ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！老師傅手工桂花條糕且吃且珍惜

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

位於中正紀念堂站的「劉仲記食品」，是創立於1949年的伴手禮專賣店，開賣超過一甲子，販售傳統糕點、軟糖、蜜餞、瓜子、麻荖、乾貨、堅果等等，來到這裡就好像挖寶般充滿樂趣！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲劉仲記食品最早是一家小攤販，後來才有了店面，距離捷運中正紀念堂站2號出口不遠。

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲從店面招牌就能看出店家有點歷史，很多老台北人都知道這家傳統糕點。

環境

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲劉仲記食品店內裝潢有點像以前的柑仔店，貨架上面擺著許多零食點心，擺放整齊，也有分門別類放置。

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

靠近門旁的貨架上面有許多特別的糕餅
像是玫瑰酥糖、桂花條糕、杏仁酥、香酥鍋粑、月餅等等，蠻多都是我第一次看到的糕餅。這區也是最受歡迎的，尤其是玫瑰酥糖、桂花條糕，常常太晚去就買不到。

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

也有許多懷舊經典零食
我個人最喜歡的是桃酥，搭配熱茶非常合拍，另外還有豬耳朵、飛機餅乾、海苔煎餅等等，都是小時候常見的零嘴。

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

乾貨堅果類像是椰棗、核桃棗、蜜棗、花生等等，算是很齊全，就連瓜子的口味也很多，比較特別的有玫瑰瓜子以及玫瑰南瓜子等等。

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

價目表

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲現場只能付現，不能刷卡。價錢請依店家現場為主。

商品

桂花條糕
比較少見的桂花條糕，糯米皮包裹豆沙餡，外層會有桂花釀，吃起來香甜。店家說現在製作手工糕點的師傅越來越少了，所以真的要且吃且珍惜。

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

玫瑰酥糖

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲每個人限購，如果想要買但架上沒有，可以直接詢問店員。玫瑰酥糖是許多長輩私藏茶點，搭配茶飲可以說是極好。

▲▼劉仲記食品》台北伴手禮推薦超懷舊台北傳統糕餅零嘴專賣店中正紀念堂附近美食外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

總結
來到老台北人的懷舊傳統糕點店劉仲記食品，就好像挖寶一樣充滿樂趣，還有全台少見的江浙手工糕點，現在能做的師傅越來越少了，且吃且珍惜！

劉仲記食品

地址：台北市中正區寧波西街28號
電話：02－23212606
營業時間：10：00－20：00（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►每開店必排隊！林口4.4星清燉拉麵　清甜蘿蔔湯＋Q彈麵條一吃上癮
►捷運大橋頭站60年老字號豆漿！必吃炸蛋餅夾滿滿韭菜、酥香不油膩
►網評一般卻天天大排長龍！基隆銅板魯肉飯　層次肉羹湯給料超豐富

關鍵字： 劉仲記食品 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【還沒睡醒嗎？】媽誤開奶瓶栓全撒在娃臉上XD

推薦閱讀

路邊圍爐享受炭燒杏仁茶！嘉義80年懷舊街邊攤　加顆生雞蛋更濃郁

路邊圍爐享受炭燒杏仁茶！嘉義80年懷舊街邊攤　加顆生雞蛋更濃郁

賣了快70年的台南深夜豬心冬粉！先做好排隊心理準備　內臟控必推

賣了快70年的台南深夜豬心冬粉！先做好排隊心理準備　內臟控必推

五星級香客大樓只要千元！新竹長和宮CP值爆表　還能入住舒適禪房

五星級香客大樓只要千元！新竹長和宮CP值爆表　還能入住舒適禪房

零食界好市多＋懷舊點心天堂應有盡有！台南最大零食批發工廠　

零食界好市多＋懷舊點心天堂應有盡有！台南最大零食批發工廠　

2大手搖飲周三最新好康快看

2大手搖飲周三最新好康快看

東京都廳202公尺免費高空展望台！

東京都廳202公尺免費高空展望台！

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑

全聯「小農米」買1送1　日本也愛吃

全聯「小農米」買1送1　日本也愛吃

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

必勝客報稅季6大優惠一次看

必勝客報稅季6大優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

台北福華大飯店60道港點粵菜吃到飽

與李雅英同遊釜山！「首發團」免3萬

鳥貴族台灣第4家店地點曝光

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

北市新開幕日式喫茶屋藏身大安巷弄

實測東京迪士尼海洋夢幻泉鄉DPA該不該買

立山黑部看雪壁　6月出發體驗加分再享限時特惠

熱門行程

最新新聞更多

2大手搖飲周三最新好康快看

東京都廳202公尺免費高空展望台！

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑

全聯「小農米」買1送1　日本也愛吃

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

必勝客報稅季6大優惠一次看

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

bb.q CHICKEN開賣全新奶香卡滋炸雞

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366