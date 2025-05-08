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比臉大巨無霸饅頭！藏身草屯民宅車庫　拉絲爆漿口味通通有

民宿女王芽月

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我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳品勻

這次我跟伙伴們一行六人，浩浩蕩蕩的跑去草屯敦和宮找財神爺喝茶拜拜。當我在搜尋當地資料時，居然有看到比臉大的黑糖饅頭，向來我們看到人家介紹的都是埔里的大饅頭，沒想到草屯也有，而且沒有預約通常都是買不到，剛好就是要去草屯啊！離敦和宮也不遠，當然要衝一波囉！

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▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

隱身住宅內
第一次來這裡時，我還有點錯愕，我以為是會在市區，結果是在產業道路上，外觀真的就是一般住家啊，如果不是外面有放大招牌，真的不知道這裡有超大的黑糖饅頭！

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

建議提早預約晚來就沒了
其實真的很低調，就在他們的車庫裡面擺著一大早剛蒸好的饅頭，價格都給大家參考一下，如果沒有提早兩三天打電話預約的話，那麼就要一大早來，不然撲空的機率會很大，像我們是有先預約了，所以想吃的都有，有些在地人下午才來就真的都買不到囉！

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲我們是下午來的，所以數量真的是所剩無幾，車庫裡面的桌子上，真的沒有多少饅頭了，所以請提早三天預約。

超大饅頭　50元／顆

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲真的是比臉大的饅頭，放在手上很有重量，老闆娘說這個是熱門商品，不少人都會指名要點這個大饅頭，拍照也很有震撼性！

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲給大家看一下比例尺，這個饅頭真的很大顆啦！

視覺效果超震撼
三個疊起來的視覺效果好震撼，而且它一顆就是500多克，快要到一台斤的重量了，非常大顆又耐吃，看你是要買黑糖還是原味，我個人比較偏愛黑糖，那個黑糖香氣蠻足的。老闆娘說他們這個是老麵發酵的饅頭，所以每天的數量也很有限，咬下去是會有淡淡的酸味，是老麵發酵的酸味，慢慢咀嚼，很耐吃喔！

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲如果超大顆黑糖饅頭單吃吃不完的話，可以考慮袋裝的小饅頭，而且小饅頭裡面是有包內餡的，饅頭是沒有內餡的。

黑糖起司小饅頭　一袋5顆／130元
外皮是黑糖，裡面是包著起司，要蒸熱一點，裡面的起司才會融得比較滑順，包的是鹹口味的起司，跟著甜甜的黑糖外皮。

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

黑糖爆漿小饅頭　一袋5顆／130元
如果不愛起司的話，可以選這個黑糖爆漿的小饅頭，像我這種螞蟻人，我覺得這種甜度還好啦！比小琉球的黑糖賓士包的甜度還要減糖一半了。

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼草屯超大黑糖饅頭。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

結論
如果有來草屯的話，真的可以來買這個黑糖超大饅頭，也不用排隊排很久，一樣超大顆，拜完還可以順便去草屯敦和宮拜財神爺求發財金喔！

草屯超大黑糖饅頭

地址：台灣南投縣草屯鎮玉屏路179號
電話：04－92552559
營業時間：09：30－17：00（周日公休）

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

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