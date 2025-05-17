印度夫妻倆手工現做出沒台中各大夜市！甩餅現拋現烤超Q彈

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

每次逛夜市幾乎都會看到這間印度阿三甩餅，常常攤子前面都圍了很多人，這天來逛總站夜市，難得人潮比較少了一點，所以就停下來買看看。印度阿三甩餅是印度籍老闆開業，在台中旱溪夜市、大慶夜市和總站夜市都有擺攤，甩餅都是現擀、現烤、現做，應該是純正的印度風味。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

總站夜市

位於總站夜市的攤位就在敦富二街的後面，每次經過攤位前面都一堆人。不過比起旱溪夜市和大慶夜市來說，總站夜市的攤位好像相對是比較好買的。

販售地點

環境

▲攤子是由夫妻倆在營業，一個負責烤餅、一個負責加料。

▲麵糰是事先做好，然後現擀麵，我覺得光是擀麵糰就是很療癒的畫面。

▲這個應該是用鍋底烤吧？拋、燙、烙全程用手耶！超強的！應該是印度鐵砂掌來的吧！

菜單

之後再加料，口味有很多，甜的和鹹的都有，價格在50至80元之間，加起司的話要另外加10元。除了甩餅之外也有印度拉茶，可以直接來一套！

評論

甩餅的餅皮吃起來很Q彈，我們點的是雞肉口味，內餡也滿豐富的。有點像是蔥油餅的口感，但是因為不是炸的，吃起來不會像蔥油餅那麼油膩，感覺好像比較健康一點？以這樣的價位來說，我們覺得還滿值得的，下次要換別的口味試試。

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►紐西蘭「70%瓶裝水」來自這裡！唯美藍泉仙境北島必訪景點

►捕捉古蹟夜間魅力！夜訪全台僅存清代一品官宅 賞福州式戲台建築

►盡頭藏療癒夕陽！日月潭挑戰366階年梯步道、尋找你的生日階梯