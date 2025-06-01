全日本超過200種「駅弁」任挑！玩東京車站必逛鐵路便當專賣店

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

東京車站美食必吃推薦「各地鐵路便當祭駅弁屋」，超人氣鐵路便當店就在東京車站內，可以買到全日本200種以上便當，駅弁就是鐵路便當的意思，來到東京車站的駅弁屋祭，可以選擇便當超級多，像是受歡迎的東京車站皮卡丘便當，以及和牛、牛舌、海鮮等鐵路便當，甚至日本地區限定便當通通都有，有些太晚來還買不到，來東京車站必買喔！

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在哪裡

東京車站美食「各地鐵路便當祭駅弁屋」的生意很好，只要經過這裡都會看到滿滿的購買人潮，受歡迎的程度說是東京車站必吃美食必逛店家也無誤，對於不常來東京車站的朋友，真的就像迷宮般，附上平面圖可以參考駅弁屋祭鐵路便當專賣店，就在車站入閘裡頭喔！

營業時間

▲營業時間從早上5點半開賣到晚上10點，建議想買熱門便當還是要早點去，不然很容易賣光撲空。

▲日本最大鐵路便當專賣店駅弁屋祭，店前的櫥窗展示櫃有日本各地的便當展示，一字排開好壯觀，也變成另類打卡牆。

必買排行榜

▲200多個便當對於有選擇障礙的朋友真的很難下手，所以店內有銷售日本鐵路便當排名榜，可以參考一下比較快。

日本鐵路便當大多數是冷的

另外附上店內便當擺放位置圖，如果不知道怎麼選，就先往想吃牛肉、海鮮等，先決定主食去挑會比較好選，日本鐵路便當大多是冷的，因為鐵路便當大多在清晨或中午前做好配送到車站販售，基於衛生管理及食品安全，必須把煮熟食材迅速降溫冷卻後再做拼盤與包裝，讓便當可以維持7到8小時也不會受環境氣溫等影響而走味腐壞，還有種說法就是在密閉式車廂吃熱便當味道比較重會影響到其他人，所以才吃冷便當，總之日本冷便當也很好吃。

▲如果想吃熱便當還有賣會發熱的便當，不過小編覺得入境隨俗還是吃冷便當就好，滿滿的便當認真逛起來會很久。

牛肉どまん中

▲牛肉便當區，看到人氣No.1的便當牛肉どまん中，我就是吃這款便當，牛肉就算冷的好好吃，米飯也很棒難怪第一名。

▲小朋友的造型便當這裡也有，太晚來有些還會買不到，網路鄉民說中午11到13點是店內便當款最齊全的時段可以參考。

▲海鮮類便當看起來種類也超級多，真心覺得在這裡的人好幸福啊！可以挑選到日本全國200種以上的便當好有口福。

章魚便當

▲這款在網路也有許多人推薦必買，章魚便當重點在便當外型用甕很特別，吃完那個甕還可以帶回家當紀念品也不錯。

▲光是看便當包裝就讓人眼花繚亂，每個看包裝都很吸引人，如果沒事先做功課真的很容易陷入選擇障礙。

▲可惜我只有一個人要吃，所以也吃不多，真心想要多帶幾個回飯店吃，也心有餘而胃不足，只能吃排行榜第一名。

▲喜歡吃鐵路便當的朋友，一定要來日本東京車站買鐵路便當來試試，店裡滿滿的鐵路便當等你選，真的會大開眼界唷！

各地鐵路便當 “祭”駅弁屋

地址：東京都千代田区丸の内1-9-1（JR東京車站八重洲中央口改札）

營業時間：05：30－22：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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