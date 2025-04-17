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大阪29間「住宿懶人包」各家優缺一次看！依車站分類排行程更方便

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活

每次去大阪最常住的地點就是心齋橋、道頓堀、難波附近，因為除了買東西購物逛街方便外，最後一天搭車到關西機場也方便，藥妝店、大型百貨、電器行也多，這篇來分享親身住過的大阪飯店，優缺點都會寫在裡頭，基本上都乾淨就是房間大小、價格的問題，有CP值超高的「Kamon Hotel Namba」；就在南海電鐵樓上的「大阪瑞士南海酒店」；超舒適的本町「考迪亞酒店」、位置超好的「Cross Hotel十字飯店」，這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考嚕！

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▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

新大阪｜Remm Shin Osaka 雷姆新大阪飯店
JR、新幹線、HARUKA等等交通交匯處，交通方便，不過附近逛街景點不多，晚上有點無聊，比較適合關西旅遊第一天或是最後一天入住，前往機場很方便呀！

上次第一次住在新大阪站，想說沒住過這一區，又看到Remm Shin Osaka雷姆新大阪飯店就在新大阪站樓上，交通方便，而且價格也不貴，就入住了一晚看看，還不錯耶！大廳位於車站12樓，因為車站太大，分成好幾層樓，一開始有點混亂，不過Remm Shin Osaka雷姆新大阪飯店就在3樓新幹線月台入口那層就對了。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Remm Shin Osaka 雷姆新大阪飯店

梅田｜ Hotel Binario Umeda
百貨公司林立，光是逛街就逛不完了，而且交通方便，要去神戶、京都都方便呀！

梅田的Hotel Binario Umeda，離JR大阪站御堂筋北口出來走路約十分鐘，最近的地鐵站是中津，附近逛街很方便，很多服裝店還有古著店，也有賣美妝、雜貨大間的Loft，旁邊就有便利商店，離熱鬧的茶屋町很近，飯店一樓的餐廳還有提供神戶牛涮涮鍋，早餐還有神戶牛咖哩飯，房間是2019.04更換飯店品牌名稱重新開幕。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Hotel Binario Umeda

淀屋橋｜Sanco Inn Osaka
附近餐廳小店很多，商業大樓林立，交通方便，而且附近商旅的價格都挺便宜的，CP值很高！

這次在大阪住在淀屋橋附近的 Sanco Inn Osaka Yodobashi三交イン大阪淀屋橋，第一次住淀屋橋附近出乎意料的方便耶，到梅田只有一站的距離，心齋橋兩站，附近有便利商店，很多好吃拉麵店，房間乾淨又很安靜！Sanco Inn Osaka Yodobashi其實離肥後橋站也近。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Sanco Inn Osaka

本町｜Hotel Cordia Osaka Hommachi 大阪本町考迪亞酒店
Hotel Cordia Osaka Hommachi大阪本町考迪亞酒店距離難波跟梅田站都只有兩站的距離，地點方便，離逛街的熱區都不遠，從飯店出發到環球影城也大約半小時車程而已。

房間非常舒適，床墊使用德國進口GELTEX名床，還有獨特的枕邊芳香噴霧，基本房型就很寬敞，酒店內的藝術作品與走道的燈光、牆上的光影投射，都有獨特的藝術美感。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Hotel Cordia Osaka Hommachi 大阪本町考迪亞酒店

心齋橋｜大阪心齋橋昆泰薩漫畫和書酒店
熱鬧的逛街中心，可以從早逛到晚，從早吃到晚，藥妝、百貨、二手精品店都很多，晚上怕無聊的可以住這，店家都開到很晚。

大阪心齋橋昆泰薩漫畫和書酒店現在轉型成漫畫飯店，非常特色，之前有住過Quintessa Hotel在大阪灣的飯店，要去海遊館跟環球影城都很方便，有免費的接駁車，重點是房間很大早餐又好吃，印象很好。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

大阪心齋橋昆泰薩漫畫和書酒店

心齋橋｜HOTEL Hillarys Shinsaibashi
心齋橋地鐵站附近的HOTEL Hillarys Shinsaibashi（原名HOTEL FELICE Shinsaibashi by RELIEF），2018.10開幕，什麼都還是新新的，房間小雖小，但是乾淨白天採光又好，還有大眾浴場跟洗衣機，從心齋橋地鐵步行約十分鐘內就到，附近也有便利商店，吃東西也方便，真的算是很不錯的住宿地點！

