台中勤美術館開箱！建築大師隈研吾操刀　打造藝術與街區共生場域

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者蘇相云

近日走在臺中草悟道，會發現一座彷彿「掀開大地」的流線建築，與周圍綠意與街區無縫融合，這就是2024年底開幕的勤美術館，由世界知名建築師隈研吾打造，也是他在台灣首座美術館作品，坐落在臺中勤美洲際酒店旁。這座美術館不只是觀展空間，而是一座與環境共生的藝術場域。在正式走進展館前，光是建築本身就已是一件值得品味的藝術品，為了完整捕捉它的美，我特別出動空拍機，從不同角度記錄這座「無牆美術館」是如何與城市共鳴並對話。

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▲優美的旋轉樓梯，通往地下層欣賞特展。

▲勤美術館與臺中勤美洲際酒店共構成一幅很美的畫面。

▲410坪的綠屋頂不只是美學設計，更融入永續思維。

▲出動空拍從不同維度紀錄大師的建築作品。

隈研吾的建築哲學「掀開大地」

隈研吾以「無牆美術館」為核心設計概念，使建築不再是封閉的空間，而是與街區無縫交融的藝術場域。漫步其間，會發現展覽空間並非被四面牆圍起，而是自然地延展至戶外，甚至還邀請參觀者爬上充滿綠意的屋頂。

▲透過「唐草」的捲曲設計語彙，深化與周圍環境的對話，讓城市景觀充滿律動。

▲可讓參觀者拾階而上，從不同高度欣賞周邊風景。

▲留白是讓光影在牆上作畫。

建築外觀靈感

建築外觀的靈感源自「唐草」，這種象徵植物蔓生的曲線語彙，使建築形態宛如大地的延伸，不再是靜態的結構，而像是能呼吸的有機體。當陽光變換角度，微風吹拂，1282 根木紋格柵交錯投射出層次豐富的光影，彷彿時間在建築表面流動。站在不同角度觀看，建築的表情也隨之變化，讓每一次注視都成為嶄新的體驗。

▲1282 根木紋格柵，營造光影韻律。

▲戶外打落的光影。

自然共生的設計思維

除了視覺上的融合，勤美術館也融入永續思維，屋頂覆蓋著410坪的綠化植栽，搭配水源循環系統，讓植物能夠自然生長，同時為市民提供一處舒適的休憩空間，這樣的設計不僅減少建築對環境的衝擊，也讓藝術場域成為都市生活的一部分。



▲勤美術館與周圍綠意及街區自然融合。



▲透過空拍更能發現設計的巧妙。

聽說不久前設計師Antonio Citterio特地回訪同樣位於台中的豪宅建案「丽格」，關心住戶是否喜歡他所設計的公共空間，是否常被日常使用著？我想，這應該也是隈研吾會在意的問題。入住臺中勤美洲際的這幾天，幾次經過勤美術館時，看到有新人在這裡取景拍攝婚紗、孩子們在廣場上舉行快閃音樂會，這些畫面讓人確信，這座建築已真正融入城市，成為生活的一部分，畢竟，唯有被使用、被互動的建築，才是「活的」建築。

▲入住緊鄰的臺中勤美洲際酒店，感受頂級旅宿的禮遇與魅力。

▲早晨巧遇孩子們在美術館門口舉行快閃音樂會。

▲新人到這取景拍攝婚紗。

參觀方式

勤美術館的參觀方式相當特別，地面層完全免費開放，參觀者可以自由進入探索，而地下展覽空間則需購票參觀，這種設計讓藝術不再是遙不可及的存在，而是人人都能親近的體驗。走進地面層，最讓人意外的是這裡似乎沒有展品，取而代之的是一系列不同形狀的基座，低調的標示著作品名稱與年份。原來，這並非已經撤展，而是刻意為之的有趣設計！勤美術館沒有固定館藏，於是邀請參觀者親自「完成」這場展覽。你可以在基座上擺出姿勢，模仿《擲鐵餅者》或《沉思者》甚至是高舉火炬的自由女神，在這個場域中，每位參觀者都是藝術作品的一部分。

▲美術館採下沉式設計，地面層可自由進入，而要參觀地下層展覽才需要購票。

▲歡迎大家來致敬羅丹的《沉思者》。

▲基座的秘密揭曉。

▲除了身體力行的「致敬演出」，館方也準備了一段特別的影片，建議在正式參觀展覽前，先到階梯區觀賞。

▲看得出來這些好看的椅墊，是在致敬哪幅經典畫作嗎？

首檔展覽：《OUTLINES IN BETWEEN》— 用不同視角看世界

開館首展邀請到日本設計鬼才佐藤大與nendo團隊策展，以「雨、雲、紙、線、石」五大元素為主題，引導觀者重新思考日常事物的形態與意義。這個展覽極具巧思，透過細膩又幽默的設計，讓人重新審視那些看似熟悉的元素。若單看展品，或許會感到疑惑，但當你了解創作理念後，會驚覺這些作品充滿驚喜。建議參觀時可參加導覽或仔細觀看牆上的創作說明，當明白作品背後的思考邏輯，瞬間會有「哇，這也太有趣了！」的感受。

▲提示：關於海報紙的各種狀態。

▲各種日本的雨。

▲需要一些想像力由線成面，太有創意了。

▲放在地面上的幾張椅子可讓參觀者體驗來坐看看。

▲彷彿從漫畫格子走出來的椅子。

▲可坐下來欣賞一下展覽的介紹影片。

這不只是一座美術館，而是對美好生活的想像

感謝隈研吾與勤美集團，讓臺中有了這樣一座與城市共生的美術館，這裡不只是展覽場域，更是一個邀請人們參與、互動的藝術空間。未來，期待這座「無牆美術館」將持續帶來精彩展覽與活動，而我們，也將在這裡看見藝術與生活最美的交會。

▲ 讓孩子們從小欣賞美好事物，再美好不過。

▲獲得米其林綠星肯定的小小樹食也進駐勤美術館。

▲特展的重要元素都在牆面上出現，很有意思。

勤美術館

地址：台中市西區館前路79號

電話：04－23285000

營業時間：周二至周日10：00～18：00、周六10：00～19：00（周一公休）

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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