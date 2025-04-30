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療癒空間坐擁無敵海景！石門預約制咖啡廳　350元喝3種手沖咖啡

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

先前去過三芝海景咖啡廳「我們在海邊」，絕美的海景風光令人印象深刻，最近又發現一家在富基漁港附近的「鵵Rabbird」，原來是同個老闆開的！同樣是預約制咖啡廳，雖然只有一層樓，但是海邊美景也很無敵。來喝咖啡的這天天氣不好，雲層很厚，最後還下起大雨，不過雨天景色也是別有一番景緻。傍晚烏雲散去，有一點點光線透出來，海景實在太美麗了，以後一定又會引起一股熱潮！

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位置＆停車資訊

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲鵵Rabbird的位置就在漁港附近，周圍也很好停車，有富基漁港的收費停車場，路旁沒有劃線的地方也可以停車。

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

環境
店內有大片落地窗，還是間寵物友善咖啡廳。當天遇到的工作人員名字是牛奶，只要她上班就會帶上寵物柴犬「嘎逼」，嘎逼的厭世臉實在是太可愛了，嘴邊肉好好揉！

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲傍晚可以看到夕陽餘暉，還可以看到漁船入港，別有一番風景。

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲店內幾乎每個位子都可以看到海景。

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲另外還有一個獨立的單人沙發區，感覺很適合I人。

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲店內使用的杯盤以及陶藝品也都好可愛，摸起來很有溫度，也很有質感。

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲可愛的嘎逼，三不五時就去摸兩下，太溫馴了！

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

菜單
鵵Rabbird的消費方式跟一般咖啡廳不一樣，一個人費用就是350元 ，可以喝到三杯手沖咖啡，甜點要另外單點，均一價150元。由於是預約制的，所以記得先到店家IG傳訊息預約，有時候會有散客進來，如果預約沒有滿的話也有機會可以進來喝咖啡。

餐點

咖啡
手沖咖啡都很好喝，清爽順口帶著花香，基本上都會附上一片太妃糖巧克力，搭配上微苦的手沖咖啡非常對味。每上一杯咖啡，店員都會詳細介紹咖啡的豆種跟風味，其中有一款帶著明顯的桂花香，一連喝了好幾杯，胃也不會覺得不舒服。

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

伯爵戚風

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲另外搭配了清爽的鮮奶油，可以沾著吃，伯爵戚風的口感鬆軟又不會太乾，單吃就能感受到明顯的伯爵茶香氣。

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

檸檬塔

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲實在是太喜歡他們家的檸檬塔了，酸到心坎裡，底下的塔皮也很好吃，喜歡這種很酸的檸檬塔！

▲▼石門｜鵵 Rabbird，窗框內就是海景，預約制手沖咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

總結
雖然鵵Rabbird開在石門區，真的有點遠，但是算是海景咖啡廳的首選！老闆很厲害，地點都選得很有特色，重點是咖啡跟甜點非常優秀，再遠都值得跑一趟！

鵵 Rabbird

地址：新北市石門區崁子腳路18－2號
營業時間：13：00－18：30，不定期開放

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

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