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

心齋橋｜Hotel Code 心齋橋科德飯店
這次選了一家2017年3月底開幕的飯店Hotel Code Shinsaibashi，心齋橋科德飯店，地理位置很好，就位於心齋橋商店街旁邊，大丸百貨北館旁邊的巷子進去，逛街購物都很方便。 附近逛的買的藥妝服飾也非常多，住在這裡真的很方便，但是很噴錢啊！這次從關西機場搭乘南海電鐵Rapi:t到難波站後，直接步行到飯店，走路時間大約15分鐘，離心齋橋地鐵站約10分鐘。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Hotel Code 心齋橋科德飯店

道頓堀｜Holiday Inn Osaka Namba
每次到大阪都會住不同的飯店，這次選在離道頓堀川不遠的Holiday Inn Osaka Namba，位置就在道頓堀川很多人都會去排隊吃的一蘭拉麵附近而已，驚安殿堂也是過個路口就到了，千日前商店街也在附近，大阪燒、串炸、拉麵、各個藥妝店都在附近，逛街吃東西實在是方便的不得了！

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Holiday Inn Osaka Namba

道頓堀｜Cross Hotel
大阪的Cross Hotel 十字飯店，位於道頓堀，後來在京都也開了一間，離固力果先生的戎橋筋商店街很近，地鐵難波站出來是14號出口出來往回走會比較近一些，另外有網友建議走15B出口有電梯。Cross Hotel 這棟樓還有蠻多餐廳的，櫃台很特別，是圓弧型的設計，整個飯店大多是紅黑白的顏色。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Cross Hotel

難波｜Vessel Inn Namba
Vessel Inn Namba是2022年3月開幕的新飯店，房間雖然小了點，不過單人房一個人入住空間綽綽有餘，地理位置非常好，過個馬路就是熱鬧的心齋橋商圈，走到難波地鐵站、近鐵難波站、南海電鐵都不遠，飯店內有洗脫烘投幣式洗衣機，電熱水壺還是百慕達BALMUDA的，設備齊全，最喜歡的是地點方便，去哪都方便。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Vessel Inn Namba

難波｜APA飯店 難波站東
這次在APA飯店難波站東住了三天，之前經過這裡時就覺得這家APA飯店地點也太好，這次入住真的覺得很方便，吃東西方便，最後一天去機場也方便。這邊離南海電鐵約三分鐘、千日前道具街約一分鐘、黑門市場五分鐘，附近小吃很多，藥妝店也很多。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

APA飯店 難波站東

難波｜Sotetsu Fresa Inn 大阪難波
Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba 相鐵 Fresa Inn大阪難波是2019開幕的飯店，就位於南海電鐵、高島屋的斜對面而已，入住的時候才剛剛開幕兩天，夠新了吧！因為最後一天要搭車到關西機場，所以通常都會住離南海電鐵比較近的飯店，訂房的時候看到這家好像很新的樣子，而且價格很便宜，早早訂房，一人入住才一千出頭，真的是非常划算！

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Sotetsu Fresa Inn 大阪難波

難波｜大阪難波日和飯店 Hiyori Hotel
平常到大阪最愛住的就是難波車站週邊，不只是逛街吃東西方便，最後一天要到關西機場回台灣也很方便，直接到南海電鐵坐車，不用拖著行李走太遠真的很方便！

有次到大阪住在 Hiyori Hotel Osaka Namba大阪難波日和飯店，地點非常好，就在南海電鐵旁，出站不到五分鐘就到，除了附近有高島屋、Namba City等購物商場外，走到熱門景點道頓堀也不遠，另外還可以去黑門市場吃海鮮；千日前道具街逛逛廚具、鍋碗瓢盆；日本橋站買動漫、電器也都很近。

