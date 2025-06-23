ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「2025桃園蓮花季」7/1開跑　5大裝置、每周末活動搶先看

▲「2024桃園蓮花季」將一路展到8/4止，今年一共有4大裝置。（圖／桃園市農業局提供）

▲「2025桃園蓮花季」將從7月1日開跑。（資料照／桃園市農業局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「南白河，北觀音」說的正是台灣的蓮花產地，北部「2025桃園蓮花季」將在7月1日開跑，今年以「蓮饗樂園」為主題，於觀音蓮花園休閒農業區設置5大美拍裝置，每周末都有多元活動，當然還少不了乘坐大王蓮、品嚐蓮子冰淇淋、手作DIY等限定體驗，親子族可別錯過。

▲「2025桃園蓮花季」周末活動。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區）

▲▼「2025桃園蓮花季」半日遊行程和農事體驗。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區

▲「2025桃園蓮花季」周末活動。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區）

觀音區蓮花園休閒農業區於粉專上公布「2025桃園蓮花季」亮點，今年以永續、文化、慢食為概念，圍繞在「蓮饗樂園」主題，其中包含5大美拍裝置、14場系列活動，以及周遭10家農場均有體驗。

▲「2025桃園蓮花季」周末活動。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區）

▲▼活動期間每周日在水蓮之鄉農場有釣螯蝦、體驗坐大王蓮。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區，下圖農業局提供資料照）

▲觀音區「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑。（圖／桃園市農業局提供）

以下為「2025桃園蓮花季」周末活動：

7/5：西瓜評鑑＆超級大南瓜頒獎典禮
7/6：親子寫生嘉年華＋親子劇團表演
7/12-13：原林藝術舞集
7/19：幸福相蓮民歌演唱會
7/20：瓜瓜學堂
7/26：北觀音蓮荷展售會＋廣結扇緣藝術彩繪
7/27：蓮饗樂園演唱會壓軸

▲桃園市政府風景區管理處將推出全新旅遊移動宣傳車「探索北橫號」。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

▲探索北橫號。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

另外，為讓全民認識桃園北橫之美，桃園市風管處推出全新旅遊移動宣傳車「探索北橫號」，以吉卜力風格為視覺主軸，車身融合自然筆觸與童話想像，傳遞出「走進山林、探索心靈」的溫度感。

車體不僅是一部移動的露營車，更是一座旅遊情報中心與打卡點，內裝結合影音播放、旅遊小物展示與社群打卡牆，將穿梭於桃園北橫沿線的角板山、小烏來、拉拉山等景點，以及部落聚落與特色商家，成為串聯觀光、文化、故事的行動媒介。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 觀音區旅遊 2025桃園蓮花季 探索北橫號

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【當E人相遇時】跳功夫舞看路人反應！他們一秒默契跟上XD

推薦閱讀

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

駁二飄香20年關東煮！必試炭烤黑輪

駁二飄香20年關東煮！必試炭烤黑輪

2大甜甜圈最新限時優惠

2大甜甜圈最新限時優惠

九份紅燈籠祭開跑！

九份紅燈籠祭開跑！

台東打造哆啦A夢6打卡點、彩繪列車

台東打造哆啦A夢6打卡點、彩繪列車

麥當勞APP本周限定優惠一次看

麥當勞APP本周限定優惠一次看

刁民酸菜魚板橋府中店6/26試營運

刁民酸菜魚板橋府中店6/26試營運

台中4.6顆星天井老宅咖啡！

台中4.6顆星天井老宅咖啡！

今年必去！嘉義4處浪漫童話景點

今年必去！嘉義4處浪漫童話景點

BLACKPINK高雄開唱　旅宿搜尋暴增438倍

BLACKPINK高雄開唱　旅宿搜尋暴增438倍

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

米其林新入選5家小吃店整理包

板橋知名「24小時茶館」歇業

5家手搖飲夏至優惠懶人包

台中最強10大燒肉店大公開

今年就給自己一趟說走就走的放空郵輪假期！

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁超涼

高雄承億酒店新推早午餐吃到飽

員工旅遊首選！MSC榮耀號　打造質感獎勵旅程

圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠

熱門行程

最新新聞更多

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

駁二飄香20年關東煮！必試炭烤黑輪

2大甜甜圈最新限時優惠

九份紅燈籠祭開跑！

台東打造哆啦A夢6打卡點、彩繪列車

麥當勞APP本周限定優惠一次看

刁民酸菜魚板橋府中店6/26試營運

台中4.6顆星天井老宅咖啡！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366