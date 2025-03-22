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漢來日月行館開箱！坐擁無邊際泳池　沉浸巡禮大師名作

Ean 的世界大旅攝

Ean 的世界大旅攝 陳耀恩 | Ean

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳品勻

日月潭一直是台灣最具代表性的風景勝地之一，而近期備受矚目的「漢來日月行館」，以其無可挑剔的湖景視野與藝術氛圍，成為台灣奢華旅宿的新標竿。這座飯店不僅提供頂級住宿體驗，更透過巧妙的空間設計，讓旅客從客房到公共空間，都能無時無刻沉浸在日月潭的壯麗景色之中。清晨的霧靄、午後的碧波、黃昏的餘暉，每一刻都像是一幅流動的畫作，那絕對是下榻於此的最奢華享受！

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▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲我喜歡陽台的設計，使用細金屬框搭配玻璃，盡可能不阻擋房客觀湖的視線，可說日月潭沉浸視覺感滿點。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲我站在南瓜前方端詳著，忍不住天馬行空的幻想，若有雨從天而降、落在南瓜上，豈不妙哉！

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲無邊際泳池位於漢來日月行館最高 12 樓，居高臨下、迎擁最純粹的群山湖水秀麗，有水準。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲日出前的山巒湖景。

從客房陽台到無邊際泳池，盡享日月潭美景
漢來日月行館共設 93 間客房及套房，每間客房皆擁有專屬陽台，這次入住 16 坪的「豪華湖景客房」，第一眼便被房內的湖景陽台所震懾，細金屬框搭配玻璃的設計，確保視野毫無阻礙。特別推薦高樓層客房，讓湖景更加純粹。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲漢來日月行館每間客房都設有專屬的湖景陽台，隱私性極佳，完全不會看到左右房間的陽台。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲站在陽台欣賞魔幻暮色，人生樂事。

客房內的設備堪稱頂規，席夢思床墊、Samsung QLED 電視、Dyson 吹風機等都是一時之選。然而，最奢華的，莫過於設計精巧的半露天湯池，推開側窗即可享受戶外新鮮空氣，彷彿將日月潭的靈氣納入其中。夜晚在客房泡溫泉，遠方湖面映照著點點燈火，可帶來前所未有的日月潭體驗。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲這間 16 坪大客房不僅寬敞，設計也見質感，超乎我的預期。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲沙發、抱枕、地毯、窗簾，在色系上都有細心搭配到，美中不足是沙發與茶几的高度略差了點。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲衛浴空間相當不錯，雙洗手台、各種毛巾準備充足也夠厚，備品選用 Aesop、香氣宜人。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲迎賓水果可請房務人員代削切片，貼心！

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲溫泉池的側邊窗戶可推開，馬上就成了半露天湯池，在泡湯時能呼吸戶外的新鮮空氣，這個設計我喜歡。

若要獲得更沈浸的湖景體驗，頂樓無邊際泳池絕對是不可錯過的亮點。這座泳池巧妙設計，使得水面視覺上與日月潭相連，創造出「泳入湖中」的奇幻感受。即便冬季水溫較低，泳池旁貼心設有景觀泡湯池，讓旅客能以最放鬆的姿態感受日月潭的迷人景致。清晨時分，我就一邊泡湯，一邊好整以暇等待太陽緩緩爬上山頭，再享受不過。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲同樣是日月潭的無邊際泳池，風格與涵碧樓那座截然不同，都很美。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲無邊際湖景泳池，美是超美，可惜非溫水，上岸後浴袍一穿，馬上到 11 樓的三溫暖泡溫泉解凍。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲大清早包場，一邊泡湯一邊欣賞日出。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲透明泳池的設計，趣味視覺感滿點。

Sky Lounge：不住也能一窺台灣最高價飯店堂奧
位於 11 樓的 Sky Lounge，除了提供絕美湖景，亦開放給非住客前來享用輕食與下午茶。這裡的下午茶套餐頗具水準，包括龍蝦塔、鮑魚燒賣皇等鹹點以及法式甜點，滿足了味蕾與視覺。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲一晚 NT$ 32,000（起）的房價確實不便宜，若暫時沒有預算但又想一窺飯店堂奧，位於 11F、風景絕佳 的 Sky Lounge 有對非住客開放，不妨考慮。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲下午茶（單人1,880+10％），有鹹有甜，口味都很不錯，有一定水準，飲料部分可任選，有熱有冰、選擇很多。

Sky Lounge 也提供早午餐與晚間酒吧服務，夜幕降臨時，點上一杯經典調酒，靜靜欣賞湖面的微光閃爍，可感受截然不同的氛圍。我另外也品嚐了輕食午餐，龍蝦潛艇堡與黃金奶油南瓜濃湯的組合令人驚艷，多款搭配以台灣茶葉入味的特色 Mocktail 也可一試，不過需要提醒的是出餐時間較長，建議保留充裕時間，以免影響後續行程。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲輕食午餐，龍蝦潛艇堡蠻好吃，附沾醬的薯條有水準，搭配黃金奶油南瓜濃湯（附海鹽可頌），口味也相當好。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲上餐的速度會比預期的多花點時間，若後面還有行程，建議早點入座，保留些彈性才不會讓自己太緊張。多出來的時間就欣賞風景、到大露台拍拍照，好好享受 Sky Lounge 的最大賣點：日月潭。

