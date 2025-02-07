美濃63年粄條老店！香Q彈牙充滿醬香　紅燒滷汁高麗菜封香甜入味

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撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者陳品勻

來美濃當然要吃粄條啊！好山好水好空氣陽光種出來的稻米再磨成米漿製作出的粄條，就是跟一般工廠機器做出來的不同，由在地人推薦的有能粄條老店，創立於民國五十年至今已有63年歷史。傳統的店面外觀，一踏進店裡，老闆娘就熱情招呼入座，腦中已經有必吃菜單，美濃炒粄條及花生豆腐，還有美濃特色炒福菜，老闆娘另外又推薦滷高麗菜封及爽口酸菜肉絲湯，可惜獨家紅燒豬腳已經吃不下，這樣就製造下次再來的藉口。

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店家外觀

這鍋精華湯汁才是美味秘訣

老闆娘大推必吃的獨家紅燒滷豬腳，高麗菜封及冬瓜封的滷湯都是從這鍋的精華湯汁開始，她說都是特選大支的豬腳來滷，食材的清潔及拔毛長久以來都是親力親為，所以非常自豪這道料理，這天真的已經吃不下豬腳，但是一直吞著口水。

▲牆上貼著年輕時藝人來採訪及認可的照片，真的非常意義非凡。

美濃炒粄條

來美濃就是要吃客家炒粄條，新鮮空氣陽光山水種植出來的稻米，再製作成粄條以取代麵條，更是好吃又有飽足感，香Q彈牙充滿陽光米香，特別的是炒入乾魷魚絲及自製紅蔥頭，才是美濃客家的特色，別的地方吃不到，大火快炒讓每條粄條充滿醬香及魷魚海味，份量也很多，超值又好吃。

美濃特色炒福菜

福菜又稱學菜，盛產在夏季，營養價值很高，美濃當地人都會炒的家常菜，有媽媽的味道，美濃山泉水質優良又陽光充足，加入自製豆瓣下去炒的福菜很脆口又耐吃，纖維質充足。

酸菜肉絲湯

老闆娘推薦清爽好喝的酸菜肉絲湯，用自家醃製的酸菜加入肉絲湯內，非常解膩消暑，清脆的酸菜反而回甘，湯頭是大骨熬製的，這道也是美濃客家人的家常菜。

高麗菜封

最喜歡用紅燒滷汁做出的高麗菜封，吃起來甜口不油易咀嚼，高麗菜也是自家種的，所以給的份量很多，約有四分之一顆。

客家花生豆腐

豆腐花生的味道很香濃，每家做的口味都差不多，喜歡老闆娘給的花生粉很大方，每一口都可以吃的到花生粉及花生漿融合在一起的口感。

菜單資訊

有能粄條老店

地址：高雄市美濃區中正路一段16號

電話：07－6812946

營業時間：08：30－19：00（不定休）

高雄美食地圖

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