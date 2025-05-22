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台中北區復古系深夜咖啡館　宛如踏進《華燈初上》場景氛圍懷舊

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

「有己咖啡」是位於台中北區的深夜咖啡館，店裡收藏著很多復古物品，二樓更展示了很多舊時代的衣物和配件，很像走進電視劇《華燈初上》的場景。原本以為有己咖啡只有賣咖啡和甜點，沒想到還有鹹食餐點，整體氛圍還不錯，而且店家態度也很好，令人喜歡。

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位置

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲位於北區德化街和大義街口，距離崇德路只有一個路口，上面的招牌還蠻好認的。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲一走進來就發現裡面的裝潢真的很復古，不管是傢俱還是物品，都很有年代感。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲吧檯後面還有一個半包廂，坐在這裡覺得多了一些隱密性。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲老沙發和櫃子，原本也想要坐在這裡，不過吃東西的時候好像有點不太符合人體工學。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲看我們在拍照，店家說可以到二樓走走，二樓也很好拍。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲我一直覺得好像走進了電影花樣年華的場景，朋友說這很像電視劇華燈初上！

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲二樓也有用餐區，整個氛圍顯得又更有年代感了，而且櫃子上面也有書可以拿來看。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲很多復古的衣飾，好像小時候媽媽會穿的衣服。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲二樓還有一個和室座位區，蠻適合拍照的。

菜單

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲低消是150元，除了咖啡和飲品之外也有餐點，而且還有調酒類。

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▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

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▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

餐點

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲雖然是下午的時候過來，但其實已經快到吃晚餐的時間了，所以直接點了一份套餐。

酒香東坡肉飯 280元

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲東坡肉滷得很入味，口感也不會太柴，不過最上面那層肥肉我不敢吃。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼附了兩道小菜，吃起來還可以，小黃瓜稍微軟了一些。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲大概是太久沒吃白飯了，覺得白飯好好吃！

清冰冰沙咖啡 140元
我看IG上大家都會點這道，所以我們就點了，冰沙上面插了一支小雨傘，好可愛！清冰會有點香蕉水的味道，要喝之前再把咖啡加進去，應該就是那種酸酸甜甜又苦苦的感覺。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

迭加雪啡 150元

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這杯就是咖啡舒蕾芙，有一層很厚的泡泡。

草莓大福戚風蛋糕 120元
剛送上來的時候我還以為是冰淇淋，後來才發現是大福中間有包蛋糕的雪媚娘，中間有新鮮草莓和鮮奶油，吃起來沒什麼記憶點。

▲▼有己咖啡．宛如走進華燈初上場景，台中深夜咖啡館推薦。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

評論
就這天有己咖啡的餐點和飲料的部分來說，我們覺得不到很驚艷，不過整體都還可以，不會雷。倒是環境讓我們覺得很有特色，而且店家的態度也很好，讓人覺得很舒服自在。

有己咖啡

地址：台中市北區大義街119號
電話：0908－815851
營業時間：12：00－23：00（周一公休、周日至20：00）
官方帳號：FBIG

飛天璇
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