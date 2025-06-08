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全台最大「8000坪繡球花海」盛開中！預估花期美到七月底

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

一年一度的繡球花田終於綻放啦！這一次來介紹全台面積最大的「高家繡球花田」，其中又以「高家繡球花第三園區」的繡球花更為璀璨繽紛。整個園區佔地有八千多坪，將近百種的品種可以好好欣賞，目前的花況已經來到了7至8成，花期預計到7月底，各位趕緊來享受被繡球花圍繞的夢幻體驗。如果各位離陽明山比較近的話，也可以前往「高家繡球花第二園區」。

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▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

交通
如果各位有來到高家繡球花田第三園區的話，在園區外圍中有三到四個私人停車場，分為A－D區，所以不需要擔心停車的困擾，目前汽車為100元、機車50元。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

門票
目前門票的費用為200元，而且最棒的就是還可以在園區折抵100元。園區內有提供飲品咖啡、小吃與伴手禮等，都是可以做折抵的。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

介紹
高家繡球花田在早些年前就一直想要來朝聖了。加上前一個月又重新看了大愛劇場的「草山春暉」後，對於高家人的故事更有帶入感。所幸在今年繡球花盛開的季節，馬上利用平日衝來朝聖。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

繡球花海
整片園區依山勢綿延起伏，藍紫交錯的繡球花在翠綠山林的襯托下更顯清新雅緻。蜿蜒小徑穿梭其中，彷彿引領著旅人進入花的迷宮，沿途可見繡球花盛開成牆，繁花簇擁，每一轉彎都是令人驚喜的景緻。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

五彩繽紛的花花世界
不同層次的藍與紫交織成繡球的海洋，偶爾點綴幾叢粉白與嫩綠，讓整體畫面更富層次與生命力。遠處山坡上的繡球更是密集綻放，如雲海般鋪展而下，視覺震撼之餘也讓人感受到自然與人工巧妙融合的美感。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

整個山頭都是繡球花
因為園區屬於山坡的地形，所以有著層層的堆疊，加上每一層都綻放出不同色調的繡球花海，所以不管從哪一個角度放眼望去都會是滿山滿谷的景色。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲今年又比以往多了更多的網美打卡點，有純白的水橋，水橋下方還可以聆聽到潺潺的流水聲。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲還有被繡球花所圍繞的車站亭。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲以及垂吊粉色透明球的花海隧道。

注意事項
這邊會建議各位平日前往，因為假日的話會有許多遊覽車，雖然佔地有八千多坪，但人潮一多，拍起照來就沒那麼好看了。

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高家繡球花田第三園區。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

高家繡球花園

地址：新北市萬里區大坪路32-6號
電話：0960－956271

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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