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新竹80年「鯊魚肉丸」外Q餡香！濃郁湯底＋滿滿骨仔肉有夠涮嘴

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

說到新竹必吃，個人最愛的就是「石家魚丸」！一定要點骨肉魚丸湯，包餡魚丸很大顆，內餡又好吃。一大早八點就開始營業，以前很愛當早餐吃，魚丸是深海鯊魚肉，內餡包了豬肉、蔥，還有脆脆的荸薺，調味很棒，再加上軟嫩骨仔肉，香甜湯頭吃完超滿足！

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交通

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲石家魚丸位於新竹國小附近，不太好停車，很多人都亂停。之前常常因為找不到車位就作罷不吃了，或是直接買外帶。

環境
石家魚丸1944年開幕至今，已經是有八十多年歷史的老店，同一條街上還有石記魚丸，不過個人還是偏愛石家魚丸的味道。記得對面的店面也是座位區，也是掛著石家魚丸的招牌，內用空間整潔度還可以，但桌上油油的。

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲本店一邊是座位區，另外一邊可以看到工作人員在做魚丸跟撕骨仔肉。

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

菜單
魚丸湯有分成有包餡跟無包餡，個人覺得包餡的比較好吃，滷肉飯也是很多人會點，還可以加蛋。照片是舊的，除了滷肉飯外，其他品項都漲了5到10元。

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

餐點

骨肉魚丸湯
真的很喜歡這間店魚丸的味道跟口感，有芹菜跟荸薺的香氣跟脆度，魚丸口感很彈，不會軟軟的，肉餡也好吃！在其他地方吃不到，有些店家還會特地買他們的魚丸來賣。

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲湯頭偏油，但是很香濃、順口。骨肉新鮮軟嫩，沒有腥味，還有QQ的筋的口感，每次都一定要喝！

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

滷肉飯

▲▼石家魚丸，81年歷史老店，心中最愛骨肉魚丸湯，沒有其他。（圖／部落客水晶授權提供）

▲口味偏甜，滷肉飯有點太濕。以前的比較好吃，後來越來越濕，如果不喜歡太軟、太濕的滷肉飯建議不要點。

石家魚丸

地址：300新竹市東區興學街27號29號
電話：03－5242965
營業時間：周二至周日08：00－17：50（周一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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