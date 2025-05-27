南機場「涼麵早餐」晚來沒得吃　蒜香濃稠醬汁＋Q勁麵條超開胃

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

南機場美食推薦這家「阿春媽媽涼麵店（張春涼麵）」，網路評論破千則，營業時間從早上7點開賣就有人來排隊，可以說是超人氣中正區早餐！價錢不貴、份量又多，不少在地人都會來買，喜歡吃辣的朋友建議可以加點辣椒更夠味。

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位置

地址在台北中正區中華路二段，從南機場夜市走路過來只要7分鐘，建議可以騎YouBike過來，剛好店家前面就能停YouBike。

營業時間

我撲空了兩次，第一次是店家公休，第二次是12點多到就賣完。這次我很早就來買，發現最保險就是在11點前來買。

點餐方式

現場超多在地人來排隊，很多熟客都是騎車來買，平日排隊人龍就很長，而且越接近中午人越多，而且天氣熱大家都是一次就買好幾包外帶。

▲內用直接進去點，外帶要先在左手邊排隊點餐，點完餐後右手邊排隊取餐。

菜單

▲菜單價錢請依店家現場為主，單賣涼麵以及味噌湯，涼麵份量有大、加大、特大。

環境

▲之前沒有開放內用，只有外帶，我剛好遇到開放內用，直接進到裡面點餐，但可能沒多久後內用也會要排隊。



▲內用桌面上都會有辣醬以及芥末，喜歡重口味的朋友可以加，他們家的辣醬我覺得偏香辣。

▲點味噌湯自己裝，就連蔥花也是整盤放在旁邊自己加，銅板價算是非常超值，來內用的客人幾乎都會點。

餐點

涼麵

我點了大碗涼麵，我覺得份量剛剛好。特大碗的份量真的很多，食量不大的話千萬不要輕易嘗試。麵量給得很大方，把醬汁跟麵條拌勻，可以聞到濃郁醬香，他們家的涼麵醬汁濃稠度適中帶有蒜香滋味，加入小黃瓜增添爽脆豐富口感。麵條口感屬於扎實帶點Q勁，愛吃辣的朋友可以加點辣油以及芥末，吃完涼麵整個有飽實感，份量比對價錢來說CP值算很高。

味噌湯

▲每碗只要20元，可以自己裝，裡頭有板豆腐，還可以自己加蔥花，湯頭口味清爽不會太厚重，搭配濃郁涼麵剛剛好。

結語

撲空兩次總算吃到了，不愧是超人氣南機場美食，剛開賣就有一堆人在排隊，難怪太晚去都吃不到。份量很多，麵條以及醬料都有一定水準，推薦給大家！

阿春媽媽涼麵店（張春涼麵）

地址：台北市中正區中華路二段401號

電話：02－23013417

營業時間：07：00－14：00賣完為止（周一、二休息）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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