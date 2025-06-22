重新與自然對話！一泊五食擁抱大地餽贈　新竹8萬坪園林童樂會

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳品勻

「The One 南園」是我目前入住過最多次的旅宿，這兩個月因不同角色擔當密集造訪，算了一下 4 年多下來竟也住了 11 回，小勝「虹夕諾雅 谷關」霸榜許久的 9 次。從 2020 年 9 月首次開箱這片擁有 8 萬坪山林的園林世界起，便與南園結下不解之緣。這段期間，除了紀錄四季風情與多場主題活動，我也多次參與策展或講師合作，例如上個月剛結束的「南園拾樂」，和大家一起用手機捕捉園林中的詩意日常。有趣是幾乎同一時間，我也榮幸參與了南園今年暑假的重點企劃「大小孩童樂會」宣傳影片的入鏡拍攝，於是短短一個多月內，展開了我與南園的多重宇宙旅程，也得以更深層體會這個團隊的用心與投入。

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▲坐落山林間、佔地 8 萬坪的南園，不論建築細節或整體規模，都是難以複製的存在。

▲今年 5 月，我參與了南園為期兩日的「南園拾樂」活動，也以合作講師的身份走入這場園林策展。

▲引導參加者運用手機鏡頭，發現並記錄屬於自己視角的南園風景。

▲光影流轉之間，賦予建築多變的表情與層次。

期盼長期耕耘在地旅宿

在「大小孩童樂會」記者會上，The One 執行長劉邦初語重心長地說，希望媒體朋友們不要再從CP值的角度來報導，他的那份焦慮與堅持，我完全理解且認同。畢竟，台灣旅宿業某些層面確實長期陷入一種炒短線、又想追逐高價的矛盾循環，缺乏對內容長期耕耘的企圖與耐心。而我之所以願意一次次前往日本開箱星野集團旗下不同品牌的旅宿，不只是因為感動於他們的美學與體驗設計，更是希望透過這些他山之石，引回給台灣旅宿從業者參考與借鏡。

▲每次聽劉邦初執行長分享，總會被他真誠的語氣與深刻的思維深深打動。

▲透過Canon RF10-20mm f/4L IS STM的超廣角視野，南樓的建築韻律與氣勢在畫面中一覽無遺，更顯大器沉穩。

▲移步換景，即便造訪南園多次，都總忍不住想再透過鏡頭紀錄當下感動。（照片由The One 南園人文客棧提供）

耗時三年籌備

而當我得知南園這次為了暑假主題活動「大小孩童樂會」，竟花了三年時間準備－從概念發想到品牌洽談、實地測試到細節打磨，我不只佩服，更真心為這份耐心與決心喝采。

在台灣也能體驗國際級策展

有業者願意沉得住氣、扛得起壓力，將策展當成一場長跑，而不是短促話題，這樣的態度在當今台灣旅宿界並不多見。這個夏天，如果你願意抽出兩天時間，不妨來參加這場久違的大人夏令營，你會驚喜地發現，原來，不用出國，也能在台灣體驗一場國際級的風土策展。

▲The One 以共好的初心串連理念相近的夥伴，一同為市場注入多贏的正向循環。

▲林三益第四代傳人林昌隆，深入分享此次在「竹苑」展區的策展理念與展品亮點。

山中夏宮限定 62 夜｜為大人打造的夏令營

以八萬坪山林為舞台，The One 南園於 7／1－8／31 推出全台首創「大小孩童樂會」，以 62 夜為期，邀請旅人展開一場生活風格夏令營，重新找回玩心與好奇心。

對生活的重新提案

與其說這是一場活動，更像是一場生活的重新提案：從風土餐桌、文人雅事，到戶外探索、靜謐閱讀，南園與Snow Peak、恆隆行、林三益與漢聲四大品牌聯手打造五大主題場景，融合童趣、東方智慧與當代生活感，構築出屬於大人的童樂會。

▲這些年，隨著樹木逐漸茁壯，南園也越發成為一座充滿生命力的活園林。

▲晚餐後漫步至風檐旁，圍繞著Snow Peak焚火台，重溫那久違的營火晚會時光。

▲眼前的風景如此悸動，拍與不拍，心中皆已收藏。（照片由The One 南園人文客棧提供）

涼夏提案一｜綠蔭下的大地餐桌

活動期間推出「一泊五食」體驗，由The One 食藝團隊操刀設計的兩款風土主題餐桌，以山林與土地為靈感，單雙日交錯呈現料理風貌。從柿葉茶、東方美人愛玉、十年梅釀冰沙等清涼細節，到退房日午間送上的風土款待之禮，讓旅人感受土地與節氣的味道。

