「2025桃園蓮花季」7/1開跑　5大裝置、每周末活動搶先看

▲「2025桃園蓮花季」將從7月1日開跑。（資料照／桃園市農業局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「南白河，北觀音」說的正是台灣的蓮花產地，北部「2025桃園蓮花季」將在7月1日開跑，今年以「蓮饗樂園」為主題，於觀音蓮花園休閒農業區設置5大美拍裝置，每周末都有多元活動，當然還少不了乘坐大王蓮、品嚐蓮子冰淇淋、手作DIY等限定體驗，親子族可別錯過。

▲▼「2025桃園蓮花季」半日遊行程和農事體驗。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區）



觀音區蓮花園休閒農業區於粉專上公布「2025桃園蓮花季」亮點，今年以永續、文化、慢食為概念，圍繞在「蓮饗樂園」主題，其中包含5大美拍裝置、14場系列活動，以及周遭10家農場均有體驗。

▲▼活動期間每周日在水蓮之鄉農場有釣螯蝦、體驗坐大王蓮。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區，下圖農業局提供資料照）



以下為「2025桃園蓮花季」周末活動：

7/5：西瓜評鑑＆超級大南瓜頒獎典禮

7/6：親子寫生嘉年華＋親子劇團表演

7/12-13：原林藝術舞集

7/19：幸福相蓮民歌演唱會

7/20：瓜瓜學堂

7/26：北觀音蓮荷展售會＋廣結扇緣藝術彩繪

7/27：蓮饗樂園演唱會壓軸

▲探索北橫號。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

另外，為讓全民認識桃園北橫之美，桃園市風管處推出全新旅遊移動宣傳車「探索北橫號」，以吉卜力風格為視覺主軸，車身融合自然筆觸與童話想像，傳遞出「走進山林、探索心靈」的溫度感。

車體不僅是一部移動的露營車，更是一座旅遊情報中心與打卡點，內裝結合影音播放、旅遊小物展示與社群打卡牆，將穿梭於桃園北橫沿線的角板山、小烏來、拉拉山等景點，以及部落聚落與特色商家，成為串聯觀光、文化、故事的行動媒介。