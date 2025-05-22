林森北路無招牌麵攤超隱密　越晚人越多「必點麻醬麵」

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

中山區宵夜來分享這家「麗英麵攤」，營業時間到晚上12點，沒有招牌、價錢不貴，搭配滷味小菜就很受歡迎。我會知道這家深夜麵攤，是因為在台北美食社團看到有團友分享，就筆記下來放入台北宵夜口袋名單。

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交通

▲出捷運善導寺站走路約10分鐘左右就能抵達，從台北車站步行過來也不遠。



用餐環境

▲舊舊的街邊環境，如果不能接受就只能略過，攤位旁邊有為數不多的內用座位，聽網路鄉民說越晚內用越多人。

菜單

▲菜單價錢請依店家現場為主，滷味選擇很多。

▲店家說要吃什麼滷味，自己先夾到碗裡面，沒有畫菜單的。

餐點

麻醬麵

醬汁都在麵下面，趁熱稍微拌一下，就能聞到濃郁麻醬香氣。麵條咬起來帶點Q度，是我喜歡的口感，麻醬的部分濃稠度適中，對我來說是好吃的麻醬麵。

三層肉

▲三層肉切到有點厚度，但我覺得口感有點偏瘦肉，沾點辣椒比較夠味。

滷大腸

▲咬起來很Q處理得不錯沒有其他雜味，搭配薑絲一起入口還不錯。

餛飩湯

▲銅板價也不貴，餛飩吃起來滑口，豬肉內餡緊實，湯頭裡面還有青菜。

結語

台北深夜美食麗英麵攤，是不少人的口袋美食，我還看到有計程車司機來吃。價錢不貴、份量實在，街邊環境有點舊舊的。

麗英麵攤

地址：台北市中山區林森北路67巷口

電話：未提供

營業時間：16：00－00：00（周日、一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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