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新竹城隍廟美食推薦！北區深夜豬腳湯　肉嫩無骨口感Q彈膠質滿滿

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活整理／實習記柯珮萱

新竹城隍廟美食推薦，北門街上的「老黃豬腳大王 」算是每次到新竹常常會造訪的店家，最愛他們家的豬腳湯，夏天店裡有冷氣，冬天吃更是喝完暖呼呼，當歸與清燉兩種口味其實都蠻好吃的，想要吃到更原汁原味的豬腳湯記得點餐時要說不要加味精。

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老黃豬腳大王環境

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲位置就在熱鬧的北門街上，環境蠻乾淨的，室內室外都有座位，而且晚上開到半夜12點，當宵夜的話還不錯。

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲除了豬腳湯其實也可以點豬腳切盤，另外還有燙青菜、原汁麵線等，豬腳湯也都可以搭配麵線。

老黃豬腳大王餐點

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

當歸豬腳麵線／原汁豬腳麵線
每次點餐時都會先說不要加味精，吃起來的味道會比較沒那麼甜，但其實味道就已經蠻足夠的，品嚐起來比較清淡一點就是了。兩種口味湯頭其實都算好吃，當歸的味道比較香，原味湯頭不加味精的話比較淡。

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲其實他們家的滷肉飯也不錯，看心情是要豬腳當配白飯或是麵線都可以。

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲豬腳的口感真的很棒，無骨的豬腳肉，膠質滿滿又不會柴柴，咬起來Q彈又嫩，真的好好吃，記得加一點辣椒醬油沾豬腳跟麵線吃會更夠味。

▲▼北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦。（圖／部落客水晶安蹄提供）

老黃豬腳大王

地址：新竹市北區北門街89號
電話：03－526－6188
營業時間：每日14：30－00：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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