健身房與晨間漫步：在晨曦中擁抱湖光山色
想感受凌空跑在日月潭上方是什麼感覺？那不能錯過這裡的湖景健身房，規模雖不大，但一邊慢跑可一邊欣賞拉魯島與慈恩塔，是何等夢幻的沈浸式運動風景！

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲這健身房的景觀非常世界級！

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲健身房算是小而美，重訓器材較少、多是以有氧為主，但想認真動一下是絕對沒問題。

若能早起，別錯過飯店提供的「湖濱漫步」活動。清晨 7 點，專人帶領住客沿湖步道悠遊，掐準時機抵達日出最佳觀賞點，欣賞萬丈金光從飯店船桅尖頂升起，感受滿滿正能量！晨曦中的日月潭秀逸空靈，顏色隨著陽光漸層變化何其迷人，若喜歡攝影，這趟值得帶上單眼，每一下快門都是大自然的禮物。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲清晨七時許，你怎能不愛上日月潭？

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲館方人員掐準時間，日出一刻，帶領我們走到在地嚮導的私房最佳日出觀賞位置。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲想要完整感受日月潭的秀逸空靈，務必起個早，親臨湖畔，擁抱大自然的這份禮物

夕陽遊艇，精緻的私人遊湖體驗
除了靜態觀湖，飯店還提供「夕陽遊艇」體驗（NT$1,600／人，限額 20 人），讓房客能在黃昏時分悠然遊湖，欣賞日月潭的金黃時刻。夕陽灑落湖面，形成粼粼波光，美得宛如畫作。船上備有水果、點心及飲品，我則還多準備了喜歡的手沖咖啡，等船開到湖心與眼前山色對飲，對我來說，這是真奢華一刻。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲飯店準備了點心水果及冷熱飲品，來讓房客在船上享用。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲特別手沖了對味的咖啡用保溫瓶帶來。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲來日月潭搭過幾次船遊湖，但沒像這次是選在夕陽時分，蠻舒服。

湖濱美術館：館內珍藏藝術品巡禮
窗外有無價湖景，館內珍藏的藝術品也是無價。踏入大廳，首先映入眼簾的便是草間彌生的經典《南瓜》雕塑，這件作品由中國信託商業銀行收藏，設置於最醒目的旋轉樓梯中央。此外，館內還珍藏多件名家之作，如 Ugo Rondinone 的《西北海峽》，以藍色玻璃呈現湖水意象；徐暋盛的《日月映輝》，以竹材展現日月相融之美；朱銘的太極系列，以及張大千的《海棠八哥》、齊白石的《紫藤》等畫作，讓整座飯店宛如湖濱美術館。少了參觀美術館的距離感，這裡的藝術品散落大廳、餐廳，甚至走廊與電梯間，稍加留意就能與藝術不期而遇。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲《⻄北海峽》（northweststraits）：來自 Ugo Rondinone 烏⼽‧羅迪納使用透明藍⾊玻璃創作了一匹馬，由⼀條⽔平線分割，呈現出兩種不同深淺的藍⾊（座標：1 樓室內森林）

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲雕塑家朱銘以青銅為材質，運用太極拳動作和意境為靈感，充滿生命力與和諧之美（座標：11 樓三溫暖入口）

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲《日月映輝》：本地藝術家徐暋盛以竹子為媒材，讓觀者在視覺上感受到日與月虛形態的交融，象徵日月同輝的美好寓意（座標：1 樓宴會廳外）

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲《紫藤》：齊白石的作品，近代中國著名國畫畫家，與張大千並稱「南張北齊」。齊白石對紫藤情有獨鍾，整體畫面繁而不亂，靜中有動，讓人感覺紫藤在隨風搖曳（座標：11 樓）

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲《海棠八哥》：此幅為張大千為摯友詩詞書法家謝玉岑所畫，作品時間為 1935年 2 月，遺憾是在此畫作完成不久，謝玉岑即在當年4月因病離世（座標：2 樓日月軒餐廳包廂區外）

漢來日月行館的高端定位，房價確實不低，然而從無敵湖景、頂級設施，到豐富的藝術品收藏，都展現了其獨一無二的價值。台灣的旅宿產業正持續向國際頂級市場邁進，希望能藉由這些飯店，吸引更多國際高端旅客選擇來台享受難忘的寶島假期。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲漢來日月行館舊址為蔣公行館，地點絕佳。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲溫泉池設計出色，日夜坐擁不同風情。

▲▼漢來日月行館。（圖／部落客Ean部落閣授權提供）

▲冬日的早晨湖畔，靜謐中見生機。

漢來日月行館

地址：南投縣魚池鄉中興路139號
電話：049－221－2188

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格Instagram

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