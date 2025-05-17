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印度夫妻倆手工現做出沒台中各大夜市！甩餅現拋現烤超Q彈

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

每次逛夜市幾乎都會看到這間印度阿三甩餅，常常攤子前面都圍了很多人，這天來逛總站夜市，難得人潮比較少了一點，所以就停下來買看看。印度阿三甩餅是印度籍老闆開業，在台中旱溪夜市、大慶夜市和總站夜市都有擺攤，甩餅都是現擀、現烤、現做，應該是純正的印度風味。

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總站夜市
位於總站夜市的攤位就在敦富二街的後面，每次經過攤位前面都一堆人。不過比起旱溪夜市和大慶夜市來說，總站夜市的攤位好像相對是比較好買的。

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

販售地點

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲攤子是由夫妻倆在營業，一個負責烤餅、一個負責加料。

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲麵糰是事先做好，然後現擀麵，我覺得光是擀麵糰就是很療癒的畫面。

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這個應該是用鍋底烤吧？拋、燙、烙全程用手耶！超強的！應該是印度鐵砂掌來的吧！

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

菜單
之後再加料，口味有很多，甜的和鹹的都有，價格在50至80元之間，加起司的話要另外加10元。除了甩餅之外也有印度拉茶，可以直接來一套！

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

評論
甩餅的餅皮吃起來很Q彈，我們點的是雞肉口味，內餡也滿豐富的。有點像是蔥油餅的口感，但是因為不是炸的，吃起來不會像蔥油餅那麼油膩，感覺好像比較健康一點？以這樣的價位來說，我們覺得還滿值得的，下次要換別的口味試試。

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼印度阿三甩餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

飛天璇
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