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大阪難波日和飯店 Hiyori Hotel

難波｜難波麗都大酒店 Agora Place Osaka Namba
難波麗都大酒店 Agora Place Osaka Namba（原Red Roof Plus Osaka Namba 紅屋頂加級大阪難波飯店），位置應該算是最好的吧，因為最後一天要搭南海電鐵到關西機場，所以把這Red Roof Plus這家飯店安排在最後一天，離南海電鐵站最近，步行時間約10分鐘！難波麗都大酒店入口處小小的，旁邊就是一家超商（現在變為全家）。

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難波麗都大酒店 Agora Place Osaka Namba

難波｜Hotel Monterey Grasmere Osaka
Hotel Monterey Grasmere Osaka 大阪蒙特利格拉斯梅爾酒店就位於JR難波站旁邊，地下街就可以通到近鐵、地鐵，以及心齋橋、難波的逛街熱鬧區，Hotel Monterey Grasmere Osaka的Lobby位於24樓，裝潢設計得很典雅，還擺了不少藝術品，有歐洲的感覺，飯店裡還有一個美術館唷！

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

Monterey Grasmere Osaka

難波｜IL Cuore Hotel
Il Cuore Hotel優點就是地點真的算是非常好，房間也乾淨，從地鐵難波站出來是5號出口，牆上就有飯店的廣告，出口有手扶梯，不怕行李搬不動（5號出口附近有很多投幣式置物櫃可以放行李，順便提供一下資訊）。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

IL Cuore Hotel

難波｜大阪瑞士南海酒店
位於難波站、南海地鐵樓上的Swissotel Nankai Osaka Hotel 大阪瑞士南海酒店，價格不便宜，但是地理位置真的很方便！因為最後一天行程是玩環球影城後，晚上要搭南海地鐵往關西機場，玩完累翻之際還可回飯店稍微休息下再拿行李前往機場，真的很方便。

這次是從京都搭乘京阪電車前往大阪，在梅田站下車，再轉地下鐵御堂筋線到難波站下車，跟著南海電鐵的指標走就是了！

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大阪瑞士南海酒店

難波｜Fraser Residence Nankai Osaka
Fraser Residence在30幾個國家都有，真的是國際公寓，這間位於大阪難波車站的斜後方，因為到了難波站出錯出口了，所以大概繞了一下才找到，不過大致上就是在高架道路轉角處，高島屋附近，斜對面有一家一風堂，旁邊還有丸龜製麵，離大家都愛的老爺爺蛋糕也不遠，要去逛心齋橋、千日前商店街也好方便，黑門市場吃海鮮也是好近，去高島屋買伴手禮更可以不用提著大包小包走好久。

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Fraser Residence Nankai Osaka

難波｜大阪難波東方飯店 Namba Oriental Hotel
大阪難波東方飯店Namba Oriental Hotel，位於千日前商店街裡，離難波車站很近，所以第一天到關西機場後，直接坐Rapi:t機場快線直接到難波，走到飯店也不到10分鐘吧，地理位置非常優呀！

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大阪難波東方飯店 Namba Oriental Hotel

長堀橋｜心齋橋 Sarasa Hotel
這次在大阪住在Sarasa Hotel Shinsaibashi心齋橋薩拉薩飯店 也翻成心齋橋更紗飯店，開幕不久，看起來還新新的，地理位置也很不錯，就在長堀橋站旁，從心齋橋站步行到飯店約十五分鐘，不過如果走長堀橋地下街一路逛過來，還蠻快的！

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心齋橋 Sarasa Hotel

日本橋｜難波嘉能飯店 Kamon Hotel Namba
這次在大阪住到一間很可愛的飯店「大阪難波嘉能飯店Kamon Hotel Namba」，一開始感覺起來應該是青年旅館風格，所以對設備之類的沒有什麼期待，想說乾淨就好了，沒想到入住後覺得真的很不錯，高於期望值非常多，太對得起這個房價了。

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難波嘉能飯店 Kamon Hotel Namba

日本橋｜難波黑門WBF飯店
雖然名稱寫的是在難波，但是實際上是在日本橋站，難波黑門WBF飯店地點就在黑門市場入口處斜對面而已，附近逛街吃東西都方便，而且隔壁就有Lawson便利商店，離道頓堀、心齋橋都不遠，附近有千日前道具街、黑門市場，還有電器Bic Camera，走到日本橋站坐地鐵或近鐵都很快，最後一天走到南海電鐵搭到關西機場也很方便，地點真的挺棒的！

