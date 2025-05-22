西螺在地50年三角大水餃　學會「一餃三吃」才是老饕吃法

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

這間西螺在地50年的「西螺三角大水餃」，小時候媽媽常載我們回西螺外婆家，所以對於西螺總有一種親切感，現在我偶爾回娘家的時候會來西螺，陸陸續續來了很多次，但常吃的就那麼幾家，當然包括這間必吃的西螺三角大水餃。

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位置

西螺三角大水餃就位於西螺觀音街的一個三角窗，這裡離西螺延平老街並不遠，不過因為不是在鬧區，所以相對比較好停車。

環境＆製作過程

大水餃是使用地瓜粉做成外皮，內餡是絞肉和筍丁，以清蒸的方式製作，可以單吃或是加上著名的西螺醬油，也可以加湯一起吃，號稱「一餃三吃」。

▲除了招牌三角大水餃之外，還有賣麵食和滷菜。

餐點

水餃（乾）

乾的水餃就是像這樣直接呈盤加上醬料，沒有再另外放菜和其他食材。皮還蠻軟Q的，內餡就是絞肉、筍丁、油蔥酥，吃起來很清爽，不會過於油膩。

水餃（湯）

▲湯的水餃有加湯之外還有豆芽、韭菜和滷汁，吃起來比較清爽。

小菜

▲有豬頭皮和大腸，另外一盤是甜不辣和豆皮，老闆把兩盤分開放。

總結

整體來說口味還不錯，對於很多西螺人來說應該是從小到大的回憶，有時候一個地方有一個很具代表性的美食，對於觀光上來說還是加分許多。

西螺三角大水餃

地址：雲林縣西螺鎮觀音街12號

電話：05－5863955

營業時間：周五、六、日10：00－15：00

飛天璇

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