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微風庭院享用道地峇里島雞湯＋傳統燉菜烤豬　烏布隱世美食

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

在峇里島旅行最不能錯過的絕對就是烏布市集，這是我每一次前往都一定要安排的地方。因為這邊真的太好買了，任何手工飾品在這邊買都可以殺到很便宜。而在這一次第五天的峇里島行程中，我們的午餐就來了這一間位於小巷弄裡的「Warung Krisna」細細品味在地峇里島美食。

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位置
隱藏在烏布的迷人巷弄之中，在這條峇里島的建築中會看到一個茅草的屋簷，這樣接地氣的地方就是我們今天的午餐所在地Warung Krisna。

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

背景
由兩位熱愛烹飪的老闆細心經營，每道菜餚皆融入峇里島的飲食傳統與獨特風味，彷彿將島上的美食文化濃縮於每一口佳餚之中。

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境
傳統的茅草屋頂與木質裝潢，搭配綠意盎然的庭院座位區，營造出靜謐悠閒的氛圍，讓顧客遠離烏布街頭的喧囂，在輕柔的微風下享受一場味覺與心靈的饗宴。親切友善的服務更為這裡增添家的溫暖，使每一位來訪的食客都能感受到賓至如歸的愉悅體驗。

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點
菜單種類豐富，從香氣撲鼻的峇里島燉菜到鮮嫩多汁的沙嗲串燒，每一道料理皆精心挑選當地最新鮮的食材，並搭配地道香料調製而成，讓食客沉浸於道地的印尼風味之中。無論是熱騰騰的峇里島黃金雞湯（Ayam Betutu），還是濃郁惹味的傳統峇里島烤豬（Babi Guling），每道料理皆展現出峇里島廚藝的精髓。

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Warung Krisna -峇里島烏布美食｜隱匿巷弄裡的茅草屋傳統美食。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

Warung Krisna

地址：Jl. Sandat No.8, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571印尼
營業時間：13：00－21：30

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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