札幌期間限定烤玉米攤車！粒粒飽滿甜度驚人　大通公園美食推薦

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

北海道札幌美食推薦大通公園的玉米攤車，是每年4至10月期間限定的大通公園名物，烤玉米、水煮玉米都很厲害，香甜到讓人驚艷無比，與獨門醬汁的組合更是超搭，連北海道馬鈴薯都吃得到，春夏秋天來到北海道札幌旅遊的人，推薦一定要試試超人氣「大通公園烤玉米」，美味度相當有記憶點！

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▲是札幌相當有名的玉米攤車，正式名稱為「Tokibi Wagon（とうきびワゴン）」，而「Tokibi」也是北海道特有對玉米的稱呼。

營業時間

營業時間約落在每年4月下旬至10月下旬，2025年的營業時間為4／21－10／26的09：00－19：00，最新營業資訊可至Instagram查詢。目前在三丁目、四丁目皆有分店，有活動時六丁目、七丁目可能還會設置臨時攤位，但主要是以噴水池旁的三丁目店為主，這間店下雨天仍會照常營業。

每天都會有排隊人潮

這些天我經過好幾次，每次門口都會有排隊買玉米的人潮，因為這個可是官方認證過的大通公園名物。好在店家出餐速度很快，稍微等一下就會輪到你了，買完玉米後可以再找個大通公園喜歡的位置，坐下來品嚐美味玉米。

菜單

此為2025拍攝版本。今年的價格有所調漲，一整支烤玉米、水煮玉米為500円（約新台幣102元），各半則是550円（約新台幣113元），厲害的北海道男爵馬鈴薯，一樣可以在這家店同時買到，還有600円（約新台幣123元）的組合套餐可買。

最佳賞味期：30分鐘

一整支份量不少，如果當早餐或點心吃還蠻飽的。店家建議的最佳賞味期是30分鐘內，所以就不太適合買來放著，還是得當場吃最好吃。

水煮玉米＋烤玉米－550円（約新台幣113元）

因為我一個人兩種都想吃，所以點了水煮、炭烤各半的組合。店家不僅很貼心的分開擺放，還各自附上了牙籤，讓你吃完玉米可以剃牙，實在是很棒的巧思。

水煮玉米

水煮玉米吃的就是北海道玉米的原味，我可以很負責任的說，這絕對是我此生吃過最甜的玉米！比之前所吃過的任何水煮玉米都還要甜！完美展示了北海道農作物有多厲害，真的是完全不需要任何調味，光是玉米本身的甜度就讓人驚艷無比。

烤玉米

烤玉米則會刷上一層獨門醬汁，同時帶點炭烤香氣，醬汁的調味同樣偏甜，加上玉米本身就很甜，所以我覺得似乎沒有加分的效果，我私心比較愛水煮的原味，但還是會推薦初訪者點綜合各半，可以一次吃到兩種口味，你才知道哪種口味的玉米最適合你啦！

超可愛的玉米周邊

人氣高到還有推出超多周邊產品，玉米娃娃還蠻可愛的，如果喜歡玉米或是想要搜集北海道特色伴手禮的話，這個倒是一個不錯的隱藏版送禮選擇。

大通公園烤玉米 （Tokibi Wagon とうきびワゴン）

地址：札幌市中央區大通西3丁目

營業時間：09：00－19：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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