廟東巷弄裡偶遇低調老屋咖啡！極酥鹽可頌熟客推薦必吃

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

駿咖啡是我個人心中豐原最優質的咖啡館，他們家不只甜點好吃，麵包也很厲害，當然咖啡也很有水準。之前來過兩次駿咖啡都是為了吃它的奶油戚風蛋糕，不過兩次都沒吃到，實在有點遺憾，只好期待三訪再來試試機會。

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地址

駿咖啡位於豐原博愛街

從豐原太平洋SOGO百貨時鐘斜對面巷子走到底就是了，距離廟東夜市也只要走路5分鐘的距離。如果是開車來的話，駿咖啡對面也有一個收費停車場。

▲駿咖啡除了是咖啡館也是甜點店，更是麵包店，每天下午麵包出爐就會擺放在窗口。

菜單

▲提供駿咖啡的菜單讓大家參考，菜單可能有時效性，請以現場為主。

環境

▲點完餐之後從旁邊的入口走到二樓就是用餐處了，整個環境有點老宅的感覺，裸屋設計還可以看得到紅磚牆柱。

▲二樓的用餐空間比想像中還大，而且桌距也很寬敞，整個動線也很不錯。

▲用餐也分成前後不同的座位區，向馬路這邊的區域採光會比較好，不過這裡也比較常客滿。

▲我發現連桌椅也都有不同的設計，因為不規則反而有一種隨興漸層的美感。

▲咖啡館裡面也有展示咖啡相關用品，想買咖啡豆回家也可以。

▲可愛的植栽不經意的點綴，多了點活潑與生氣。

餐點

▲第一次來的時候，不曉得為什麼店裡是使用外帶杯，想吃奶油戚風蛋糕卻售完，只好點了戚風蛋糕和布丁。

戚風蛋糕

戚風蛋糕是這種切片蛋糕

上面加了奶油，另外還有當季的水果點綴，整體來說蛋糕還滿蓬鬆好吃的，雖然沒有吃到想吃的奶油戚風蛋糕，不過切片蛋糕也沒讓人失望。

▲二訪的時候還是沒有奶油戚風蛋糕，不過我一樣點好點滿，而且這次點更多。

▲二訪的戚風蛋糕是不同口味的，盤飾也不太一樣了，不過一樣好吃。

手工布丁

▲手工布丁也滿讓人難忘的，口感很軟嫩而且焦糖香氣也很濃郁，賣相也很不錯。

鹽可頌

駿咖啡的鹽可頌是很多人推薦必買第一名

這天也點了一個來試試。它的口感很軟嫩帶有韌性，而且海鹽的香氣整個很畫龍點睛，又香又酥。

拿鐵咖啡

▲點了一杯拿鐵，光是拉花看了就讓人覺得開心，咖啡也是濃郁好喝而且香氣濃郁，有水準。

▲後來外帶了一條吐司和一包鹽可頌，吐司表現完全不會遜於鹽可頌，還好有買，不然鐵定又多了些遺憾。

評論

來駿咖啡內用了兩次、外帶了兩次，品質很穩定，態度也很和善，所以留下了很好的印象。每每有朋友或是網友要我推薦豐原咖啡館的時候，我第一時間也都是直覺想到駿咖啡，真的是一間會讓人想回訪的店。

駿咖啡

地址：台中市豐原區博愛街17巷8號

營業時間：10：00－19：00（周二公休）

飛天璇

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部落格、FB

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