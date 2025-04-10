中壢隱身小廟旁的發財車美食！超佛15元韭菜盒、蘿蔔絲餅厚實飽滿

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者柯珮萱

要不是有三嬸跟我說，內壢土地公廟這邊有一個小發財車，賣著很便宜的韭菜盒，我真的不知道原來這邊有好吃的韭菜盒跟紅豆餅，然後每一個均一價只要15元，15元是好便宜的銅板價，這個很可以！

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位置

這個小發財車的位置，其實大目標很好找，請定位在忠孝路跟吉林路交叉路口的土地公廟這邊，就在土地公廟旁邊，其實算是好找的。

全品項都只要15元

餐車只賣三種餐點，價格真的很佛，三嬸說他那天經過，看到一堆人在等，然後聽到大家在喊單都是10個、20個在跑，她就腦神經衰弱地跟著喊10個，我相信她應該買了一堆，買10個也不超過200塊，買多也不心疼。

可以先打電話預訂

我大概是快兩點時到現場的，老闆夫婦兩個正在努力的做著訂單，很多人都是先打電話來預約，老闆娘說他們賣得最好的是韭菜盒，所以備的料相對的也就多了點。

蘿蔔絲餅

第一個吃的是蘿蔔絲餅，我一咬下去，覺得水分很夠，裡面應該是有加了胡椒粉，吃起來香香的，蘿蔔絲比較粗，吃起來口感還不錯。

▲老闆很熟練的在炸著餐點，其實這樣看，差不多就是一個手掌心的大小。

▲不是很大，但是我覺得以15元來說，算是很好了。

韭菜盒

賣最好的就是這個韭菜盒，韭菜盒的個頭看起來比較大，裡面的料都是塞得很飽滿，有豆干塊、韭菜、冬粉，韭菜盒裡面該有的基本款都有，只是少了蛋花，吃起來還是很香，韭菜盒的內餡我很喜歡，鹹香夠味，口感也豐富。

紅豆餅

可能是我們剛吃飽飯，再接著吃一個甜的紅豆餅，我跟工程師都覺得這個紅豆餅很好吃，裡面的紅豆內餡不會太甜，又煮得很綿細，內餡給得很多很飽滿，吃起來很滿足。

整體心得

他們家的餅皮我覺得也是個很大的重點，他們的餅皮很好吃，剛炸好的紅豆餅，熱熱的。那個餅皮吃起來很酥脆，也有可能是剛炸好，我們覺得吃起來也不油，這樣一個15元真的相當好吃又划算，個頭不大，吃完一個也不用擔心太撐，相當棒。

小當家（韭菜盒 蘿蔔絲餅 紅豆餅）



電話：0938－817565

地址：320桃園市中壢區吉林路三角公園

營業時間：13：30－17：45（周日公休）

停車資訊：附近路邊白線，或文化公園地下停車場

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