挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！老師傅手工桂花條糕且吃且珍惜

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

位於中正紀念堂站的「劉仲記食品」，是創立於1949年的伴手禮專賣店，開賣超過一甲子，販售傳統糕點、軟糖、蜜餞、瓜子、麻荖、乾貨、堅果等等，來到這裡就好像挖寶般充滿樂趣！

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位置

▲劉仲記食品最早是一家小攤販，後來才有了店面，距離捷運中正紀念堂站2號出口不遠。



▲從店面招牌就能看出店家有點歷史，很多老台北人都知道這家傳統糕點。



環境

▲劉仲記食品店內裝潢有點像以前的柑仔店，貨架上面擺著許多零食點心，擺放整齊，也有分門別類放置。

靠近門旁的貨架上面有許多特別的糕餅

像是玫瑰酥糖、桂花條糕、杏仁酥、香酥鍋粑、月餅等等，蠻多都是我第一次看到的糕餅。這區也是最受歡迎的，尤其是玫瑰酥糖、桂花條糕，常常太晚去就買不到。

也有許多懷舊經典零食

我個人最喜歡的是桃酥，搭配熱茶非常合拍，另外還有豬耳朵、飛機餅乾、海苔煎餅等等，都是小時候常見的零嘴。

乾貨堅果類像是椰棗、核桃棗、蜜棗、花生等等，算是很齊全，就連瓜子的口味也很多，比較特別的有玫瑰瓜子以及玫瑰南瓜子等等。

價目表

▲現場只能付現，不能刷卡。價錢請依店家現場為主。



商品

桂花條糕

比較少見的桂花條糕，糯米皮包裹豆沙餡，外層會有桂花釀，吃起來香甜。店家說現在製作手工糕點的師傅越來越少了，所以真的要且吃且珍惜。

玫瑰酥糖

▲每個人限購，如果想要買但架上沒有，可以直接詢問店員。玫瑰酥糖是許多長輩私藏茶點，搭配茶飲可以說是極好。



總結

來到老台北人的懷舊傳統糕點店劉仲記食品，就好像挖寶一樣充滿樂趣，還有全台少見的江浙手工糕點，現在能做的師傅越來越少了，且吃且珍惜！

劉仲記食品

地址：台北市中正區寧波西街28號

電話：02－23212606

營業時間：10：00－20：00（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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