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難波黑門WBF飯店

日本橋站｜道頓堀川畔 兼吉飯店 Kaneyoshi Ryokan
住過很多家飯店，不過有日式榻榻米的房型飯店卻不多耶！這次分享的道頓堀川畔 兼吉飯店 Kaneyoshi Ryokan，有些訂房網翻譯成兼吉飯店或金吉旅館，飯店地點很好，就在熱鬧滾滾的道頓堀川畔，離很多人愛去的道頓堀激安殿堂、一蘭拉麵都很近，走路到戎橋筋熱鬧逛街區域也就在附近！

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道頓堀川畔 兼吉飯店 Kaneyoshi Ryokan

難波｜御宿野乃難波酒店
天然温泉花風の湯御宿野乃，是Dormy Inn系列飯店，離Dormy Inn Premium也很近，就在同一條街上，因為是家庭旅遊，訂了兩間雙人房附早餐，假日房價要六千多，實在是不可愛，不過住起來還算舒服，重點是很方便。

離日本橋站1分鐘，從難波地鐵站走到飯店約15分鐘，到黑門市場5分鐘，最後一天走到南海電鐵難波站搭去關西機場也差不多15分鐘，隔壁就有7-11，轉角有全家，附近也有藥妝店、超市，走到道頓堀更只要10分鐘內可到，真的很方便！

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御宿野乃難波酒店

日本橋｜倉本飯店
ホテル くら本 倉本飯店地點位置不錯，位於地鐵堺筋線長堀橋與日本橋站中間位置，房型都是日式和室房型，每次到大阪總是會選擇住在道頓堀或者是難波一帶的飯店，不過鬧區裡的飯店缺點就是房間真的都挺小的，不然就是家庭旅遊，人數比較多時，房間不好訂，家族旅遊或是人多時，倉本飯店是很好的選擇喔！

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

倉本飯店

日本橋｜Dormy Inn Premium 難波
Dormy Inn Premium 難波天然溫泉夕霧の湯很多人推薦，飯店有溫泉、宵夜有拉麵，這次也入住了一天，位置位於日本橋與長堀橋地鐵站間，位置是還算不錯，不過之前都住在心齋橋、千日前商店街附近的飯店，所以會覺得Dormy Inn Premium離逛街的地方有點距離啦！

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Dormy Inn Premium 難波

關西機場日航飯店
不想一大早起床還要從大阪市區趕車到機場，就直接住在關西機場連通道對面的日航飯店Hotel Nikko Kansai Airport，不得不說，還真的是很方便耶，就是可以多睡一段時間啦！關西機場日航酒店就位於機場JR、南海電車站再走過去AEROPLAZA，另外一家膠囊旅館First Cabin也在這裡，Lobby在一樓，房間非常多，這次入住單人房，空間很寬敞！

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關西機場日航飯店

大阪灣精萃飯店 Quintessa Hotel Osaka Bay
環球影城外的飯店價格實在是不便宜，這次發現一家也是USJ官方合作的飯店Quintessa Hotel Osaka Bay 大阪灣精萃飯店，是2018年3月重新裝修開幕的新飯店，除了有接駁車可以到USJ園區，價格非常平易近人，一般的雙人房型空間大得不得了，幾乎可以在裡頭奔跑了，早餐也超好吃。

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大阪灣精萃飯店 Quintessa Hotel Osaka Bay

THE SINGULARI HOTEL＆SKYSPA
這次入住的飯店是2017年8月開幕的THE SINGULARI HOTEL＆SKYSPA，是跟大阪環球影城正式合作的飯店，入住的時候才開幕不到三個月，最愛住新的飯店了，大阪難波也有同一集團開的飯店，2017年7月開幕的 Candeo Hotels Osaka Namba大阪光芒飯店，就在日本橋站附近。THE SINGULARI HOTEL＆SKYSPA位置非常好，出了環球影城站，右手邊就可以看到飯店入口。

▲▼這篇依車站分類，給大家當做大阪住宿的參考。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

THE SINGULARI HOTEL＆SKYSPA

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