▲加入梅露與情人果的愛玉，清爽解膩，完美詮釋夏日的沁涼滋味。

▲四款色彩繽紛的迷你飯糰，搭配紫蘇梅醬烤石斑，每一口都是味覺的驚喜。

涼夏提案二｜古人曬書 今我曬扇

深受旅人喜愛的「曬扇體驗」今夏回歸。南園翻轉古人曬書的日常巧思，邀請旅人親手曬製紙扇，讓圖騰在陽光中悄然落印，拾回手作的詩意與童趣。

▲挑選喜愛的圖案，親手曬扇，將南園的溫暖日光與美好記憶一併帶回家。

涼夏提案三｜草本湯浴與靜謐夜

夜幕低垂，來一場草本湯浴，讓蒸氣與香氣洗去白日疲憊。廂房冰箱中備有風味飲品如洛神烏梅茶、夏桑菊茶、餘甘子紫蘇氣泡飲，讓體感與情緒一同降溫，進入深層的夜晚療癒。

▲搭配Canon RF10-20mm f/4L IS STM超廣角鏡，浴室空間在鏡頭下宛如畫作，層次與光影一覽無遺。

五大童趣主題｜重啟玩心的生活場景

1｜大人柑仔店 × 恆隆行

從氣泡水機調製夏季飲品、微氣泡蓮蓬頭洗去塵囂，到護脊座椅安頓內在節奏，每個細節都在提醒：質感生活，其實就藏在日常裡。

▲把握機會試坐Style Chair DC健康護脊座椅，享受久坐也自在的舒適感。

2｜戶外主題房 × Snow Peak

南園與Snow Peak共同打造戶外庭院主題房，房客可坐在品牌休閒椅上，使用Snow Peak的手搖磨豆機及經過特殊設計的手沖壺，藉由一杯好咖啡靜享片刻。夜晚則受邀圍坐國際建築師隈研吾設計的「風檐」藝術地景，一起於焚火台旁烤棉花糖、舉杯微醺，享受一場火光與星夜交織的五感派對。

▲來自日本的Snow Peak，專注打造兼具質感與野趣的戶外生活體驗。

▲營火晚會現場，也能感受Snow Peak舒適座椅帶來的放鬆時光。

▲「風檐」由隈研吾匠心打造，白天與夜晚各有風采，兩種氛圍都值得珍藏。

3｜筆墨書寫 × 林三益

在竹苑古廂中以「大人的自修課」為概念，坐下來體驗百年筆墨專家品牌的工藝，筆墨之間寫下舒心片刻，還能在「星光郵局」寄出寫給自己的一封信。

▲百年筆墨老牌林三益，現由第四代掌舵，結合傳統與現代，推動品牌轉型與發展。

▲很有歷史重量的紀念性墨條。

▲輕輕懸腕揮毫，與筆墨共舞，找回書寫的溫度與感動。

4｜悅讀風景 × 漢聲

走進「大小孩的書齋」，與《小百科》、《中國童話》等漢聲經典童書重逢。今年正逢漢聲創立 55 週年，7／5－7／28 將於台北松菸舉辦「漢聲五十五：本來．未來」紀念展，見證一個品牌與文化的長情書寫。

▲感謝為童年閱讀扎根的前輩，讓美好故事伴隨一代又一代的成長。

▲太雋永了！「中國童話」喚醒了我的童年回憶。

5｜無牆美術館 × 南園日常

管家將帶領旅人以手機探索山林光影，拍下屬於自己的The One Moment，還能獲得活動限定相框，作為這場夏令營的「畢業證書」，封存這段與山中夏宮的美好記憶。

延伸企劃｜風格品牌特別場

除了日常體驗外，也將有品牌講座與限定活動：

7／12 Snow Peak 夏夜露營講習：品牌講師現身分享戶外生活哲學。

8／16－8／17 恆隆行微醺畫派：三杯特調 × 三幅粉彩畫作，打造飲品與創作交融的感官盛宴。

這個夏天，邀你一起放下日常角色，走進山林，讓「大小孩童樂會」為自己的生活重新校準節奏－不只是降溫，更是找回久違的童心與熱情！

▲咖啡旅程一直是我的心頭好，即使不過夜、只是參加一日遊園行程，也能感受到那份香氣與生活的美好。

▲透過「大小孩童樂會」，悄悄喚醒那盆沉睡已久的火光，再次與初心相遇。

The One 南園人文客棧

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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