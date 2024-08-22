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一周只賣3天、放涼更Q！文德黃昏市場隱藏版油飯　35元酸辣湯料多

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者張宜樺

文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」，之前騎車經過注意到怎麼那麼多人在排隊，後來發現這家油飯一周只開3天，而且是從下午3點半才開始營業，開到晚上7點半，提早賣完提早打烊，買了一份回家試試味道還真好吃，料多豐富，酸辣湯非常夠味，油飯冷掉也好吃，難怪客人一直來。

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琴油飯、酸辣湯、四神湯位置
琴油飯就開在文德路66巷上，隔壁是小林髮廊，小小的一個騎樓攤位，經過很難不注意到，每次都會有人在排隊。

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

酸辣湯
酸辣湯口味偏酸，酸度實在好喜歡，配料非常豐富，金針、豆腐、豬血，甚至還加入蒟蒻，豬血、豆腐都切得很大塊，用湯匙一撈料滿滿的，調味上偏重口味，要辣度的話可以自己再加點胡椒粉。

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

油飯
油飯裡加了香菇、豬肉，買回家後變涼了油飯口感會變Q，不會有油耗味，口味上比較清爽，屬於百吃不膩型的，加上甜辣醬還蠻好吃的，家裡有辣椒醬的話，加點辣會更好吃。

這家琴油飯跟酸辣湯的搭配吃起來有點驚艷
可能是價格真的很便宜，配料豐富一點都不馬虎，看評論說他們家的四神湯也好喝，看到攤位上的豬腸切的滿滿，看起來就好吃的樣子，下次再來試試四神湯的口味。

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
除了油飯、酸辣湯、四神湯外，還有賣炒冬粉，油飯是以斤來算，一斤大概兩三個人吃差不多，來買的客人都是包一大包帶走，酸辣湯也是可以用袋裝包一大碗，價格非常實惠，一斤油飯80元，可買半斤；酸辣湯一碗也才35元，配料豐富，光喝湯就飽了。

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼文德黃昏市場有間隱藏版美食「琴油飯、酸辣湯、四神湯」。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

琴油飯、酸辣湯、四神湯

地址：台北市內湖區文德路66巷39號
電話：0922－793－823
營業時間：周一、三、五、六休息　周二、四、日15：30－19：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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關鍵字： 琴油飯、酸辣湯、四神湯 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活 內湖美食

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