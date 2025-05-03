林青霞就愛這一味！民生社區古早味擔仔麵　麵條飽吸肉燥濃郁香氣

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

民生社區「財神台南擔仔麵」是朋友推薦才知道，聽說這家的黑白切非常新鮮，查了一下原來是林青霞的愛店之一！生意非常好，小菜價格比一般高，但是口味口感都非常新鮮，走的是精緻路線，走進店裡就可以看到工作人員坐在小板凳矮灶上煮擔仔麵，有一秒來到台南的感覺，不論小菜、擔仔麵、米糕都好吃，就是份量小了點！

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環境

▲距離南京三民站步行約16分鐘，開車來比較方便，不遠就是民生立體停車場，平日來路邊停車格也蠻好找到車位的。

▲看起來有年代感，舊舊的但是內用環境很乾淨，座位都是矮矮的小板凳，年紀長的坐起來會有點痛苦，不過還好還有一桌是正常座位。

菜單

▲主食有滷肉飯、擔仔麵以及米糕，小菜選擇不少，不過價格比較高，一盤都要一百多，份量也不多。

餐點

白片生腸｜白片小卷

白片應該就是川燙的意思，再淋上蒜頭辣椒、薑絲調味，口感味道都非常新鮮，生腸沒有腥味，口感QQ脆脆的，之前很少吃到那麼新鮮的，有些口感不錯但是就是有股奇怪的藥水味，這裡的生腸味道非常好！

▲白片小卷吃起來也是新鮮帶有脆度的，但就是份量太少吃不過癮。

擔仔麵

▲肉燥真的蠻厲害的，攪拌均勻後湯頭清爽中又帶著肉燥濃郁的香氣，味道很古早味，麵條也不會太軟，調味上不會太甜。

虱目魚皮湯

▲清虱目魚皮口感細嫩到不行，清湯味道好清甜，就像在台南吃到的虱目魚口感一樣非常新鮮。

米糕

▲份量很小但是很好吃，米糕上淋上肉燥、肉鬆，微甜微鹹的香氣，吃完意猶未盡，很好吃！

心得

財神台南擔仔麵的味道個人真的非常喜歡，感覺上走的是精緻路線的擔仔麵店，每一樣份量都不多，但味道都很好，隨便點都不踩雷，但就是份量太少，真的要多點幾樣才有吃飽的感覺啦！

財神台南擔仔麵

地址：105台北市松山區新中街6巷1號

營業時間：11：30－14：30、16：00－20：30（周日一公休）

電話： 02－27611887

水晶安蹄 不務正業過生活

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