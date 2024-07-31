開箱大巨蛋最新美食餐廳！必喝「涼麵／椒麻花生」生啤口味超濃郁

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱

隨著大巨蛋的開幕，周邊的商家更熱鬧活絡了起來，尤其是大巨蛋一樓靠近松菸的遠東Garden City大巨蛋店，更是進駐了不少新潮又新穎的店家，平日跟朋友來這附近用餐，沒想到在沒有賽事的情況下，往來的人潮還是很多，這次在其中的「TOK盡興食光」享用午餐，更是接近客滿狀態，創新的亞洲風味料理全日餐廳。

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走的是清新自然的風格，大片落地窗自然光灑落，窗外就是松菸的綠蔭，餐點豐富還可以搭配自然酒以及精釀啤酒，不論是早午餐、下午茶，晚餐跟朋友的聚會，都是非常棒的選擇。

TOK盡興食光位置環境

位於國父紀念館站，遠東Garden City大巨蛋一樓，這次是從國父紀念館五號出口出來，沿著光復南路，繞著大巨蛋走，「TOK盡興食光」就在大巨蛋與松菸交界的一樓，就在松菸文創服務中心旁。

▲TOK盡興食光大巨蛋店整體走的是自然風格，以綠色為主調，色系都偏大地色，整體感覺起來讓人很放鬆沒有壓迫感。

▲開放式吧台則正準備著外送的訂單，不論內用外帶都很熱門。

TOK盡興食光菜單

餐點走的是創新風格的亞洲菜路線，擺盤設計很像西餐，但是味道很亞洲，好幾道菜都覺得味道很熟悉，餐點還結合台灣當季時令食材搭配，更碰撞出不一樣的新亞洲菜火花，平日中午提供商業午餐，主餐可選炊飯、義大利麵或是輕食早午餐，只要再加一百元，就可以再多一杯飲料以及配餐。

酉鬼獨家合作口味啤酒

平常喜歡喝一杯的，TOK盡興食光也有提供多款自然酒以及生啤酒，這次喝到的幾款都非常有特色，尤其是生啤酒，還是跟酉鬼啤酒合作的獨家實驗酒款，其他地方喝不到。

TOK盡興食光餐點

橡樹園酒莊 番紅花陶甕紅酒／薩拉多酒莊 海洋之星白酒

選擇的都是自然酒，就是不加以過多的人工干預，釀酒過程中也沒有其他的添加，通常喝起來風味更獨特，礦物味道會比較濃一些，因為這次品嚐的餐點肉類海鮮都有，所以紅白酒各點了一杯來搭配，不得不說TOK選用的紅白酒，喝起來是大部分人都會喜歡的味道，順口不苦澀，搭配餐點都有很好的表現。

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粉紅柚飲＋琴酒

看到很多客人桌上都有這一杯，就心癢癢也點了杯來喝喝看，味道就是新鮮的葡萄柚汁加上琴酒，喝起來非常清新自然，這杯很夭壽，太順口一不自覺會喝得太快，琴酒酒精濃度頗高，但是搭配了葡萄柚汁反倒是沒那麼烈口，喜歡果香酸甜味調酒的朋友一定要點。

涼麵／椒麻花生

TOK與酉鬼啤酒合作的獨家實驗啤酒款，一開始看到覺得太新奇了（涼麵、椒麻花生口味），真的是生啤酒口味，味道很抽象但是很新奇，完全符合涼麵以及椒麻花生口味，不過這兩款拉格生啤的口味很濃郁，啤酒花味道比較濃一些，啤酒杯還有珍珠奶茶的圖案在上頭，賣相跟口味都極具特色。

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酪梨醋釀中卷

第一道就先來個清爽的開胃菜，中卷的味道非常新鮮，其中還加入了番茄、香菜、酪梨，口味酸甜，是一道非常適合炎炎夏日的涼拌開胃菜。

香煎鳳尾蝦餅佐娘惹醬

非常南洋風格又帶著中式調味的爽口開胃菜，大尾新鮮的鳳尾蝦搭配娘惹辣椒醬，口味帶著一咪咪刺激味蕾的開胃辣度，調味上帶點中式乾燒蝦仁的醬香與鑊氣，加上酸辣的南洋娘惹辣椒醬，彈牙鳳尾蝦與酥脆蝦餅一起入口吃起來真的是滿滿海味，建議一上桌就趕快吃，口感最好。

客家冠軍豬腳

煙燻脆皮德國豬腳，連皮帶筋外酥內軟的口感相當迷人，豬腳咬起來帶有Q勁，膠質十足而且吃起來不油不膩，還可以一同搭配酸菜培根以及蜂蜜芥末柑橘醬，口味更加豐富多變化，個人尤其喜歡甜甜的蜂蜜芥末柑橘醬，有別於一般較嗆辣的黃芥末，酸甜滑順香甜的口味與脆皮豬腳搭配真的是相當合拍。

香煎干貝佐青蘋果乳酪醬

生食級干貝煎成半生熟的狀態，再放上TOK自製的蘋果乾，底下則是鋪上青蘋果乳酪醬，吃起來有蘋果的清香以及干貝的鮮甜，油煎過後的干貝香氣更濃郁，中間半生的狀態口味鮮甜，多層次的變化真的讓人一吃就好喜歡。

海味炊飯佐紐約客牛排

與想像中的傳統炊飯不太一樣，這道海味炊飯擺盤有點時尚，炊飯用著圓圓的碗承裝著，Choice等級紐約客牛排則是擺盤在一盤，山珍海味全在這一品料理中，但是互不干涉，建議先品嚐海味炊飯，將鮭魚卵、昆布鹽等攪拌均勻，鮭魚卵會嗶嗶啵啵的在嘴裡爆炸，也可以將紐約客牛排蓋在炊飯上一起入口，多了豐富肉香，更讓人食指大動。

金芒茶香修多蛋糕

新鮮芒果與阿薩姆茶的結合，看起來很像迷你鬆餅，內餡擠上阿薩姆紅茶做的奶油，還有芒果果醬在裡頭，再加上新鮮的芒果切塊，味道是酸甜清爽不甜不膩還帶有茶香，這款還是期間限定的甜點。

食後心得

原以為沒有賽事時的大巨蛋應該會冷冷清清，沒想到六月份才熱騰騰開幕的TOK盡興食光大巨蛋店就吸引了那麼多人潮前來用餐，餐點美味，特色啤酒更是令人好喜歡，現在還有超紅的澳洲咖啡廳ST. ALI客座，想必又會造成轟動。

TOK盡興食光 遠東Garden City大巨蛋店

地址：110台灣台北市信義區忠孝東路四段515號1樓

電話：02－2765－6228

水晶安蹄 不務正業過生活

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