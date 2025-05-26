玻璃天井房仰望星空＋踏出門就是超大泳池　宜蘭純白包棟民宿

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

年初才來住悠悅光新樂館，不到一年的時間馬上又來住這間質感宜蘭民宿「悠悅光Aura Villa」。這已經是我第三訪了，每一次來都可以發現不同的細節與美，純白的現代設計建築民宿，不僅有網美泳池，包棟的話還有烤肉空間、桌遊與卡拉OK的選擇與服務。

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四季皆有不同美景

還記得第一次前往的時候是豔陽天，那時候帶著小朋友一起在後方的泳池玩水，那時候每一個人都留下了很好的回憶。而第二次前往的時候是住悠悅光新樂館，當時是落羽松的季節，整個庭院全是黃澄澄的落羽松，那時候真的宛如世外桃源一般的景色。這一次的前往剛好遇到了雨季，下過雨後的冬山瀰漫著一股薄薄的霧氣，此時的景象真的是夢幻般的存在。

環境介紹

大廳

建築採選用原木傢俱，整體營造出美觀大方的質感。開放透明的空間、完美極致的採光讓人瞬間墜入夢幻的國度裡，低調中又不失優雅，顯得更寬闊自在。每一位賓客也都有提供迎賓下午茶點，有蛋糕還有千層酥。

▲最貼心的就是大廳裡也會放置小點心，咖啡機，廚房的冰箱裡也有提供飲料都可以免費取用。

▲提供腳踏車可以免費租借，梅花湖就在民宿附近而已，下午沒事的話都可以去走走。

▲每一個空間都很抓住旅人的眼睛，樓梯鏤空透明的設計，加上高挑的空間凸顯了華麗的質感。

烤肉區

如果是包棟的話，民宿的後方還有戶外烤肉區，座位也很有設計感，烤爐是選用瓦斯的大型烤爐，可以省掉許多升火的時間與困擾。

戶外庭院

不管是前庭還是後院都有很大的空間可以盡情的活動，不但有盪鞦韆、搖椅，後方還有游泳池，可以跟家人朋友一起到這裡盡情地放鬆。

泳池區

泳池有一定的深度，對於真的想游泳的旅人來說可以真正的運動到，而且這裡的設備也很完善，不但有躺椅可以曬太陽，一旁還有清洗區。

房型介紹

表現主義（玻璃屋雙人房）

泳池旁有一間獨棟的玻璃屋民宿，這間有著絕佳的穿透視野，一走進裡頭會先看到流理臺來區隔出玄關的空間，在這間還可以自行簡易的烹煮。流理臺後就是臥室，把窗簾拉開一面是戶外泳池，另一面是綠意的小森林，最棒的就是床的正上方還有設計天井，光線真的太好了，也有一個很棒的住宿空間，而且這個房間裡還有開放式的浴缸可以泡澡。

浪漫主義（天窗雙人房）

悠悅光Aura Villa的每一間房型都有著絕佳的採光，還有機會看到美麗的光影在房內挪移著，這間浪漫主義房型同樣有天井，而且牆面還是傾斜的設計，在視覺的呈現上真的很獨特。

超現實主義（雙人房）

位於二樓的超現實主義雙人房，一早進房裡就可以看到超大顆的月球高掛在房內。這間房型還有獨立的陽台空間，一走出陽台落羽松就在眼前，讓我們可以更近距離的接近大自然。

意識流主義（雙人房）

此次我所入住的是意識流主義雙人房，這間房型相較其他房型坪數更寬敞，而且房間兩側都是大片落地窗的設計讓整體的視野都可以欣賞到最宜人的景色。

▲電視有安裝伸縮的設計，不管在床上又或者是坐在沙發上都可以將電視自由的轉到合適的方向。

▲房間內的桌上還有簡易的餅乾跟茶包，冰箱裡同樣也有擺放飲品。

▲除了衣櫃裡有保險箱以外，廁所還有體重計。

衛浴空間裡有獨立的橢圓型浴缸可以泡澡

最吸睛的就是還可以邊泡澡邊看綠意的景色，沐浴用品選用Oliva系列的產品還有Panasonic吹風機。

▲最值得一提的就是衛浴空間內還有安裝暖風機，在冬天的時候就算脫光衣服在廁所也可以感覺到很溫暖。

早餐

悠悅光Aura Villa 早餐是以西式套餐的方式呈現，飲品有紅茶、豆漿還有咖啡可以選擇，如果有吃素的旅人，民宿也有提供素食的早餐。

結語

悠悅光民宿位於宜蘭的冬山，緊鄰梅花湖，開車10分鐘以內即刻到達，但比起大家熟知的梅花湖，我更推薦的宜蘭景點是「三清道祖總廟」，在冬山的正上方，可以遠眺整片冬山的景色，梅花湖更是一覽無遺。而這次前往發現又有兩間新蓋的民宿即將完工，就讓我們一起期待後續悠悅光日後的新作吧！

Aura Villa 悠悅光

地址 : 宜蘭縣冬山鄉梅湖路160號

電話 : 0966－667582

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