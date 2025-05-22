彷彿置身南法莊園　距高鐵台中站15分鐘VNV 甜點店

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者柯珮萱

你可能會驚訝，從高鐵台中站出發，車程僅約 15 分鐘，竟能來到一處宛如南法山城的所在。推開門的瞬間，場景一轉，彷彿走入 18、19 世紀巴黎老城區的一家優雅甜點店：VNV Pâtisserie et Chocolaterie。這樣的美好，竟就存在於台灣中部。

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▲一秒南法，原來不是太誇張的形容詞。

▲陽光下的蔭涼，午後偷閒的愜意時光。

▲從植栽到房舍配色，都像是來到歐洲旅遊

▲蔥綠的草皮，也有接受私人包場。

彷彿漫步法國鄉間

由一對在巴黎國家級甜點團隊共事並結緣的台法夫妻所創，VNV 不僅延續了巴黎的工藝精神，也注入來自父親的美學情懷。自 2024 年 11 月試營運以來，這間甜點店便在大台中地區的美食圈掀起話題。

我選在五月中旬造訪，邀請剛好返台的旅日外甥女李欣共進午後時光。巧的是，去年同一天我們還在東京寶格麗酒店享用下午茶，今年，則坐在台灣中部的小山丘上、陽光灑落的普羅旺斯風景中。那一刻，我們有了共同的感受－身體或許未曾離開島嶼，心卻早已在法國街巷間漫步。

▲剛升格當媽媽的外甥女，憑著每週兩次的健身課程，快速恢復的玲瓏有致。

▲那麼巧，連續兩年同一天，我們一起享用都很具水準的下午茶。

▲我挑選了自然農法蜜香紅茶佐甜點，頗搭。

從巴黎到台灣，一對夫妻共築的法國甜點宇宙

若你也曾在巴黎的甜點櫥窗前駐足，那麼來到這裡，一定會心動。VNV 的甜點由來自法國的 Vincent 與來自台灣的 Valda 共同研製，他們對甜點有著相同的熱愛與堅持。

主廚 Vincent 擁有超過 15 年的法式甜點經驗，曾在甜點迷耳熟能詳的 Carl Marletti、M.O.F. 大師 Laurent Duchêne 團隊歷練，最終進入巴黎傳奇級的麗兹酒店 The Ritz Paris 並接受高標準訓練，這些紮實功底，成就了 VNV 精緻又層次豐富的甜點風格。

▲甜點主廚 Vincent 正在熬煮甜點材料。

把巧克力變成藝術品

Valda 原本學美術，後來將藝術熱情轉化為對巧克力的創作，並踏上巴黎職人之路。從 Didier Fourreau 的經典巧克力工坊到 Jean－Charles Rochoux 的自然雕塑作品，她一路學習至兩位 M.O.F. 巧克力大師門下，習得從原料、香氣到造型的整體技藝，把巧克力變成藝術品。

▲Valda 細心介紹本日甜點，可以感受他們的職人精神。

使用台灣本土原料

為了做出心中最理想的味道，他們不僅選用國際級原料，也實地走訪台灣各地小農與產地。當天我在廚房裡看到幾顆閃閃發亮的鳳梨，Valda 說，那是屬於夏天的風味，即將登場。

▲法式雙人甜點響宴，份量搭配的剛好。

雙人法式甜點饗宴：酸香、堅果香與記憶的味道

外甥女跟我共享需提前預約的「法式雙人甜點饗宴」，裡頭包括 2 份甜點與多種餅乾與巧克力脆果，我們點了自然農法蜜香紅茶來做搭配。在服務人員的建議下，我們先品嚐微酸的「La Sicile 西西里」甜點，那會是一種讓人眼睛睜大同時微笑的幸福感。

來自西西里布朗特的綠色開心果與覆盆莓的酸香交錯疊加，再搭配鹽之花的脆餅，這種酸中有鹹、脆中帶滑，還有果香與堅果香在舌尖相融的滋味，印象中是第一次嚐到，確實驚艷。

▲巧克力也是招牌強項，能品嚐得到味道層次。

▲西西里甜點，光外型就很吸睛。

▲剖面圖可以觀察到甜點的原料組成。

接下來準備試第二款甜點

我當時在心底暗想：應該很難超越了吧？沒想到承載著主廚 Vincent 童年記憶的「La Souvenir 回憶」，又是截然不同風格路數的甜點，另闢味蕾戰區、確實與前一款無從比較。以胡桃與大溪地香草為主軸，一入口就會發現那是品質非常好的大溪地香草才有的溫潤香氣，我很喜歡像是焦糖糖果圓潤輕滑的口感，甜而不膩，這時再輕啜一口蜜香紅茶，太美好。

▲散發高級香草的芬芳。

▲質地細緻而綿密，口味也優。

美學從建築延伸到包裝

父親打造的法式空間，這裡的美，不止體現在甜點上，你會發現連餐具與杯盤都別有講究，空間設計更是讓人如入巴黎舊城。最讓我驚喜的是，整體設計竟出自 Valda 的父親、一位藝術收藏家。他為了這間店，親自飛往巴黎市集挑選 18、19 世紀的古董器物，從戶外藝術庭院到室內用餐空間，每一處都有著父親的品味，還有愛。

▲室內空間帶著樸實況味的雋永。

▲外牆選用的藝術品很具特色。

▲不同漂亮造型的壺，都是美好蒐藏。

甜點La Sicile 西西里

臨去前，特別外帶了那款讓我們情緒價值瞬間拉滿的甜點「La Sicile 西西里」，注意到包裝竟是燙金的精品盒，實在太美，才知道，他們是邀請了巴黎的視覺設計師 Violaine & Jérémy 來量身打造，從品牌標誌、色彩選擇甚至是紙材印刷等細節都照顧到，極致的法式美學，如是。

▲包裝盒不管設計與用色都極具質感。

結語

後來我才明白，甜點不只是甜點，它是一種讓人放慢腳步、靜靜坐下來期待的一種生活節奏。當你舀起那一口甜點送入口中，其實也是嚐進他們想要呈現的法式美學品味以及對美好生活的想像，那時那刻，真會讓人以為自己身在南法某個陽光溫柔的莊園之中。

▲擁有設計專業的外甥女，對美好事物總有細膩的深入觀察。

▲從裡到外的風景皆美，不用擔心會出戲。

▲草坪上的一角，都有藝術品妝點。





▲創辦人的父親花了很多心思打造空間美學。

VNV Pâtisserie et Chocolaterie

地址：彰化縣彰化市山中街262－30號（距高鐵台中站15鐘車程）

電話：04－7384991（內用需先預約）

營業時間：12：30－18：00（周一到周三公休）

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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