿港英迪格酒店2028開幕　亮點曝光

熱門行程

最新新聞更多

日本二層泡雞白湯拉麵10/11登台

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

日料吃到飽「旭集」插旗微風廣場

體驗萬華「凌晨限定」市場美食！

腦科學家：對自己好的才會幸運！

「1.2萬坪彩繪稻田」降臨桃園！

熊一燒肉10月新開2家分店

無印良品最新民宿10月千葉開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366