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宜蘭「清水模四合院」包棟住一晚　爬上屋頂看星星聽蟲鳴超療癒

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

似乎從很小的時候，我就不斷的幻想，以後自己長大想要住在類似三合院的地方，長大了這個想法依舊還在，但還沒能實現。這一間宜蘭民宿「壯圍張宅」以四合院為概念，就成了我一直想要入住的空間。在這裡住上一晚，真的太棒了，很難想像這棟建築是30年前就已經建好了。

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空間介紹

隱密入口處
如果不特別說明，很難讓人相信這棟低調卻風格鮮明的建築，竟已有三十多年的歷史。它不是新蓋的民宿，也不是設計展覽的一部分，而是業者本來的自宅「張宅」。這棟位於宜蘭壯圍的建築出自台灣知名建築師黃聲遠之手，建造之初便蘊含著對「家」的深刻詮釋與生活哲學。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲就連入口處都以綠植排成一條綠植小徑，相當的隱密。

雖然已歷經數十年，張宅的設計卻毫不過時。反而隨著時間推移，更加展現其對空間尺度、材料質感與人居關係的深刻理解。這不是流行式的現代感，而是一種不受潮流左右、由內而外散發出來的現代精神——寧靜、簡潔、與土地共處的態度。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲採用大量清水模與紅磚，外觀素淨而沉穩，隨著歲月流轉反而更顯風韻。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

在前院的空間裡，設有一座魚池，池中游著幾尾錦鯉，不急不緩地穿梭於水草之間。這個魚池不是設計上的點綴，而是營造氛圍的核心之一。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲前院還有一個休憩的小角落，這邊擺放木桌椅，可以坐在那裡喝茶、看魚、聽風。

一踏入張宅，彷彿瞬間與外界隔絕
走進另一個靜謐而溫暖的世界。屋內的空間主調為木質材質，以溫潤的木頭構成，色澤沉穩柔和，不搶眼、不浮誇，卻自帶安撫人心的力量。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

木質語彙與清水模的質樸灰色相互融合
看似對比，實則平衡。一剛一柔，一冷一暖，在空間中彼此交融，構築出一種低調卻極具深度的生活美學。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

很多讓大家聚會的公共空間
光是客廳就有四處，如果一起來包棟的話，就可以長輩在一個地方，年輕人在一個地方，小孩子又在另一處玩，互相不打擾，卻因為落地窗的設計，又可以看到彼此。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

公共區域與私密空間巧妙分離，像是開放式的客廳與餐桌區，設計上沒有牆面阻隔，而是以家具本身劃分機能，讓光線與視線都能自由流動。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲也設有麻將的設備，如果家人一起前往有需要的話也可以使用。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲廚房的空間也可以使用，但不提供開伙，這邊也有提供咖啡機。

建築採一層樓回字型配置，中心是一座開放中庭
四周圍繞著寢室與生活空間，日光與微風得以自在流動。屋頂可行走的設計，讓人能走上高處，從不同角度欣賞田野與天光的互動，體驗建築與自然的緊密對話。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲走進中庭，看見陽光灑落牆面；夜晚時坐在長廊聽風聲穿過樹梢，感受歲月靜好——就如當年設計這個家的初衷一般，真實且安穩。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

房型介紹

婆婆房
張宅全棟總共有五間雙人房，最多可以睡10個人。主要以包棟為主，但有時候也會接散客，如果有需求的話都可以私訊詢問。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

千金四人房
這一次我所入住的是「千金四人房」，而這裡的四人房並不是一間房兩張雙人床，而是兩間雙人房跟一個客廳，打造另一個獨立的空間。而且千金四人房還有一個獨立的後院空間。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲千金四人房的另一間雙人房。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲千金四人房中的獨立客廳空間。我非常喜歡不管在哪一個空間，都有足夠的光線灑入，在清水模天花板上還有天井的設計。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

我最喜歡的，是那寬敞而錯落有致的戶外空間
與其說它是建築的一部分，不如說這些戶外區域才是整個張宅呼吸的節奏所在。除了入口處靜謐的前院與中央引光納風的中庭外，我最喜歡的就是與主臥與四人房相連的那片後院，不像設計過的花園那樣刻意，而更像是自然延伸的生活場域。屋後沒有圍牆阻隔視線，眼前是坦蕩的田野風光，一望無際，天與地之間毫無遮蔽。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

清晨醒來，只要拉開門，就能赤腳走進後院，坐在戶外的長椅上喝一杯茶，午後則可以躺在藤椅上小憩，聽風掃過樹梢、光影移動；夜晚時，後院更像是一處靜謐舞台，仰頭看星星，腳邊是蟲鳴，此刻的靜，比任何音樂都動人。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲一旁還有石階，可以走上天臺，欣賞不同的視野景色。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

客房

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲整體的色調相當的古色古香，這裡是民宿的側邊位置，同樣也有露台的設置。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

主臥房

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲與後院相連接的房型。推開門走出房外，就是大片的草皮。

用餐介紹

下午茶
張宅的下午茶使用在地的食材與傳統熟悉的滋味。透過這些的味道喚醒了兒時回憶。除了有水果以外，還有宜蘭非常知名的牛舌餅與當地麻糬。就連飲品都是超級傳統的麵茶，讓我們自己調出自己喜歡的濃度。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

早餐
是我最愛的中式早餐，有地瓜粥還有超多現炒小菜，而且店家堅持不使用罐頭，每一道都是熱騰騰的。除了有清粥小菜以外，還有水果跟麵包，這樣早餐的分量真的很有飽足感。

▲▼2025宜蘭民宿推薦【壯圍張宅】現代版的四合院包棟民宿。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

壯圍張宅

地址：宜蘭縣壯圍鄉過嶺路1巷36號
電話：0928－018999

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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