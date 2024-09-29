佛系經營的巷弄古早味！1000cc綠豆湯只賣40元　不是當地人不知道

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撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者黃亭詠

在高雄市楠梓區的巷弄深處，有一間隱藏版的綠豆湯店，沒有招牌，沒有華麗的裝潢，卻在當地擁有超高人氣，這就是「右昌綠豆湯」，這家綠豆湯店位於住宅區內的右昌一巷，右昌元帥廟附近的小巷子裡，如果不是當地人，可能真的不容易找到這家店。

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超級低調的巷弄綠豆湯

做生意講究的它都不在乎，不要顯目引人的扛棒，不追求採訪報導曝光，真不知道該說是低調內斂，還是佛系經營。要不是在地人推薦或是上天註定讓你發現，你經過100次都不覺得這是間是右昌人都知道的名店。

招牌就是它，古早味的綠豆湯

袋裝，簡單到不行卻也令人無比滿足。一袋大約有1000cc，冰涼清爽，一大家子喝都夠，價格也非常親民，只要40元就能喝到這麼一大袋，性價比超高，真的是令人難以抗拒的夏日涼品。

綠豆湯煮得軟嫩但不會過於稀爛

每一口都能吃到綠豆的顆粒感，再加上冰涼的口感，特別適合在夏天享用。甜度稍高，如果喜歡清淡一點的口味，可以加些冰塊來稀釋。很多人還會將這綠豆湯改做成冰棒。

▲除了綠豆湯和紅茶外，店裡也有賣黑輪等其他小吃。

這家店不僅有綠豆湯，還有古早味紅茶

這紅茶不只是單純的紅茶，覺得還帶有些許青草味，讓人懷念起兒時袋裝紅茶的味道。紅茶和綠豆湯一樣，同樣一大袋裝約1000cc竟才30元。

沒有過多的形容，只能說右昌綠豆湯真的很樸實可愛了！

最能代表台灣的傳統古早味，隱身巷弄中，有點神秘，但很真誠，連菜單價目表都只是A4打印貼整齊。

右昌綠豆湯（高雄楠梓）



地址：高雄市楠梓區右昌一巷134之3號

電話：07－3613813

營業時間：09：30－18：00

高雄美食地圖

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